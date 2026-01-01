Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Нам нужно было быть пьяными рыбами» Этномузыканты Ирина Пыжьянова и Дарья Калина — о работе в проекте Дягилевского фестиваля «Чаща» и об этническом Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Андреев

В буклетах и на сайте Дягилевского фестиваля не упоминается пермский фольклорный ансамбль «Цветьё», однако он сыграл ключевую роль в одном из фестивальных проектов — иммерсивном перформансе «Чаща» (18+). Участницы ансамбля — этномузыканты Ирина Пыжьянова, Ольга Голикова, Дарья Калина и Глафира Утёмова — не считают это несправедливостью. В этом перформансе все так или иначе анонимны — таковы правила игры; а для зрителей, которые с творчеством ансамбля уже знакомы, их появление в сюжете «Чащи» стало приятной неожиданностью.

«Цветьё» — удивительное явление современности. Девушки живут в разных городах, репетируют по телефону и всё время перемещаются: то на концерты, то в экспедиции — за сбором материала. Как живёт этот необычный коллектив, говорим с этномузыкантами, которых в Пермском крае можно назвать культовыми, — Ириной Пыжьяновой и Дарьей Калиной.

— У всех участниц «Цветья» — разные бэкграунды, разный возраст, разное место жительства. Как получилось, что вы стали выступать вместе?

Ирина Пыжьянова:

— Мы начинали писать альбом календарных песен ещё с проектом «Триголос» (с Мариной Крысовой и Мариной Сухановой. — Ред.). Потом я уехала в Петербург, и альбом не был закончен — не было возможности продолжать. Но мне очень хотелось эту запись закончить; на дворе был 2022 год, «Триголос» к этому времени уже не работал, и мы начали записывать календарные песни с Дашей Калиной и Глашей Утёмовой. Проект получился огромным! Мы его выпустили как единую программу, но в ней 77 номеров — это как четыре отдельных альбома по объёму…

— По временам года? Четыре времени года, четыре альбома…

Ирина Пыжьянова:

— Ну, там два контрастных времени года: лето и зима. Мы работали над этой записью четыре года, находясь в разных точках мира. Ольга живёт в Казахстане, я сейчас живу в Петербурге, до этого была во Владимире, а Даша и Глаша — в Перми. Мы долго думали, как нам репетировать, и разработали целую систему. Онлайн у нас не получалось синхронно: есть задержка звука. А вот просто по телефону — получается! Мы сначала записываем каждая свою партию, рассылаем их друг другу, а потом созваниваемся и поём.

Буквально в прошлом году, весной, когда мы уже завершили работу над записью, мы поняли, что хотим вместе продолжить выступать. И, пока нам это интересно, мы это делаем.

— Как вы оказались в проекте «Чаща»?

Ирина Пыжьянова:

— Мне позвонил Виталий Полонский. Мы знакомы давно, ещё с тех времён, когда мы с «Триголосом» делали совместные программы с ансамблем солистов хора musicAeterna и участвовали в проекте «Дау» (18+). Мы встретились с ним и с Антоном Адасинским, с которым я уже довольно давно знакома. Мне очень хотелось поработать с Антоном, потому что это фигура неординарная, очень творческая, яркая, неоднозначная. Такие люди всегда интересны. Такая работа — как непредсказуемое путешествие: непонятно, чем закончится!

Виталий Анатольевич, помня проект «Триголос», спросил, нет ли ансамбля, с которым я сейчас пою. Я рассказала про «Цветьё», и он сказал: «Слава богу! Вы все нам нужны».

— Как можно назвать ваших персонажей из «Чащи»? Как вы сами их определяете?

Ирина Пыжьянова:

— Как нам объяснили режиссёры — Антон Адасинский и Никита Васильев, наша задача в спектакле — задавать определённое состояние: где-то публику запутывать, где-то её ворожить; где-то завести тему, которая будет настраивать всех на мистическое состояние. Где-то мы включались в танец и поддерживали ритм для танцовщиков — такое тоже было.

