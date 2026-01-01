«ЭР-Телеком Холдинг» отмечает 25-летие Поделиться Твитнуть

Марат Зимасов

Пётр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— Уважаемые сотрудники компании «ЭР-Телеком»! От всей души поздравляю вас с юбилеем! 25 лет — это серьёзный возраст для серьёзной компании. Это серьёзная история успеха. Сегодня АО «ЭР-Телеком Холдинг» — второй по величине оператор в Российской Федерации и надёжный партнёр правительства Пермского края. От всей души желаю вам побед, хорошего настроения и связи без брака!

Елена Титова, генеральный директор ООО «Пермская финансово-производственная группа»:

— История успеха АО «ЭР-Телеком Холдинг» неразрывно связана с Пермским краем. Именно здесь зародилась компания, которая сегодня олицетворяет технологический потенциал страны. Флагманский бренд холдинга — «Дом.ру» — по праву признан самым известным пермским брендом в России, ставшим синонимом качественной связи и цифрового комфорта в миллионах домохозяйств от Калининграда до Владивостока. Для нас, акционеров, этот юбилей — повод подвести итоги впечатляющей работы. Масштаб бизнеса и его устойчивость подтверждаются сухими цифрами рыночного лидерства:

— «ЭР-Телеком» прочно входит в топ-5 крупнейших телекоммуникационных компаний России;

— «ЭР-Телеком» — один из лидеров по скорости доступа в интернет;

— «ЭР-Телеком» — пионер в развитии федеральной сети промышленного Интернета вещей (LoRaWAN).

Секрет этого успеха — в способности быть востребованным для самых разных аудиторий. Мы поддерживаем стремление компании к лидерству и уверены, что накопленный опыт, сильная команда и «пермский характер» позволят «ЭР-Телекому» и впредь оставаться драйвером цифровой трансформации страны.

Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— От лица Пермской торгово-промышленной палаты с огромной радостью хочу поздравить АО «ЭР-Телеком Холдинг», гигантскую компанию с миллионами клиентов, с 25-летием! «ЭР-Телеком Холдинг» с 2017 года является членом Пермской торгово-промышленной палаты. Мы взаимодействуем по огромному количеству направлений. Начав работу на территории Пермского края, «ЭР-Телеком» превратился в огромную федеральную компанию. Уверен, что нынешний бурный рост будет стабильным, мощным и результативным и для ПФПГ-группы, и для «ЭРТелеком Холдинга». У «ЭР-Телеком Холдинга» — огромное будущее. С юбилеем!

Николай Кузнецов, председатель правления банка «Урал ФД»:

— Банк «Урал ФД» поздравляет «ЭР-Телеком Холдинг» с 25-летием! Четверть века вы обеспечиваете надёжную качественную связь, развиваете цифровые сервисы и создаёте технологическую инфраструктуру, которая меняет к лучшему жизнь миллионов людей. За это время холдинг стал признанным лидером телекоммуникационной отрасли страны, заслужив доверие пользователей и уважение партнёров. Ваш профессионализм, новаторский подход и стремление к совершенству — залог успеха и устойчивого роста. Ваши достижения — результат слаженной работы талантливой команды, грамотного управления и верности принципам инноваций. Благодарим за многолетнее эффективное сотрудничество и вклад в развитие банка «Урал ФД» и желаем холдингу «ЭР-Телеком» энергии и вдохновения для реализации самых смелых идей, новых технологических прорывов, амбициозных проектов и дальнейшего процветания!

Антон Петроченков, ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета:

— От всей души поздравляю «ЭР-Телеком Холдинг» с 25-летием! «ЭР-Телеком» — всероссийский бренд родом из Перми. Благодаря такому сильному индустриальному партнёру у нас есть возможность приобщить наших студентов к самому современному оборудованию, в том числе тому, которое делается в Перми. Мы готовы работать на нём и, самое главное, готовить кадры для российской приборостроительной отрасли. В АО «ЭР-Телеком Холдинг» значительная часть сотрудников — выпускники Пермского политеха. Вместе с холдингом мы приложим все усилия для обеспечения информационного, технологического и кадрового суверенитета нашей страны.

Игорь Германов, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета:

— За 25 лет «ЭР-Телеком Холдинг» сумел стать сильнейшим игроком российского рынка информационных технологий, предприятием, задающим тренды и формирующим нашу цифровую реальность. Отрадно, что компания была создана усилиями одного из выдающихся выпускников нашего университета, мецената, почётного профессора и члена его наблюдательного совета Андрея Равелевича Кузяева. Его личное участие в жизни университета велико. При его поддержке был построен самый большой корпус вуза № 8 и дом для преподавателей. Благодаря ему в кампусе появился памятник основателю университета Николаю Мешкову, а самые талантливые студенты получают специальную стипендию. Уважаемые коллеги и партнёры! Уважаемый Андрей Равелевич! Примите от Пермского университета и от меня лично поздравления с юбилеем компании «ЭР-Телеком»! Ваша работа объединяет страну и людей, помогает развиваться государству и частным инициативам. Вы создаёте инфраструктуру будущего. Желаю, чтобы горизонты компании продолжали расширяться, а наше общее дело приносило новые плоды на благо региона и всей страны!

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