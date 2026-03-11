Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ответственность перед будущим В Перми прошла стратегическая сессия Национальной премии «Корпоративный музей» Поделиться Твитнуть

Наталия Нечаева открывает стратегическую сессию "Корпоративный музей"

Когда в 2018 году впервые прошёл конкурс «Корпоративный музей», в нём участвовало 16 музеев предприятий и учреждений России, а победителей выбирали в шести номинациях. В 2025 году в 17 номинациях VII Национальной премии «Корпоративный музей» конкурировали 153 проекта от 75 институций. Это не просто количественный рост: год от года растёт интерес к музеям предприятий, увеличивается их важность, всё более определяющим становится их место в корпоративной культуре. Это уже не просто инструмент профориентационной работы, но и привлекательное место для туристов и важная составляющая социальной ответственности бизнеса.

Музей — это проявление ответственности перед будущим, он сохраняет для потомков важную часть нашего мира, нашей идентичности, и музеи предприятий и учреждений несут огромную часть этой ответственности: ни один краеведческий музей не сможет создать монографические экспозиции, посвящённые отдельным отраслям экономики, культуры, социальной жизни, а музеям институций это вполне под силу.

Конкурс «Корпоративный музей» — всероссийский, но он родился в Перми, его оператор — Ассоциация «РАСО Пермь» во главе с Натальей Нечаевой. В разгар нового сезона 2026 года в Перми прошла стратегическая сессия для корпоративных музеев Пермского края.

Встреча началась с вступительного слова заместителя министра культуры Пермского края Веры Рябковой, которая призналась, что когда в 2023 году была экспертом конкурса «Корпоративный музей», открыла для себя множество интересных проектов, отличающихся оригинальным подходом к созданию коллекций и экспозиций, а также искренним энтузиазмом музейщиков.

Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Екатерина Набатова подчеркнула актуальность объединения музеев предприятий в год, объявленный в регионе Годом пермской промышленности.

На сессии собрались авторы более двух десятков музейных проектов. Среди представленных музеев были и хорошо известные, такие как музеи березниковского «Азота» и Музей соли «Уралкалия», Музей измерительных приборов ООО «Эрис», Музей истории Пермского моторостроения, Музей северного пчеловодства компании «Тенториум», Музей Очёрского машиностроительного завода, ведущего свою историю со Строгановских времён, Музей пермской артиллерии, «Конфектория», и почти «тайные», как, например, музей Банка России в Перми — представьте себе, он не только существует, но и доступен для посещения по предварительной записи; были солидные проекты с многолетней историей вроде Музея пермской нефти, а были и совершенно новые, например музей-театр Пермского хореографического училища.

Многие из собравшихся рассказали о своих достижениях и планах. Так, музей пермской фабрики «Гознака» летом в аллее напротив здания фабрики собирается создать выставку, посвящённую 150-летию со дня рождения художника Ивана Билибина — автора знаменитых иллюстраций к русским сказкам и былинам, который, кроме прочего, создавал эскизы банкнот и является автором эмблемы Банка России.

О планах говорили и идеологи музеев, которые ещё не открылись, но создаются сейчас или планируются к открытию. Например, выяснилось, что Пермский институт культуры отважно собирает в своём старинном втором корпусе музей истории театров Пермского края; это, кстати, отличный пример того, как музей отдельной институции содержательно дополняет работу государственных музеев: в Пермском крае есть славная театральная история, а соответствующего музея нет; преподаватель ПГИКа, доктор культурологии Галина Ивинских собрала огромную коллекцию документов и артефактов, относящихся к прикамским театрам начиная со Строгановских времён, и институт готов представить эту коллекцию в виде большой экспозиции.

Важной частью стратегической сессии стала презентация альманаха «Корпоративный музей: XXI век», созданного по итогам конкурса 2025 года. Это уже второй выпуск тематического альманаха: первый был посвящён музеям ХХ века, нынешний выпуск посвящён современности, а на будущий год планируется третий выпуск, посвящённый будущим музеям. Как именно будет рассказано о музеях будущего, пока остаётся интригой; а что касается нынешнего выпуска, то в нём рассказывается о самых интересных и инновационных практиках в музейной работе. Речь идёт и о цифровых технологиях, искусственном интеллекте и виртуальной реальности в работе корпоративных музеев, и об иммерсивных практиках — например, о спектакле-променаде, созданном предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» совместно с Театром-Театром.

Альманах, как и конкурс, всероссийский. Думается, он будет интересен далеко не только специалистам, но и самым разным читателям, ведь в нём рассказывается о проектах, которые осуществляются и в Мурманске, и на Камчатке, а статьи богато и качественно проиллюстрированы.

За семь сезонов премии «Корпоративный музей» в конкурсе было представлено 828 проектов из более 100 российских городов. Премия раз за разом доказывает, что корпоративный музей — это прежде всего музей, и уже потом — корпоративный. Важность и состоятельность таких музеев уже бесспорна, недаром на стратегической сессии присутствовали и с интересом слушали докладчиков руководители государственных музеев и архивов Пермского края и крупнейших предприятий региона, представители нескольких региональных министерств и администрации губернатора Пермского края, деятели культуры и журналисты.

Министр культуры Пермского Алла Платонова:

— Здорово, когда страна объединяется вокруг такой идеи, как развитие корпоративных музеев, и центром объединения становится Пермский край. Национальная премия «Корпоративный музей» — это бренд Пермского края. За семь лет конкурс вырос в авторитетную федеральную площадку, а наши корпоративные музеи доказали, что они — не просто хранители истории предприятий, а драйверы культурного и социального развития региона и страны.

Фото: Винчи Интерактив

