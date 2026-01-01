Алёна Морозова Командная работа Депутаты Пермской гордумы оценили доклад главы города по итогам 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Акцент на социальную сферу

Главным вопросом на заседании Пермской городской думы 23 июня стал ежегодный отчёт главы города Эдуарда Соснина о работе администрации в 2025 году.

Мэр Перми подчеркнул, что бюджет крае­вой столицы сохраняет выраженную социальную направленность. В 2025 году расходы города превысили 65 млрд руб., увеличившись на 15% по отношению к предыдущему году, при этом более половины средств направлено на социальные обязательства. На ремонт и содержание школ и детсадов дополнительно было выделено 2,5 млрд руб., финансирование культуры и спорта выросло на треть, а на социальную поддержку направлено более 400 млн руб.

Особый акцент был сделан на инвестиционной привлекательности Перми. Общий объём вложений в экономику города превысил 353 млрд руб., что на 5% выше уровня 2024 года. Таким образом, Пермь заняла первое место среди городов-миллионеров по объёму инвестиций на душу населения. Всего на территории города реализуется 71 приоритетный инвестпроект с общим объёмом вложений более 295 млрд руб.

При этом приоритетом остаётся помощь участникам специальной военной операции и их семьям. В 2025 году более 2,5 тыс. человек получили финансовые выплаты, предоставлено 67 земельных участков. Комплексная система соцзащиты, включающая 35 мер, охватила более 48 тыс. получателей.

Предпринимательство и туризм

Предпринимательская среда показала устойчивый рост: число субъектов МСП выросло на 3% и составило 63 тыс., самозанятых стало больше на 30% — 128 тыс. человек. В июле открылся бизнес-инкубатор на ул. Горького, 27 для креативных проектов и туризма.

Вырос и туристический поток. Численность туристов в Перми превысила 400 тыс. человек, что на 13% больше, чем в 2024 году. Город признан гастрономической столицей России, а приложение «Пермь Здесь» стало проводником по городу для гостей.

Благоустройство: набережная, «Зелёное кольцо» и новые скверы

В 2025 году был открыт новый участок набережной Камы, от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов», протяжённостью 1,5 км с променадом, велодорожкой, детской игровой зоной и уличной мебелью.

Завершён основной этап проекта «Зелёное кольцо». Благоустроены Черняевский лес, парк «Балатово», долины рек Егошихи и Данилихи. Пешую доступность к природным территориям получили 300 тыс. пермяков. За год здесь прошло более 400 мероприятий, которые посетили более 70 тыс. человек.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обустроены четыре сквера: сквер в 64-м квартале эспланады, сад имени Любимова, сквер Журналистов и аллея Памяти на ул. Екатерининской. Установлено более 1,2 тыс. кашпо и 120 гидровазонов с ампельными петуниями.

Планы на 2026 год включают обновление сада имени Миндовского, скверов на улицах Трясолобова, Восстания и сквера купцов Грибушиных.

Городское хозяйство

В прошлом году в Перми было расселено более 2,6 тыс. человек из 43,4 тыс. кв. м аварийного жилья. Как отметил заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов, расселение аварийного жилья остаётся безусловным приоритетом для городских властей.

«На начало 2026 года объём аварийного жилья в городе составлял порядка 400 тыс. кв. м. В 2025 году расселено около 2,5 тыс. человек, снесено 143 аварийных дома. На эти цели направлено около 1,2 млрд руб. из бюджетов разных уровней», — прокомментировал вице-спикер.

Доля городских дорог в нормативном состоянии достигла 87,6%. Город ремонтирует не менее 1 млн кв. м дорог ежегодно. В рамках нацпроекта отремонтировано около 300 тыс. кв. м, путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиху, мост через реку Егошиху, завершён капремонт улицы Самаркандской. Обновлено более 18 тыс. пог. м коммунальных сетей с привлечением 1,7 млрд руб. частных инвестиций.

Общественный транспорт Перми — в числе лучших в России

Пермь третий год подряд подтверждает статус одного из лучших городов России по качеству общественного транспорта. На линии вышли 442 новых автобуса, средний возраст которых составляет менее двух лет. Реконструировано более 18 км трамвайных путей. Установлено 164 «умные» остановки. С апреля 2025 года оплата проезда стала полностью безналичной.

Образование, спорт, культура

В 2025 году введены три новые школы на 2250 мест: кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова», школа № 146 и школа № 55. В школе № 96 появился современный спортзал, аналогичный откроется в этом году в школе № 81, в следующем — в школе № 79. Ведётся строи­тельство ещё трёх образовательных учреждений, которые обеспечат более 3 тыс. новых мест. Это стало возможно благодаря поддержке из федерального и краевого бюджетов.

«Инвестиции в образование — это самое важное вложение в будущее города. Мы видим, как системный подход к развитию образования, культуры и спорта меняет качество жизни пермяков», — отметила первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник.

Отремонтирован 21 спортивный объект. Впервые прошёл городской «Велофест», собравший более тысячи участников. Доля пермяков, регулярно занимающихся спортом, достигла 64,5%.

Открыты три модельные библиотеки. Общий охват культурных мероприятий превысил 10 млн посещений.

В 2025 году Пермь носила статус «Молодёжной столицы России» — это изменило восприятие города: из промышленного центра он трансформируется в пространство идей и искусства. Год вместил целый ряд масштабных мероприятий: карьерный форум, фестиваль «Труд. Весна» и День молодёжи собрали более 124 тыс. человек. В трудовую деятельность во­влечено более 5,5 тыс. молодых пермяков. Пермь стала региональным лидером по использованию «Пушкинской карты» с объёмом израсходованных средств свыше 28 млн руб.

Ответное слово

Депутаты задали главе Перми ряд вопросов, касающихся дальнейших перспектив развития города. В частности, по словам Эдуарда Соснина, темпы расселения аварийного жилья будут сохранены и даже увеличены. Председатель гордумы Дмитрий Малютин подвёл итог обсуждению.

«Положительная динамика прослеживается по всем показателям плана реализации Стратегии развития Перми. Строятся новые школы и детские сады, обновляются существующие, растёт количество дорог в нормативном состоянии, обновляется городской транспорт, появляются новые парки и скверы. В целом результаты действий нашей единой городской команды при активной и значимой поддержке федеральных и краевых властей выглядят достойно», — заключил спикер.

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