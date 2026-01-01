Парашютный щит природы Система «Лесник-3» разработана для десантирования пожарных в труднодоступные лесные зоны Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В солнечные весенние дни парашютисты-пожарные ГБУ ПК «Гослесхоз» проводят тренировочные прыжки с парашютом типа «Лесник-3». Эта система разработана для десантирования пожарных в труднодоступные лесные зоны и активно используется в авиалесоохране как для тренировочных, так и для производственных прыжков. О том, как устроен парашют, рассказал старший инструктор парашютно-десантной команды Василий Чугин.

Основные характеристики

Парашют «Лесник-3» имеет 9-секционную конструкцию прямоугольной формы площадью 27 кв. м, изготовлен из прочной капроновой ткани, которая устойчива к механическим повреждениям и сильным порывам ветра. Максимальная полётная масса составляет до 150 кг, а вес всей системы — не более 18 кг.

При полётной массе 100 кг вертикальная скорость снижения не превышает 4,6 м/с, а горизонтальная скорость планирования составляет не менее 11 м/с. Время разворота на 360° не превышает 8 секунд, что делает систему особенно манёвренной. Парашют можно использовать на высотах от 1200 до 4 тыс. м при скорости полёта воздушного судна от 140 до 350 км/ч. Температурный диапазон эксплуатации системы варьируется от -40° до +40°C.

Минимальная безопасная высота для применения основной системы — 400 м, с активацией через 5 секунд после стабилизированного снижения. Запасная система активируется на высоте 150 м при скорости полёта 180 м/с. Ресурс парашюта — 400 применений для основного и 10 для запасного, срок службы — 10 лет для основных и запасных парашютов, 5 лет для подвесной системы. Габаритные размеры уложенной системы составляют: длина — 615-630 мм, ширина — 395-410 мм, высота — 205-225 мм.

Конструкция и особенности

Конструкция системы включает основную и запасную парашютные системы в одном ранце с общей подвесной системой. Парашют работает по каскадной схеме: сначала раскрывается стабилизирующий парашют, затем основной. Наполнение купола происходит автоматически.

Парашют «Лесник-3» отличается высокой горизонтальной скоростью и манёвренностью, позволяя обходить препятствия, такие как деревья и склоны. Он устойчив к механическим повреждениям и позволяет проводить прыжки даже при сильном ветре.

В комплект может входить защитное снаряжение: комбинезон, пластиковый шлем со стальной сеткой-маской и ранец с дополнительными устройствами для спуска с деревьев. Система совместима с существующим снаряжением парашютистов-пожарных СПП-3.

Применение «Лесник-3»

Парашют «Лесник-3» предназначен для прыжков с самолётов и вертолётов, позволяя десантироваться как в специальном снаряжении (СПП-2 или СПП-3), так и без него. Подходит не только для пожарных, но и для других специалистов.

Тренировки проходят в штатном режиме, ежегодно выполняется около 300 производственных прыжков с парашютом для тушения лесных пожаров в удалённых территориях. Первую линию защиты представляют парашютно-десантные пожарные службы. В Пермском крае более 60% лесных пожаров ликвидируется благодаря усилиям авиационных сил.

Сохранение лесов является важной задачей, что подтверждается федеральным проектом «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.