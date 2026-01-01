Полина Путякова журналист Удвоение фондов Облигации стали главной альтернативой классическим банковским вкладам Поделиться Твитнуть

Фото: jakub zerdzicki/unsplash.com

Московская биржа зафиксировала фундаментальный сдвиг в поведении частных лиц: объём вложений розничных инвесторов в ценные бумаги в 2025 году вырос вдвое. Основным драйвером этого процесса стал рынок облигаций, поглотивший более 2,1 трлн руб. Примечательно, что львиная доля этих средств (73,5%) была направлена в корпоративный сектор, в то время как на госбумаги и региональные бонды пришлось 26,5%. Ещё 198,6 млрд руб. инвесторы доверили биржевым фондам.

Феномен «двойного роста»: почему капитал выбирает биржу

Кажется парадоксальным, что эта динамика наблюдается вопреки сложной макроэкономической ситуации. Однако профессиональное сообщество не склонно считать это случайной аномалией. По мнению заместителя генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, в этих цифрах нет ничего удивительного, так как на фоне нового цикла снижения ключевой ставки традиционные банковские вклады стали терять конкурентоспособность по сравнению с инструментами фондового рынка, в частности — с облигациями высоконадёжных заёмщиков и фондами денежного рынка.

Этот тренд обусловлен не только поиском выгоды, но и колоссальным объёмом ликвидности, накопленной внутри банковской системы. Как отмечает Дмитрий Леснов, сейчас в банках находится порядка 70 трлн руб. средств физических лиц, и даже незначительный переток этой массы в фондовый сектор, суммарный объём которого составляет 11 трлн руб., способен обес­печить рынку взрывные показатели. По прогнозам Леснова, при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Банка России данная тенденция сохранится и в 2026 году.

Эту точку зрения разделяет и директор филиала «Цифра брокер» в Перми Никита Разинов. Ожидание планомерного снижения ставок по депозитам выступает мощным драйвером: инвесторы стремятся «переложиться» в облигационные займы, где доходность на текущий момент ощутимо выше банковских предложений.

Тем не менее за нынешним всплеском активности кроются и более глубокие, тектонические изменения в структуре российского капитала.

Если раньше российский рынок страдал от феномена «вечной дешевизны» из-за исторического недоверия к национальной валюте и бегства в доллар, сегодня ситуация фундаментально иная. Как указывает заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ООО «Пермская финансово-производственная группа» Дмитрий Тимофеев, обособление финансового рынка РФ после 2022 года сделало привычный вывод капитала из страны невозможным. Такая изоляция, по мнению эксперта, ведёт к смене парадигмы: накопление избыточного капитала внутри границ неизбежно провоцирует «охоту за доходностью» на внутреннем фондовом рынке.

Пересмотр «тихой гавани»: депозиты против фиксированной доходности

Смещение фокуса частных инвесторов в сторону облигаций на фоне замедления темпов прироста вкладов ставит вопрос о том, сохраняет ли банковский депозит статус главного защитного актива. По мнению Дмитрия Леснова, говорить о полной утрате доверия к вкладам преждевременно — их по-прежнему воспринимают как «тихую гавань». Однако качественное изменение финансовой грамотности населения приводит к тому, что инвесторы начинают глубже анализировать рынок в поисках альтернатив. В текущих условиях статус безопасного инструмента распределяется между привычными депозитами и инструментами фондового рынка с фиксированной доходностью, такими как облигации и фонды денежного рынка.

Одной из главных причин массового интереса к долговым бумагам стало стремление зафиксировать текущие высокие ставки на длительный горизонт. Как отмечает Дмитрий Леснов, сейчас облигации предоставляют уникальную возможность обеспечить доходность на несколько лет вперёд: например, в ОФЗ инвесторы могут зафиксировать ставку на уровне 14,5% на период 15 лет и более. Подобная долгосрочная перспектива делает фондовый рынок объективно более привлекательным, чем классические банковские вклады, горизонт которых обычно значительно короче.

Никита Разинов приводит цифры, которые позволяют объективно оценить масштабы перетока. За 2025 год во вклады пришло порядка 9 трлн руб. и суммарная оценка рынка составила порядка 66 трлн руб., при этом на фондовый рынок пришло лишь 2,5 трлн руб., которые означали более чем двукратный рост. Эксперт полагает, что тенденция продолжится. При таком дисбалансе и снижении ставок деньги будут искать большую доходность, чем сейчас готовы предложить депозиты.

