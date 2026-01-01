Максим Артамонов Топливный баланс: повышенный спрос и ограниченные литры Что происходит с рынком нефтепродуктов на АЗС Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во многих российских регионах после массированной атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на АЗС начали вводить ограничение на продажу топлива. На фоне этих событий начался рост цен на бензин и дизельное топливо. О том, как развивалась ситуация, и каким образом она отразилась на Пермском крае — в материале «Нового компаньона».

Внутренний рынок топлива поддержат

На заседании российского правительства в конце июня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать план мероприятий для поддержки внутреннего рынка топлива. Это решение было принято на фоне значительного роста цен на бензин, который, по данным Росстата, с начала года увеличился более чем на 6%.

На совещании кабмина обсуждались текущие проблемы с поставками нефтепродуктов в регионы и уровень накопленных запасов. В частности, в ряде регионов, таких как Крым и Кубань, возникли перебои с поставками, что привело к дефициту топлива на автозаправочных станциях.

Позже издание «Ведомости» со ссылками на свои источники, знакомые с итогами совещания кабмина, сообщило, что в перечень мероприятий для поддержки внутреннего рынка может войти обеспечение импорта моторного топлива в Россию. Минфину поручено скорректировать демпфирующий механизм на топливном рынке таким образом, чтобы правительство имело возможность осуществлять платежи по нему при ввозе нефтепродуктов.

На упомянутом выше совещании Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила информацию о принимаемых мерах предотвращения необоснованного роста цен и нарушений антимонопольного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что продолжат мониторинг ценовой ситуации на топливном рынке и будут оперативно реагировать на изменения.

В пресс-службе Пермского УФАС отмечают: жалобы на рост цен на автомобильное топливо на АЗС в Прикамье начали поступать ещё в конце мая. К настоящему времени поступило три обращения, и все они от физических лиц. Два из них — на рост цен на бензин на АЗС сети «Нефтехимпром», обслуживаемые независимыми участниками топливного рынка.

«Продавцы указанной сети АЗС (две организации) не занимают доминирующего положения на региональном розничном рынке нефтепродуктов, поэтому к их действиям не могут применяться меры антимонопольного реагирования», — сообщили в ведомстве.

В беседе с «Новым компаньоном» представитель компании «Ликом» Лев Троссман рассказал, что заводское топливо на бирже сейчас не продают, оплаченные вагоны задерживают или отменяют. Спрос от автомобилистов прежний, а пополнять запасы нечем, поэтому эти запасы заканчиваются.

По его словам, если нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» не начнут выдавать товар на рынок, а не только оставлять для АЗС своих брендов, то ситуация может усугубиться. «Это касается не только Пермского края, но и других регионов. На АЗС федеральных сетей со своими добычей и переработкой топливо есть, и цена на него ниже по этой причине», — пояснил эксперт отрасли.

Взвешенный баланс потребления

Губернатор Дмитрий Махонин, выступая на выездном заседании краевого правительства в Кунгурском округе 30 июня, отметил, что временные ограничения на продажу топлива в одни руки — обычная практика для автозаправочных станций.

«Вопрос ограничения продажи топлива на АЗС сети «Лукойл» в одни руки связан с взвешенным балансом потребления продукта. Это типичная мера, которую принимают сети АЗС. Мы ситуацию отслеживаем, всё спокойно отрабатываем», — подчеркнул глава региона.

По словам Махонина, в регионе функционирует штаб по топливному обеспечению, который уже две недели занимается вопросами поставок топлива. Благодаря наличию нефтеперерабатывающих заводов в Прикамье, запасы бензина и дизельного топлива на местных АЗС остаются на достаточном уровне, сообщил губернатор. Глава региона добавил, что в случае необходимости власти готовы вмешаться и обеспечить топливом ключевые секторы экономики, включая сельское хозяйство и дорожное строительство.

Всё работает штатно?

В то же время в пресс-службе «Лукойл-Пермь» отметили, что на станциях компании в Пермском крае «всё работает штатно».

«Обо всех оперативных вопросах, связанных с реализацией топлива, компания информирует в мобильном приложении и на официальных интернет-ресурсах, в том числе auto.lukoil.ru/ru», — сообщили в «Лукойл-Пермь».

