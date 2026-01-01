Елена Синица География бизнеса Эксперты оценили предпринимательскую активность в разных районах Перми Поделиться Твитнуть

Бизнес в Перми развивается неравномерно. Эксперты отмечают, что в одних районах его поддерживают трафик, плотная застройка и устойчивый спрос, в других — сдерживают низкие доходы жителей, высокая аренда и транспортная изоляция. Однако при грамотном развитии территорий, особенно в рамках КРТ, у города есть шанс постепенно перейти от жёсткой концентрации бизнеса в центре к более полицентричной модели.

Что говорит статистика

Предпринимательская карта Перми выглядит неоднородно. По данным сервиса геоаналитики «2ГИС Про», на июнь 2026 года абсолютным лидером по количеству предприятий малого и среднего бизнеса стал Свердловский район. Здесь зафиксировано более 1,4 тыс. организаций сферы услуг и общественного питания. На втором месте с заметным отставанием расположились Мотовилихинский и Индустриальный районы, где насчитывается по 900 компаний. Дзержинский и Ленинский районы занимают третье и четвёртое места с показателями 800 и 700 точек соответственно. Замыкают рейтинг Кировский и Орджоникидзевский районы, где работает всего по 500 предприятий.

В выборку аналитиков вошли наиболее массовые форматы: автомойки, шиномонтажи, пункты выдачи заказов, кабинеты косметологии, ногтевые студии, парикмахерские, бары, кафе и кофейни. При этом плотность бизнеса напрямую коррелирует с трафиком. Наибольший автомобильный поток фиксируется на улицах Чкалова, Стахановской, Столбовой, Героев Хасана, на Северной дамбе, улице Спешилова и шоссе Космонавтов. Пешеходная активность концентрируется в микрорайонах Ераничи, Садовый и Крохалева, где и наблюдается максимальная насыщенность коммерческими объектами.

Иерархия барьеров: от аренды до транспортной изоляции

Первый вопрос, который возникает у любого начинающего предпринимателя, касается препятствий. Среди них могут быть низкие доходы жителей, дорогая аренда, нехватка сотрудников и др.

Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ, отмечает, что единого универсального барьера не существует. Факторы выстраиваются в иерархию, которая меняется в зависимости от локации и типа бизнеса. Для спальных районов и периферии, таких как Кислотные Дачи, КамГЭС или Бахаревка, ключевой проблемой является низкий платёжеспособный спрос. Сниженные реальные доходы населения не позволяют формировать достаточную клиентскую базу для бизнес-моделей, рассчитанных на средний класс. В таких зонах имеют смысл только микробизнес и самозанятость, которые выигрывают за счёт низкой аренды и доступной рабочей силы.

В оживлённых районах и в центре картина иная. Здесь для общепита критичны высокие затраты на продукты и логистику, дефицит кадров и растущая арендная плата. Эксперт подчёркивает, что классические несетевые рестораны сейчас находятся на грани рентабельности из-за резкого роста себестоимости в 2025—2026 годах.

Дмитрий Кашин, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь, дополняет эту картину важным структурным ограничителем — транспортной доступностью. Он приводит в пример Орджоникидзевский район: несмотря на население свыше 113 тыс. человек, район фактически связан с центром двумя въездами. В часы пик дорога занимает более часа, что означает для предпринимателя невозможность привлечь клиентов из других частей города. Клиентская база оказывается жёстко ограничена численностью самого района, где преобладают работники бюджетной сферы и торговли с относительно невысокими доходами.

Игорь Мерзлов, заведующий кафедрой менедж­мента, маркетинга и коммерции ПГНИУ, доктор экономических наук, смотрит на проблему через призму человеческого капитала. С его точки зрения, ключевым барьером является не столько спрос, сколько дефицит квалифицированных кадров на месте. Именно люди определяют возможность запуска и масштабирования компаний. Однако с позиции бизнес-практики первоочередным препятствием остаётся высокая стоимость аренды в центре при отсутствии ликвидных проходных локаций в спальных зонах.

Кто выживает в кризис потребителя

Корреляция между доходами населения и жизнеспособностью бизнеса очевидна, но она проявляется нелинейно. Рынок услуг и общепита переживает трансформацию: потребители экономят на фоне снижения реальных располагаемых доходов и переориентируются на фастфуд, домашнюю еду или готовые решения из магазинов.

Как отмечает Юлия Стародумова, точки быстрого питания и пекарни показывают относительный рост за счёт доступности, тогда как ресторанные и узкоспециализированные заведения закрываются. В районах с высокой концентрацией обеспеченных жителей, например в центре, массового закрытия не происходит, но на периферии падение спроса ощущается острее.

Дмитрий Кашин указывает на интересные статистические нюансы. Оборот общепита в Пермском крае по итогам 2025 года вырос всего на 1,4%, при этом первое полугодие закончилось со снижением. Зато число приостановок работы заведений по предписаниям Роспотребнадзора выросло в 11 раз. Устойчивость демонстрировал преимущественно нижний ценовой сегмент.

Хорошим косвенным индикатором потребительского потенциала служат цены на жильё. Пространственная иерархия цен, где медианная стоимость квадратного метра в Ленинском районе почти вдвое выше, чем в Орджоникидзевском, хорошо коррелирует с плотностью коммерческих объектов.

На макроуровне рост реальных доходов сопровождается увеличением оборота розничной торговли, но эта зависимость нивелируется на уровне микрорайонов, добавляет Игорь Мерзлов. Внутри одного района динамика закрытий может быть отрицательной даже при росте официальных доходов из-за оттока платёжеспособной молодёжи в новостройки соседних территорий. Реальным маркером для банков и сетевых сервисов становится не статистическая зарплата, а оборачиваемость денег на картах и доля арендаторов-физлиц.