Стратегия-2026: время «длинных» денег и поиск реальной доходности

Февральское решение Центрального банка снизить ключевую ставку до 15,5% многие восприняли как сигнал к смене инвестиционной парадигмы, однако эксперты призывают не торопиться с выходом из долговых инструментов. По мнению Дмитрия Леснова, это решение вовсе не означает, что время «длинных» облигаций с фиксированным купоном уходит. Напротив, сегодня самым ярким трендом для консервативных инвесторов становится вложение в бумаги с высокой дюрацией, прежде всего в ОФЗ. Ожидается, что цикл смягчения денежно-кредитной политики будет длительным — до двух-трёх лет, что делает идею фиксации текущей доходности одной из самых приоритетных стратегий на рынке как минимум до конца 2026 года.

Схожую оценку текущей рыночной конъюнктуры даёт и Никита Разинов, указывая на аномально узкий спред между ключевой ставкой и доходностью госбумаг: при ставке 15,5% доходность длинных ОФЗ держится чуть ниже 15%. Такая ситуация позволяет долгосрочному инвестору зафиксировать комфортные условия на много лет вперёд, что крайне ценно в периоды экономической трансформации.

Говоря о бенефициарах 2026 года, эксперты выделяют несколько ключевых направлений, способных обеспечить доходность выше инфляции.

Дмитрий Леснов называет в их числе надёжный корпоративный сектор в облигациях. Как отмечает эксперт, в приоритете будут как классические фиксированные выпуски, так и флоатеры. Инвесторы отдают предпочтение эмитентам инвестиционного грейда (рейтинг AA и выше).

По словам Никиты Разинова, среди перспективных активов остаются драгоценные металлы. В условиях мировой нестабильности золото сохраняет роль классического защитного актива. Оно не только выигрывает от роста мировых цен, но и обеспечивает инвесторам защиту от возможной девальвации рубля.

В более длинной перспективе Дмитрий Тимофеев ожидает роста интереса к акциям. Пока ключевая ставка остаётся высокой, доминирование инструментов с фиксированной доходностью — депозитов, ОФЗ и фондов денежного рынка — выглядит абсолютно логичным. Тем не менее к 2027—2028 годам, когда ключевая ставка Банка России вернётся к нейтральным значениям (7—8%), накопленный внутри страны капитал неизбежно начнёт перетекать в более рисковые активы. Таким образом, текущая фиксация доходности в облигациях является лишь промежуточным этапом перед неизбежным пробуждением интереса к рынку акций.

Взгляд в будущее: между геополитикой и амбициями 2030 года

По мнению Дмитрия Леснова, определяющим фактором для динамики рынка в 2026 году останется геополитический трек. Развитие конфликтов на Украине и Ближнем Востоке напрямую влияет на глобальную экономику и локальные настроения инвесторов. В связи с этим эксперт полагает, что 2026 год сохранит высокую волатильность, характерную для предыдущего периода. В таких условиях трендовая торговля на рынке акций становится крайне сложной задачей, что заставляет капитал и далее мигрировать в более понятные и консервативные инструменты — облигации и фонды денежного рынка, способные опережать инфляцию.

Несмотря на внешние вызовы, участники рынка сохраняют рабочий настрой. Как отмечает Никита Разинов, ожидания остаются позитивными, однако профессиональное сообщество предпочитает готовиться ко всему, фокусируясь на подборе гибких инструментов, адекватных текущим рискам клиентов.

В то же время, если абстрагироваться от текущей волатильности, перед российским рынком открываются масштабные горизонты планирования, заданные государством. В частности, Дмитрий Тимофеев напоминает об Указе № 309, который ставит целью доведение капитализации рынка до 66% ВВП к 2030 году. С учётом естественного роста экономики это предполагает удвоение или даже утроение рынка в ближайшие годы. Важными драйверами здесь должны стать налоговые льготы ИИС-3 и программа долгосрочных сбережений, которые создают необходимую инфраструктуру для притока «длинных» денег.