Отметим, что на всех 39 АЗС сети «Нефтехимпром» были введены ограничения на продажу бензина. Так, с 19 июня максимальный литраж отпуска любого топлива на одного клиента составляет 40 л, а максимальный в канистру — 20 л. При этом, если водитель захочет заправить автомобиль и взять топливо в тару, то максимум всё равно не должен превышать 40 л. Проблемы с нехваткой топлива объяснили в компании логистическими сложностями, однако затруднились ответить, когда ограничения будут сняты.

Ценообразование и санкции за нарушения

В Пермском УФАС сообщили, что ведомство осуществляет ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо на региональном розничном рынке нефтепродуктов, а также в мелкооптовом сегменте как у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — занимает доминирующее положение на розничном рынке нефтепродуктов в Прикамье), так и у независимых участников регионального рынка нефтепродуктов (АЗС под брендами "Нефтехимпром", VV, "Экойл", "Петроль", "Ликом" и т.д.).

В рамках своих полномочий управление контролирует ценообразование на рынке нефтепродуктов — проверяет обоснованность устанавливаемых цен на товары, если компании занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. Участников рынка также проверяют на заключение антиконкурентных соглашений или осуществление антиконкурентных действий.

По информации антимонопольного органа, влияние на ценообразование оказывают внешние факторы, в том числе инфляционные процессы. Согласно данным Росстата, стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива на заправках ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Пермском крае в настоящее время не превышает уровень инфляции в регионе.

«В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. За злоупотребление доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, нарушители привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 10 ФЗ № 135 «О защите конкуренции». Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства по ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции установлена ст. 14.31 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа, в том числе оборотного штрафа. Кроме того, нарушителям антимонопольного законодательства выдается предписание службы об устранении выявленных нарушений», — пояснили «Новому компаньону» в УФАС по региону.

Региональный аспект

Проблема, связанная с дефицитом топлива, возникла также в других регионах страны, отмечает декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова. По её словам, наложились сразу несколько факторов: с одной стороны, сезонное увеличение спроса (летние отпуска, летний сезон в сельском хозяйстве), с другой стороны — уход нефтеперерабатывающих предприятий в плановые и внеплановые ремонты, повлекшие сокращение предложения ГСМ на заправках.

«Российские НПЗ регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников и вынуждены временно останавливать производство. В то же время, ряд НПЗ уходят в плановые ремонты, которые также останавливают предприятия на некоторое время. Есть и ещё один фактор, влияющий на рост спроса, — стремление населения делать запасы в непонятной ситуации. Это подогревается прежде всего информационной атакой со стороны западных и украинских СМИ. Страх товарного дефицита, мне кажется, у нашего народа «в крови», на генетическом уровне. Старшие поколения испытали его не раз в прошлом. Отсюда и паника. И это как раз — следствие информационной войны, которую ведут против России западные страны, и цель здесь — вызвать недовольство населения, социальный взрыв», — считает эксперт «Нового компаньона».

В то же время Миролюбова подчеркнула, что «объективно картина несколько иная», несмотря на сложности на заправках в регионе и очереди. Так, на АЗС «Лукойла» хоть и действует ограничение 30 л по отпуску бензина на одну заправку, при необходимости можно заправиться ещё раз, на 30 л. И действует запрет на продажу в канистры, «чтобы не подогревать большой спрос и аппетиты спекулянтов-перекупщиков». В России есть резервы и бензина, и дизельного топлива. И именно эти запасы позволяют обеспечить выросший спрос, отметила экономист.

С точки зрения региональной экономики Пермский край находится в более выигрышном положении по сравнению с другими регионами, так как крупнейший НПЗ «Лукойла» расположен на территории Прикамья, а поскольку «Лукойл» — вертикально интегрированная нефтяная компания, то в первую очередь она снабжает собственные АЗС, в том числе и в Пермском крае.

Эксперт также сослалась на то, что рост цен на топливо отслеживает УФАС и своевременно реагирует на нарушения, так как при повышенном спросе увеличение стоимости топлива является нарушением законодательства о защите конкуренции.

«Полагаю, что по мере сокращения спроса пермский рынок ГСМ вернётся к нормальной ситуации. Тем более что правительство принимает меры, направленные на увеличение предложения топлива на внутреннем рынке страны», — подытожила Татьяна Миролюбова.

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