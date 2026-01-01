Елена Синица Запрет вейпов, продажи алкоголя и новые правила для такси Какие законы вступают в силу в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Время продажи алкоголя сокращается

В Пермском крае вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. С 1 марта 2026 года время реализации спиртного в магазинах сокращено на один час.

Алкоголь в розничных торговых точках теперь можно продавать строго с 8:00 до 22:00 по местному времени. Ранее этот интервал заканчивался в 23:00. Установленный режим будет действовать до 1 марта 2032 года.

Вейпы запрещены

Пермский край стал первым регионом России, где введён полный запрет на розничную продажу никотинсодержащей продукции, не относящейся к обычным сигаретам. С 1 марта 2026 года под запрет подпадают электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака, а также жидкости, картриджи, испарители и другие расходные материалы.

Штрафы за нарушение: до 20 тыс. руб. для продавцов и до 100 тыс. руб. — для владельцев торговых точек. Потребители наказываться не будут. Инициатива направлена на защиту здоровья молодёжи.

Такси: требования к локализации автомобилей

С 1 марта включить автомобиль в реестр такси можно только при условии, что он произведён в рамках специнвестконтракта (заключённого с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года) либо набирает не менее 3200 баллов локализации. В утверждённый реестр вошли модели шести брендов: «АвтоВАЗ», УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич» — всего более 20 модификаций. К транспорту, уже внесённому в региональные реестры до 1 марта 2026 года, новые требования не применяются.

Авиаперевозки: новые гарантии для пассажиров

С 1 марта авиакомпании обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелёта, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе при болезни или иных вынужденных обстоятельствах. Для детей до 12 лет и сопровождающих их лиц введены гарантии предоставления соседних мест на борту без дополнительной платы.

Также устранена правовая неопределённость при вынужденном отказе от перелёта: пассажир получает право на полный возврат средств при задержке рейса более чем на 30 минут относительно времени, указанного в билете.

Бронирование отелей: упрощение правил отмены

Новые правила бронирования гостиниц позволяют туристам, отменившим резерв за день до заезда, получить оплату за проживание в полном объёме. Если отмена произошла в день заезда или гость прибывает с опозданием, объект размещения вправе удержать плату лишь за первые сутки.

Гостиницы больше не смогут использовать «негарантированное бронирование»: сотрудники обязаны подтверждать резерв в течение суток — с момента запланированного заселения до расчётного часа следующего дня.

Автошколы: теорию можно изучать онлайн

Количество обязательных часов при подготовке к получению прав категории B увеличено с 38 до 42. При этом изучать теоретическую часть теперь разрешено дистанционно — с использованием программного обеспечения, фиксирующего посещаемость и успеваемость. Для желающих получить права категорий C и D, а также будущих таксистов появилась возможность осваивать вождение не только в автошколах, но и в профильных организациях — в таксопарках и на транспортных комбинатах.

За контентом онлайн-кинотеатров начнут следить

С 1 марта владельцы аудиовизуальных сервисов с ежедневной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей будут обязаны проверять свой контент (ФЗ № 324 от 31.07.2025). Им предписано не допускать распространение материалов, противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям. После получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора платформы должны в течение 24 часов удалить фильмы, которым было отказано в выдаче прокатного удостоверения или которые были его лишены. Аналогичные правила касаются и крупных социальных сетей с аудиторией более 500 тыс. человек.

Помимо этого, Роскомнадзору дадут полномочия останавливать деятельность сайтов, которые предлагают дистанционную продажу табачной продукции, без судебного решения. Социальные сети также обяжут пресекать распространение подобной информации. В противном случае они рискуют попасть в список запрещённых ресурсов

Финансы: биометрия для микрозаймов и защита от автоподписок

Микрофинансовые организации при выдаче онлайн-займов обязаны идентифицировать заёмщиков по биометрии через Единую биометрическую систему. Для микрокредитных компаний такая норма вступит в силу с марта 2027 года.

Онлайн-сервисы больше не смогут автоматически списывать плату за подписки с карт, которые пользователи отвязали от личного кабинета. Платформы обязаны обеспечить возможность отказа от услуги, в том числе в электронной форме.

ЖКХ: продление срока оплаты

Срок оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги сдвинут с 10-го на 15-е число месяца. Также изменены сроки получения квитанций: теперь они должны приходить не до первого, а до пятого числа ежемесячно.

Эта мера нацелена на снижение числа просроченных платежей и связанных с ними пеней. Параллельно этому управляющие компании будут обязаны предоставлять счета не позднее пятого числа месяца. Ожидается, что это упростит взаимодействие жителей с коммунальщиками.

Кроме того, в системе ГИС ЖКХ появится новая информация. Федеральная служба судебных приставов начнёт размещать данные о текущих исполнительных производствах по задолженностям за ЖКУ. Операторы жилищного строительства, в свою очередь, будут обязаны предоставлять сведения о вводе домов в эксплуатацию и об их техническом состоянии.

Земельные участки: обязанность бороться с борщевиком

С 1 марта обязанность по выявлению и уничтожению борщевика Сосновского и других опасных инвазивных растений возлагается на собственников, арендаторов и пользователей земель любых категорий, включая дачные и придомовые участки. За игнорирование требований предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 50 тыс. руб., для юридических — до 700 тыс. руб.

Единый реестр беременных

С 1 марта в России начнёт действовать электронный реестр беременных женщин. В него будут вноситься сведения о постановке на учёт по беременности, об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, о наличии опасных для жизни состояний, течении беременности, а также о новорождённом и его состоянии в первые дни жизни.

О создании такого реестра, призванного отслеживать демографические тенденции, в октябре 2025 года сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года в России родилось 288,8 тыс. детей. Это на 4% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Общая рождаемость в 2024 году оказалась самой низкой за последние 25 лет, а естественное сокращение численности населения приблизилось к 600 тыс. человек.

