«Мы рассчитываем на рост межрегиональной активности» Директор «Гранд Отель Пермь» Анна Гороховская — о тенденциях в гостиничном бизнесе

фото: из личного архива Анны Гороховской

— За последние годы гостиничный рынок в Перми активно и заметно развивается. В первую очередь это связано с туристическим бумом в год 300-летия города. Мы тогда столкнулись с катастрофической нехваткой мест размещения.

Думаю, это очень подтолкнуло инвесторов, и уже сейчас мы наблюдаем открытие крупных сетевых отелей в нашем городе, которых не было ранее.

Количество гостей определяет социальная, спортивная и деловая жизнь города.

Конечно, нужно понимать, что такие события, как форумы и фестивали, дают сильный, но временный эффект заполняемости отелей.

Поэтому, как и в любом бизнесе, гостиницы сталкиваются с высокой и низкой загрузкой в разные месяцы.

Например, в летний период в связи с проведением Дягилевского фестиваля отели переживают пиковую загрузку, вплоть до 100%.

А вот новогодние каникулы, как мы могли понять за время работы в отельном бизнесе, россияне всё-таки любят проводить дома в кругу семьи.

На сегодняшний день спрос немного не успевает за предложением, и мы очень рассчитываем на рост межрегиональной активности.

Отели, в свою очередь, стараются привлекать потенциальных клиентов различными выгодными спецпредложениями и тарифами.

Несмотря на множество факторов, таких как увеличение туристического налога, введение НДС и рост стоимости работ обслуживающих организаций, резкого скачка цен на гостиничные услуги мы не прогнозируем.

Отели остаются низкомаржинальным бизнесом, и для того, чтобы продолжать быть конкурентоспособными, мы стараемся сдерживать ценовую политику на услуги размещения.

Так как «Гранд Отель Пермь» — это современный бутик-отель в центре города, мы больше привлекаем деловой туризм.

Проанализировав данные о целях визитов наших гостей за два последних года, мы видим следующее процентное соотношение:

2024 год — 65% занимает «Профессиональная деятельность», остальные 35% разделяют «Отдых/Досуг», «Образование», «Лечение».

2025 год — «Профессиональная деятельность» занимает уже 71%.

Получается, небольшой прирост профессиональной активности сохраняется. Но это не исключает гостей из других регионов и стран, которые приезжают окунуться в историю Пермского края. Мы активно сотрудничаем с музеями, театрами и организаторами экскурсий.

Хочется радовать гостей высоким качеством услуг, отвечать на любые запросы: от оборудованного рабочего пространства до комфортного уютного сна и гастрономических впечатлений.

Инфраструктура Перми однозначно готова к приёму внушительного количества гостей и оказанию им высокого сервиса. Поэтому мы все надеемся на большее количество мероприятий в городе и крае.

Будем рады видеть вас в «Гранд Отель Пермь»!

