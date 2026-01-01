С акцентом на социальные объекты Власти Перми представили результаты работы за 2025 год Поделиться Твитнуть

Фото: администрация города Перми

На заседании Пермской городской думы глава Перми Эдуард Соснин выступил с докладом об итогах деятельности городских властей в прошлом году. Он отметил большую работу в развитии социальной инфраструктуры и благоустройства краевой столицы.

Прошлый год ознаменовался сразу несколькими значимыми датами: город, как и вся страна, отметил 80-летие Великой Победы, пятилетие звания «Город трудовой доблести», кроме того, звания почетных граждан города были присвоены 35 ветеранам Великой Отечественной войны.

Эдуард Соснин, глава Перми:

— Итоги 2025 года подтверждают, что благодаря эффективному взаимодействию с губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным, краевыми коллегами и депутатским корпусом нам удалось достичь значимых результатов в развитии городского хозяйства и благоустройства общественных пространств, реализовать масштабные молодёжные и культурные инициативы.

Выраженную социальную направленность сохраняет бюджет Перми. Эдуард Соснин отметил, что в 2025 году расходы города превысили 65 млрд руб. — рост составил 15%, при этом более половины средств было направлено на развитие социальной сферы. Так, 35-ю мерами комплексной системы поддержки пермских семей охвачено более 48 тыс. получателей. Одним из приоритетов города является поддержка участников СВО и их семей: финансовую поддержку получили более 2,5 тыс. человек, предоставлено 67 земельных участков. По договорам социального найма семьи участников СВО освобождены от платы за жильё.

Глава Перми отметил, что инвестиции в экономику города в прошлом году превысили 353 млрд руб., краевая столица заняла первое место среди городов-миллионников страны по объёму инвестиций на душу населения. По словам Эдуарда Соснина, акцент в работе с инвесторами постепенно смещается в сторону социальных направлений — в районах города появятся объекты, ориентированные на массовый спорт, современные спортивные площадки.

Фото: администрация города Перми

На 3% увеличилось количество субъектов МСП — до 63 тыс. предприятий, на 30% — число самозанятых (128 тыс. человек). В Перми начал работать городской бизнес-инкубатор, ориентированный на креативное предпринимательство и туризм. Что касается сферы туризма, то в 2025 году численность гостей в средствах размещения превысила 400 тыс. человек — на 13% больше, чем в 2024 году.

Системная работа по наведению порядка в краевой столице ведётся в рамках проекта «Пермь в порядке», инициированного Эдуардом Сосниным. Расселено более 2,6 тыс. человек из 43 тыс. кв. м аварийного жилья, в городе появляются новые площадки для накопления отходов, благоустраивают дворы, ремонтируют лестницы, мостики, участки дорог в микрорайонах ИЖС, устраняют граффити, обновляют фасады зданий, наводят порядок в сфере нестационарной торговли.

Кроме того, высокими темпами идёт ремонт улично-дорожной сети города: в 2025 году завершён капремонт ул. Самаркандской, в нормативное состояние приведено более 1 млн кв. м дорожного полотна, в том числе путепроводы и мосты.

Развивается общественный транспорт: на линии вышло 442 новых автобуса, отремонтировано 18 км трамвайных путей, установлены 164 «умные» остановки. Уже третий год подряд Пермь становится лидером транспортной системы среди городов России.

Фото: администрация города Перми

В части благоустройства главным объектом в 2025 году стал новый участок набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» протяжённостью 1,5 км, завершён основной этап проекта «Зелёное кольцо». По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обустроены сквер в 64-м квартале эспланады, сад им. Любимова, сквер Журналистов и Аллея памяти по ул. Екатерининской. В этом году в рамках нацпроекта стартовали работы по благоустройству сада им. Миндовского — этот проект стал победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства 2025 года.

Напомним, прошлый год Пермь провела в статусе Молодёжной столицы России. В Доме молодёжи прошло множество событий, объединивших более 124 тыс. человек, состоялись такие масштабные фестивали, как «МЛАДА a cappella», «Монумент-Арт» и Форум городов трудовой доблести.

«Статус Молодёжной столицы России изменил восприятие Перми: из промышленного центра мы трансформируемся в пространство идей и искусства. Созданные сообщества и обновлённые пространства остаются с городом навсегда, гарантируя, что Пермь будет местом безграничных возможностей для будущих поколений», — подчеркнул Эдуард Соснин.

Развивается сфера образования: в эксплуатацию введены кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В. Суворова», школы №146 и 55. Большой блок работы связан со спортом: отремонтирован 21 объект, обустроено семь новых спортивных площадок.

Преображаются учреждения культуры. В прошлом году был введён единый стандарт оформления культурно-досуговых учреждений, отремонтирована музыкальная школа «Созвездие», открыты три модельные библиотеки, прошли новые фестивали «Русская мозаика» и «Музыкальный квартал».

Фото: администрация города Перми

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