Энергия новых производств «Россети Урал» модернизируют подстанцию «Гамово» для энергоснабжения резидентов ОЭЗ «Пермь» Поделиться Твитнуть

Специалисты «Россети Урал» продолжают масштабную модернизацию подстанции 110 кВ «Гамово» в Пермском муниципальном округе. Энергообъект станет ключевым центром питания для особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Пермь», а также обеспечит надежное электроснабжение жителей села Гамово, расположенных здесь логистического центра и агрофирмы.





На подстанции уже установлены два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый. После завершения всех работ общая мощность объекта достигнет 80 МВА. Созданного энергоресурса будет достаточно для подключения новых производств, которые появятся на территории ОЭЗ. Инвестиции в реконструкцию превышают 1,3 млрд рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 года.

«Мы обеспечиваем надежное и качественное электроснабжение новых производств, которые появляются на территории Прикамья. Модернизация подстанции 110 кВ «Гамово» позволит создать необходимый резерв энергетической мощности для подключения предприятий резидентов ОЭЗ. Мы готовы выполнять задачи любой сложности, чтобы экономика Пермского края получала надежную энергетическую основу», — отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

Ход реконструкции объекта во время рабочего визита на площадку ОЭЗ «Пермь» оценили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов и генеральный директор АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»» Илья Шулькин.

«Создание инфраструктуры для особой экономической зоны — важная задача. Развитая инфраструктура снижает начальные издержки и риски потенциальных резидентов, делая ОЭЗ привлекательной для бизнеса», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.



Инфраструктура будущего: надежная энергетическая основа для экономики





Подстанция «Гамово» станет не просто мощным, но и высокотехнологичным центром питания, соответствующим современным стандартам цифровизации электроэнергетики.

Все оборудование на подстанции — отечественное. Это гарантирует независимость от зарубежных поставок при эксплуатации и сервисе. Оборудование поставили заводы Екатеринбурга, Чебоксар и Самары.





Особая экономическая зона «Пермь»





ОЭЗ «Пермь» создана постановлением правительства РФ летом 2022 года и ориентирована на размещение предприятий промышленности и логистики. Среди приоритетных направлений — машиностроение, металлургия, химия и нефтехимия, производство строительных материалов и логистические комплексы. Уже определены площадки под размещение первых резидентов. Компании получат льготное налогообложение и другие преференции, а Пермский край — новые рабочие места и долгосрочные инвестпроекты.

Площадь особой экономической зоны составляет 235 гектаров, более 40 из них отведены под инженерную и транспортную инфраструктуру. Территория поэтапно готовится для размещения современных производств и логистических объектов. После проведения всех работ по присоединению к инженерным сетям резиденты получат готовую инфраструктуру и смогут приступать к запуску своих производств. В дальнейшем рядом с территорией ОЭЗ планируется строительство железнодорожного терминала, что позволит нарастить логистические возможности и повысить привлекательность проекта для инвесторов.

Модернизация подстанции «Гамово» — это важнейший элемент создания полноценной производственной экосистемы на территории Прикамья. Реализуя его, «Россети Урал» закладывают надежный фундамент для долгосрочного экономического роста региона, обеспечивая новые предприятия современной, надежной и высокотехнологичной инфраструктурой.





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