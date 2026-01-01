Алёна Бронникова Бизнес по совести В Пермском крае появится реестр социально ответственных компаний

В апреле депутаты краевого Законодательного собрания приняли во втором чтении законопроект об ответственном ведении бизнеса. Он предусматривает создание реестра, лидеры которого смогут претендовать на меры господдержки. По мнению экспертов, это повысит репутацию и конкурентоспособность компаний, позволит привлекать инвестиции, снижать кадровые риски и формировать устойчивую деловую среду.





Господдержка и устойчивость

Принятие законопроекта об ответственном ведении бизнеса на территории Пермского края открывает для предпринимателей новые возможности, связанные с господдержкой. В регионе планируется создать соответствующий реестр, а для его лидеров — предусмотреть меры поддержки, такие как инвестиционный налоговый вычет, налоговые льготы, поручительства и гарантии, льготное финансирование, льготная аренда земельных участков, консультационная поддержка. Порядок оценки, присвоения, про­дления и прекращения статуса, срок его действия установит региональное правительство.





Как отметила декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова, включение в рейтинг и нахождение в нём на высоких позициях будет способствовать повышению репутации бизнеса, конкурентоспособности, а у региональной власти появится возможность сформировать базу социально ответственных компаний и стимулировать их рост.





Для бизнеса это будет новый контур отношений с регионом, считает Анастасия Беленкова, председатель комитета Пермской ТПП по устойчивому развитию бизнеса. Чем выше будет доверие к компании и чем понятнее её общественный вклад, тем сильнее окажется её позиция на рынке. По мнению эксперта, регионы с развитой культурой ответственного бизнеса в долгосрочной перспективе будут привлекать более качественные инвестиции, удерживать человеческий капитал и формировать устойчивую деловую среду.





«Такие инициативы становятся важным шагом в формировании новой экономической парадигмы — от «бизнеса ради прибыли» к «бизнесу ради развития». Компании больше не смогут считать себя успешными только по финансовым показателям. Теперь успех — это вклад в национальные цели: экологию, образование, цифровизацию, демографию, здравоохранение. Такой инструмент мотивирует бизнес на то, чтобы инвестировать в локальные проекты, улучшать экологические и социальные практики, строить долгосрочные отношения с сообществами», — отметила директор АНО «Объективно» Лилия Ширяева.





Фундамент стратегии

Принципы ответственного ведения бизнеса внедряются в основу стратегий компаний, формируя фундамент корпоративной политики, которая из тренда перерастает в стандарт. Для рынка это становится фактором долгосрочного роста и устойчивости.





Встраивание этих принципов в бизнес-процессы, по словам Лилии Ширяевой, происходит несколькими способами. В частности, через ESG-метрики — оценку рисков и возможностей, целевые показатели, в том числе снижение выбросов, повышение доли женщин в руководстве и поддержку локальных поставщиков, внутренние регламенты, такие как кодекс этики, политика против коррупции, а также публикацию нефинансовой отчётности. Это повышает лояльность персонала и репутацию компаний, снижает риски и обеспечивает им доступ к «зелёным» финансам.





Внедряя принципы ответственного ведения бизнеса в корпоративные стратегии и управленческие решения, отметила Татьяна Миролюбова, бизнес берёт на себя ответственность за будущее страны, регионов, городов и их жителей. Например, экологическая ответственность реализуется через участие в программах восстановления природных экосистем, в том числе по сохранению водных и лесных ресурсов.





«И это не просто модный тренд, а, по сути, демонстрация того, что социальная и экологическая ответственность совместимы с экономической эффективностью. Кроме того, это один из инструментов привлечения и удержания талантливых кадров в компаниях. Например, в некоторых ответственных компаниях медицинскими программами охвачено до 100% сотрудников, внедряются меры поддержки семей, включая компенсации детского отдыха детей сотрудников и другие», — добавила эксперт.





Инструмент оценки

Инструментом оценки деловой репутации и ответственного ведения бизнеса в России является ЭКГ-рейтинг, закреплённый национальным стандартом 1 февраля 2024 года. Индекс деловой репутации рассчитывается из оценки компаний по 47 показателям в рамках трёх направлений: экология, кадры и государство.





«Это означает переход от отдельных ранее используемых ESG-практик к единой национальной системе, встроенной в экономическую политику государства. Уже сегодня рейтинг охватывает более 7 млн компаний, а это примерно 95% всех хозяйствующих субъектов страны, что делает его масштабным инструментом оценки ответственности бизнеса», — поделился доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ-Пермь Дмитрий Кашин.





Он отметил, что Пермский край стал одним из лидеров внедрения этой модели, законодательно закрепив принципы ответственного ведения бизнеса. Тем самым ЭКГ-рейтинг получил региональное нормативное применение: балл рейтинга включён в реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности как один из ключевых идентификаторов бизнеса. Встраивание ЭКГ-критериев в инвестиционную активность организаций, считает эксперт, означает зависимость доступа к проектам от уровня ответственности бизнеса. В совокупности это сформирует новую модель конкурентоспособности, основанную на качестве институтов и доверии.





Эксперты отмечают, что рейтинг выполняет несколько задач: государству он нужен для формирования реестра ответственных компаний, для предоставления поддержки и участия в проектах и стимулирования добровольного участия в развитии региона; бизнесу — выявлять зоны роста; инвесторам — оценивать его надёжность и устойчивость.





«Рейтинг нужен для создания единого языка взаимодействия между бизнесом, властью и обществом. Он позволяет сравнивать компании внутри отрасли, отслеживать динамику, выявлять точки роста. ЭКГ-показатели индекса включаются в корпоративную стратегию: повестку устойчивого развития, HR-стратегию, программу промышленной безопасности, экологические программы. То есть рейтинг становится инструментом управления внутри бизнеса», — прокомментировала Анастасия Беленкова.





Рост ответственности

Ожидается, что наиболее заметная динамика роста ответственности будет наблюдаться в сферах, где экологическая составляющая является ключевой: добыча полезных ископаемых и энергетика, производство и переработка, химическая и тяжёлая промышленность. В перечень также войдут розничная торговля и логистика — через внедрение экологических и социальных программ.





Среди отраслей, где предполагается наибольший рост ответственности, Дмитрий Кашин также называет строительство и инфраструктуру, для которых введение ЭКГ-критериев означает, что доступ подрядчиков к таким проектам будет зависеть от их уровня в рейтинге, что приведёт к росту стандартов качества и прозрачности. Динамика роста будет заметна и в секторе услуг и высоких технологий, включая ИТ, финансы и ретейл, где на первый план выйдут показатели заработной платы, качества условий труда, инвестиции в обучение и налоговая дисциплина.





«Пермский край как индустриальный и инновационный регион может стать площадкой для пилотных проектов, где ответственность и прибыль пойдут рука об руку. Мы стоим на пороге новой эпохи — эпохи «бизнеса с совестью». И если Пермский край действительно в полной мере внедрит такие инструменты, то это станет не просто новой «бюрократической» инициативой, а настоящим прорывом. Ответственный бизнес сегодня — это не кратковременная мода, а насущная необходимость. И тот, кто начнёт готовиться к нему прямо сейчас, завтра станет лидером — и по прибыли, и по доверию, по устойчивости, а также по вкладу в будущее», — подчеркнула Лилия Ширяева.

