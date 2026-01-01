«Вложение в недвижимость остаётся отличным вариантом для инвестиций» Экспертное мнение генерального директора «КОРТРОС-Пермь» Анатолия Маховикова Поделиться Твитнуть

— По последним данным Центробанка, сегодня на руках у жителей России практически 19,5 трлн руб. За минувший год объём денег вырос в пять раз. Это говорит о том, что россияне активно ищут варианты вложения своих средств, при этом рассматривают варианты, альтернативные стандартным банковским депозитам.

На мой взгляд, основная причина — постоянное изменение правил и ставок, что напрямую связано с политикой регулятора. Следовательно, у людей есть желание вложить деньги туда, где они точно будут работать, а затем окупить вложения и получить доход.

В турбулентные времена таким вариантом всегда становилась недвижимость. Колебания цен на рынке не так значительны, и в абсолютном большинстве случаев корректировка происходит в сторону увеличения. Строительство в России активно ведётся, и государство придерживается позиции, что его надо продолжать в любом случае: возведение новых зданий — это двигатель всей экономики.

Вложения на этапе начала строительства вполне приемлемы для частного инвестора, его средства застрахованы и риски минимальны. При этом, если учитывать технологии, сроки возведения также понятны, а покупатель (он же инвестор) может отслеживать каждый этап — от котлована до передачи ключей.

Например, в конце 2025 года мы начали строительство ЖК «Ультима Сити» в рамках проекта комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. В этом году получим разрешение и приступим к работам по ещё пяти очередям. Ведём активное проектирование нового делового центра «Пермь-Сити», и уже на этом этапе есть как потенциальные арендаторы, так и будущие собственники.

Если мы говорим про бизнес-инвесторов, то есть запросы специфические: например, в нашем городе сейчас нет площадей, которые бы соответствовали московским представлениям об офисах высокого класса. И «Пермь-Сити» как раз решает этот вопрос. Что касается частных инвесторов, то у них пользуются спросом квартиры-студии и однокомнатные варианты. При этом достаточно много внимания уделяется сопутствующим сервисам, таким как «Умный дом», а также транспортной доступности, инфраструктуре и благоустройству. В этом плане сегодня район ДКЖ идеален для инвестиций, особенно если девелопер тоже понимает современные тенденции и ставит во главу угла не получение сверхприбыли, а разумное сочетание цены и качества.

Уверен, что вложение в недвижимость, особенно в новостройки, остаётся отличным вариантом для инвестиций, которые оправдывают себя в любое время.