Дарья Калина:

— Это персонажи не из нашего мира. Когда мы выходим из сторожевой башни, там много сценического дыма, и мы уже немного не в себе — дымом надышались. Пока мы идём по лугу до Чащи, в которой висит зеркальный шар, ещё есть ощущение, что мы — обычные девки деревенские. А потом мы сворачиваем с этого пути, и дальше у нас уже прямо совсем нечеловеческое обличье. Мы превращаемся в рыб.

— Очень интересный, большой и многообразный музыкальный материал у вас в этом перформансе. Вы его сами собирали?

Ирина Пыжьянова:

— Мы недели две, наверное, с Антоном общались по видеосвязи и обсуждали музыку. Он говорил о том, какие нужны настроения, что бы он хотел увидеть, услышать, какие музыкальные формы. Он сам занимается музыкой, играет и очень хорошо в этом разбирается: понимает, какая музыка нужна для танцовщиков в определённый момент, для решения режиссёрских задач…

В самом начале мы пели частушки — всякие, в том числе «18+», потом играли инструментальный наигрыш «Завидочка»: Даша на барабане, Глаша на балалайке, Оля на пэлянах, я на калюке. Потом мы пели хоровод из Куединского района «Разметём мы лужок» — там, на поляне, как раз мавки-русалки водили хоровод. Когда они, натанцевавшись, засыпали в траве, мы пели песню Аграфены Глинкиной «Горе моё, горе»: в перформансе как раз начиналась грустная история невесты и её нерождённого ребёнка.

Дарья Калина:

— Дальше был хоровод из Большой Кочи «Во лузях». А там, где невеста встречается с женихом, у нас была коми-пермяцкая песня «Ен джё­джёгез»… Она очень подходящая для темы рая, для темы приношения в другой мир. «Божьи гуси, белые гуси» — это сравнение ушедших душ с птицами. Их спрашивают: «Куда вы улетели?», а они могут отвечать нам только по-птичьи: «Го-го-го».

Ирина Пыжьянова:

— А дальше там сцена празднества и пьянства дикого, и Антон Адасинский нам сказал: «Вам нужно быть пьяными рыбами». Он нам принёс гитару и предложил Оле что-нибудь сыграть. Оля у нас любит авторскую песню, и она запела песню Елены Фроловой «Источника чистого». Антон говорит: «Да! Вот эта песня должна звучать». Когда от берега отплывает лодка с героями перформанса, мы поём песню «Как на острове на Каме» — это свадебная песня из Пермского края, записанная в Сивинском районе, в селе Буб. Она стала главной темой «Чащи» и как будто бы это всё действо собирает.

— То, что ваш ансамбль «Цветьё» — интернациональный, вам помогает в подборе материала? В «Чаще» коми-пермяцкие песни очень сильно сыграли, а в вашей концертной деятельности какое место они занимают?

Дарья Калина:

— Я присоединилась к «Чаще» перед самым генеральным прогоном, когда уже музыкальный материал был подобран, но мне удалось кое-что добавить. Там много импровизации, и в каждом спектакле были разные шутки-прибаутки. Для меня было принципиально важно добавить туда национальную составляющую. «Чаща» — это такой собирательный образ вообще всех традиций, которые связаны со свадьбой: как будто бы мы проживаем весь этот обряд, понимая, что это что-то нереальное, но в то же время прекрасно понимаем, что что-то подобное было в какой-то прошлой реальности или хотя бы в головах у тех, кто жил когда-то на этой территории.

Ирина Пыжьянова:

— В нашем коллективе это всё очень органично. Мы в этом году собираемся сделать коми-пермяцкую программу, отчасти уже её выучили — коми-пермяцкие и русские песни, записанные на территории Коми-округа. Надеемся её исполнить на фестивале «Обряды-наряды» (0+) в первый уик-энд июля на эспланаде. Ещё мы планируем в этом году принять участие в фестивале «Звоны России» (0+) 1 августа в Усолье. Там мы будем петь песни, которые были записаны в Чердынском районе в 1970-х годах и 50 лет ждали своего часа, не исполнялись. Этот архив в своё время ещё «Триголосу» достался, но мы не успели его освоить. Нам эти песни очень нравятся, мы с удовольствием делаем эту программу.

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