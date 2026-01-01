«От стартапа до партнёра госструктур» Директор «Айти-М» Александр Васильев — о факторах успеха и миссии компании Поделиться Твитнуть

— Ваша компания, специализирующаяся на разработке компьютерного программного обеспечения, существует с 2016 года. За счёт чего удалось так быстро пройти путь от стартапа до статуса надёжного подрядчика для федеральных и региональных органов власти?

— Наш путь от стартапа до надёжного партнёра госструктур — это история о том, как амбиции и профессионализм могут преодолеть любые барьеры. В 2016 году мы начали с небольшой команды энтузиастов, которые верили в силу технологий и их способность менять мир к лучшему. Ключевые факторы успеха — профессионализм команды, честность и прозрачность, системный подход и клиентоориентированность.

— Ваша миссия звучит очень ёмко: делать информационные технологии простыми и удобными. Как на практике вы балансируете между жёсткими требованиями заказчика и стремлением сделать конечный продукт по-настоящему удобным для конечного пользователя?

— Баланс между безопасностью и удобством — это как жонглирование горящими факелами. С одной стороны, строгие регламенты, с другой — реальные люди, которые должны работать с системой.

Наша миссия — делать технологии простыми и удобными — реализуется через комплексный подход к разработке решений. Мы находим баланс между безопасностью и удобством использования благодаря пользовательскому опыту, итеративной разработке, модульному подходу, обучению и поддержке.

— С какими главными неочевидными вызовами сталкиваются сегодня ваши заказчики при модернизации инфраструктуры и как вы помогаете им проходить этот путь без остановки ежедневных бизнес-процессов?

— Переход на отечественное ПО — это сложный, но необходимый процесс, особенно в настоящее время. Наши заказчики сталкиваются с такими вызовами, как интеграционные сложности, то есть необходимость совмещения старых и новых систем. Ещё два фактора — кадровый дефицит и временные затраты. Мы предлагаем разработку индивидуальных планов перехода, создание гибридных решений, обучение персонала, поддержку на всех этапах.

— За 10 лет работы вы сдали множество проектов для органов власти разного уровня. Какой реализованный проект вызывает у вашей команды наибольшее чувство профессиональной гордости?

— У нас много проектов, которыми мы гордимся, но особую гордость вызывает проект по разработке и внедрению автоматизированной системы учёта и мониторинга коммунальных ресурсов для Регионального оператора коммунальных сервисов (РОКС), для нас это не только IT-проект, но и большая работа в рамках проектирования и монтажа инженерных систем, и мы собственными силами закрываем здесь полную потребность нашего заказчика. Проект РОКС получил признание Минстроя России и рекомендован к внедрению в других регионах. Это подтверждает, что наша команда способна создавать решения, которые реально меняют жизнь людей к лучшему. Этот проект — яркий пример того, как инновационные решения могут решить реальные проблемы и стать основой для развития целых отраслей.

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