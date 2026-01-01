«БАРС — это структура Министерства обороны, созданная для защиты пермского неба» И.о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов —том, как устроены мобильные огневые группы, кто может заключить контракт, сколько платят и могут ли резервистов отправить в зону СВО Поделиться Твитнуть

Скриншот из сюжета телекомпании "Рифей-Пермь"

— Всех пермяков сейчас интересует информация по «БАРС» — подразделению, которое сегодня создается и будет обеспечивать беспилотную безопасность региона. Расскажите, как вообще устроена эта структура?

— Благодарю за интерес к этой теме и, прежде всего, выражаю благодарность каждому земляку, кто сделал свой выбор в пользу защиты родного региона. Сейчас я могу сказать, что подразделение не создаётся — оно уже создано и эффективно работает.

«БАРС» — это структура Министерства обороны. Она создана для защиты населения, в первую очередь, для зональной защиты Пермского края, а именно объектов промышленности, которые определены специальным перечнем, от атак БПЛА противника.

Самое главное для такого подразделения — это слаженность для эффективного выполнения задач.

— Кто может стать резервистом «БАРС»?





— Это граждане мужского пола в возрасте от 18 до 62 лет. Требования к кандидатам в резервисты — это наличие опыта службы в армии или состояние в запасе — это могут быть и те, кто ранее не служил и их возраст уже превышает возраст призыва. Кандидат должен быть годным по состоянию здоровья — это категории «А», «Б» и «В». И, конечно, отсутствие непогашенной судимости.

У нас есть определенный пул по количеству людей, необходимых для защиты территории Прикамья, места расстановки МОГов (мобильных огневых групп). Вся работа проводится совместно с командованием Центрального военного округа Минобороны.





— Какие гарантии даёт контракт?





— Кандидат заключает контракт с Министерством обороны на три года. И очень важный пункт: к контракту имеется приложение, в котором чётко прописано, что резервисты ни при каких обстоятельствах не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Единственное место службы — территория Пермского края.

Все резервисты — это военнослужащие. На них распространяются все права и обязанности, как на военнослужащих — на период несения службы: это широкий пакет льгот, выплаты, страхование жизни и здоровья.





— Какими выплатами обеспечен военнослужащий «БАРС»?





— Каждый человек, заключивший контракт с Министерством обороны на работу в МОГах, получает заработную плату от Министерства обороны в зависимости от своего воинского звания. Вторая часть выплаты — от предприятия. Каждый работодатель определяет доплату самостоятельно. В среднем эта сумма колеблется от 100 до 150 тысяч рублей.

Таким образом, реальный доход резервиста в месяц может достигать 150—170 тысяч рублей. При этом он обеспечен питанием и проживанием. Эти выплаты предусмотрены на период нахождения в резерве.





— Расскажите подобнее о службе?





Служба строится по циклическому графику. Начинается контракт с того, что резервист проходит двухнедельное обучение: он восполняет необходимые навыки, получает обмундирование, за ним закрепляется определенная специальность. После этого человек по распределению направляется на то или иное предприятие для несения службы.





У нас практикуются случаи, когда человек исключительно хотел бы остаться на территории, к примеру, города Березники. Потому что он там проживает, потому что это его родной дом, и потому что он хочет защищать именно небо Березников. Это тоже возможно. По согласованию с военкоматом мы определяем этого человека на то предприятие, в тот резерв МОГов, который у нас прикрывает небо Березников.

В течение года резервист должен отслужить 6 месяцев — это может быть не подряд, а с перерывами.

В период, когда человек не несёт службу в МОГах, он живёт обычной гражданской жизнью. За ним сохраняется его рабочее место, заработная плата. Многие из ребят, которые у нас проходят службу, они являются сотрудниками предприятий, которые у нас состоят в перечне защищаемых. То есть предприятия объявили набор в БАРС, и люди различных профессий — менеджер, слесарь, кадровый работник или же какой-либо технолог — они заключают контракт с этим же предприятием. Суть понятна: защита неба над тем предприятием, на котором ты трудишься. Мы доносим до руководства предприятий, что кто как не ваши сотрудники больше заинтересован в развитии и защите вашего предприятия? Это очень важно.