Моноцентр против полицентра

Пермь остаётся городом с ярко выраженной моноцентрической моделью. Статистика подтверждает это: в Ленинском районе сконцентрировано 34% всех офисных помещений города, тогда как в Кировском и Дзержинском районах — лишь по 3%. Периферийные территории функционируют как классические спальные районы с низким уровнем самообеспеченности, считает Юлия Стародумова.

Дмитрий Кашин видит ситуацию в динамике. По его мнению, Пермь находится в переходном состоянии. Классическая модель постепенно трансформируется, но до устойчивой полицентричности ещё далеко. Сегодня можно говорить о формировании нескольких субцент­ров. Наиболее зрелый — зона шоссе Космонавтов в Индустриальном и Дзержинском районах. Второй потенциальный субцентр формируется в Свердловском районе. Однако эти зоны пока не выросли до масштаба, способного сформировать полностью самодостаточную деловую среду.

Игорь Мерзлов соглашается с оценкой моноцентричности, отмечая диспропорции в транспортном обслуживании, которые усиливают контраст в развитии малого бизнеса. Тем не менее активное комплексное развитие территорий (КРТ) демонстрирует движение к полицентричности, где каждый новый микрорайон проектируется как самодостаточный.

Ловушка низкого развития

В Перми существуют районы, попавшие в так называемую «ловушку низкого развития»: низкий спрос ведёт к отсутствию бизнеса, что провоцирует отток населения и дальнейшее снижение спроса.

По мнению Игоря Мерзлова, в такую ловушку попали Кировский и Орджоникидзевский районы. На эти две территории приходится минимальное число субъектов МСП при максимальной плотности населения в сегменте жилья экономкласса. Разорвать цикл можно адресными субсидиями аренды для социально значимых сервисов и программой «якорный арендатор» для привлечения сетевых операторов на льготных условиях.

Дмитрий Кашин идентифицирует наиболее уязвимые зоны: периферийные микрорайоны Гайва, Голый Мыс, ряд кварталов Кировского района и участки Мотовилихи. Механизм ловушки здесь работает по классической схеме кумулятивной причинности. Для её разрыва эксперт предлагает создать якорные точки притяжения, такие как МФЦ или поликлиники нового формата, которые зададут постоянный поток посетителей. Также эффективны налоговые преференции для малого бизнеса в определённых локациях и развитие мобильных форматов торговли, позволяющих работать на периферии без аренды помещений.

Точки роста: где откроются новые возможности

Несмотря на сложности, эксперты видят значительный потенциал для роста предпринимательской активности в ближайшие три—пять лет.

Есть четыре основные зоны роста, считает Кашин. Первая — зона Камской долины, где планируется развитие в рамках КРТ. Вторая — Свердловский район, прежде всего микрорайон Крохалева, где сдаются новые жилые комплексы и формируется молодая платёжеспособная аудитория. Третья зона — продолжение коридора шоссе Космонавтов, где синергия технологического сектора и жилого строительства создаёт основу для кофеен, образовательных центров и медицинских сервисов. Четвёртая зона — микрорайон Авиагородок в Индустриальном районе, проект которого рассчитан на 10 лет и предполагает формирование связанного городского фрагмента.

Видит перспективы в зонах нового КРТ и вокруг крупных транспортных хабов, включая Крохалева, Авиагородок и Разгуляй, и Игорь Мерзлов. Отличные перспективы, по его мнению, у привокзальных территорий Перми II и зон вокруг новых межвузовских кампусов, где сформируется устойчивый спрос среди студентов и преподавателей. В уже сложившихся территориях потенциал роста имеют локальные «пятна» — например, в Свердловском и Дзержинском районах, где высокая стоимость жилья не коррелирует с насыщенностью сервисами шаговой доступности.

Юлия Стародумова указывает на общие тренды: зоны реновации, территории вблизи крупных транспортных узлов и благополучные спальные районы с неудовлетворённым спросом на сервисы шаговой доступности.

Роль девелоперов

Крупные застройщики играют системообразую­щую роль в формировании новой бизнес-среды, создавая каркас коммерческой инфраструктуры через помещения на первых этажах.

Коммерческие помещения в новостройках продаются труднее жилья и часто остаются незанятыми в первые годы. Застройщики минимизируют коммерческую составляющую, а частные инвесторы сдают площади первому желающему арендатору. В результате типичный набор — аптека, продуктовый магазин и бытовые услуги. Сервисы с более требовательной аудиторией появляются редко. По словам Дмитрия Кашина, для исправления ситуации необходимо нормативное требование минимальной доли разнофункциональных площадей в проектах КРТ.

Игорь Мерзлов согласен, что экономические стимулы девелоперов смещены в сторону быстрой реализации жилья. Под сложные форматы, такие как коворкинги или фитнес-студии, они закладывают минимальный объём. Необходимы муниципальные требования к доле нежилых помещений под услуги и долгосрочные налоговые льготы для девелоперов, реализующих помещения под социальное предпринимательство.

Типовые жилые комплексы часто страдают от однообразия концепций, что приводит к перенасыщению рынка магазинами у дома и кофейнями. Только административные и экономические действия со стороны муниципалитетов могут побудить застройщиков создавать разноплановую среду, обеспечивающую полноценную жизнь новых микрорайонов, заключает Юлия Стародумова.

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