— А где живут бойцы во время службы?





—Пока резервист несёт службу, он живёт в специально отведённых местах — как правило, вблизи предприятия или непосредственно на его территории. Там оборудованы комнаты для отдыха, питания, тренировок. С ними постоянно находится офицер Министерства обороны, который руководит подразделением.

Стандартный день бойцов насыщен: они занимаются, обучаются, тренируют свои навыки — то, с чего мы начали, это боевое слаживание, это то, что очень важно и нужно именно для эффективности работы.





— МОГи защищают только предприятия?





— У нас существуют определенные районы, определенные зоны. Пермский край вообще насыщен предприятиями как обороны промышленного комплекса, так и стратегическими производствами различного плана, химическим производством. И все они в той или иной мере находятся в городской черте или в городских чертах. Какие-то из них вообще являются градообразующими.

Поэтому расстановка в первую очередь производится таким образом, чтобы мобильные огневые группы от того или иного предприятия защищали в первую очередь наше население, а в последующем уже предприятие.

Существует такое понимание, понятие как эшелонированная защита. То есть каждый эшелон отвечает за свою часть. В комплексе, когда это все работает, это, конечно же, эффективная модель для уничтожения противников.

Но первостепенным для нас остается жизнь человека. И в каждую беспилотную опасность в регионе мы ничего не скрывали, даже когда были прилеты на предприятие. Позиция губернатора, Дмитрия Николаевича Махонина — люди должны знать правду. И это действительно так. Для того, чтобы мы могли учиться на своих ошибках и не допускать эти ошибки в будущем.





— Из чего состоит расчёт мобильной огневой группы?





— В стандартном расчёте МОГ обычно четыре человека: автоматчик, водитель, пулемётчик и специалист, который заряжает вооружение. Кроме того, в расчёты включены операторы FPV-перехватчиков и дронов-перехватчиков. Работа с ними требует постоянных тренировок — днём, ночью, в дождь, в снегопад.





— Если резервист не хочет продолжать службу — он может расторгнуть контракт?





— Да. Контракт может быть расторгнут в любое время — после двух месяцев, после шести. Законодатель предусмотрел гражданскую возможность и позицию человека расторгнуть контракт после или во время прохождения службы при определенных условиях, и пролонгация контракта в данном случае здесь не действует.





— Распространяется ли на резервистов статус ветерана боевых действий?





— На сегодняшний день этот вопрос рассматривается в Министерстве обороны. Но надо понимать, что статус ветерана боевых действий — это большая нагрузка на бюджет. И законодатель исходит из того, что ветеран должен участвовать в боевых действиях там, где они непосредственно ведутся. На территории Пермского края, слава богу, боевых действий нет.





— Какие ещё есть важные нюансы?





— Люди в основном идут не за зарплату, идут исключительно из-за своих патриотических соображений. И это очень важно. Они говорят: «Да, мы работаем на этом предприятии, мы обязаны защитить это предприятие, наш населённый пункт и пермское небо». Люди, может быть, не готовы заключить контракт с Министерством обороны и пойти выполнять задачи в зоне специальной военной операции, но они хотят и идут заключать контракты в «БАРС». Здесь они находятся дома и защищают родное небо.





— Спасибо за такой подробный рассказ. А где можно узнать подробности о наборе и условиях? Куда обращаться тем, кто заинтересовался?





—Информацию о «БАРС» есть на официальных информационных ресурсах Министерства территориальной безопасности Пермского края: номера телефонов, по которым можно позвонить и получить консультацию, подробные гарантии и требования к кандидатам.

Добавлю, что мы заинтересованы в каждом желающем встать на защиту края: кто имеет боевой опыт, особенно участники специальной военной операции, и кто никогда не был близок к этой теме, но сейчас чувствует, что должен.

Непосредственно для вступления в отряд необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и заключить срочный контракт с Министерством обороны РФ. Для предварительной консультации можно звонить по телефонам Военного комиссариата Пермского края: 8 (342) 217-55-84, 8 (342) 237-48-73.

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