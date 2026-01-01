Елена Синица Номерной прирост Как развивается гостиничный бизнес и внутренний туризм в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пермский гостиничный рынок переживает качественную трансформацию. Драйвером роста стали проекты высокого уровня. В городе открываются бутик-отели и гостиницы уровня «4–5 звёзд». Такую тенденцию эксперты связывают с ростом туристического потока в краевую столицу.

Новые гостиницы

В прошлом году в Перми открылась пяти­звёздочная гостиница — Radisson Hotel Perm. На сегодняшний день средняя загрузка отеля составляет 70% от доступного номерного фонда (158 номеров различных категорий. — Ред.), рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Radisson Hotel Group.

Ещё одно ожидаемое открытие — гостиничный комплекс Hampton by Hilton на месте бывшего ДК «Телта». Компания ООО «Аквавита» (входит в группу ижевского девелопера UDS) уже получила разрешение на ввод в эксплуа­тацию гостиничного комплекса в Перми на ул. Окулова, 14. Пятиэтажная гостиница имеет категорию «4–5 звёзд», в ней будет 130 номеров. В здании также предусмотрены конференц-зал, фитнес-центр, спа-зона и ресторан на самом верхнем этаже с панорамным видом. Позже стало известно, что в здании также откроется ресторан коми-пермяцкой кухни «TÖB». Здесь же, на ул. Окулова, 14а, ведётся строительство многофункционального комплекса — бизнес-парка «Гоголь».

Ещё один ожидаемый объект на рынке — гостиница AZIMUT Hotels в реконструированном здании бывшего ВКИУ на ул. Окулова, 4. На сегодняшний день гостиница готова на 45%. Строительство гостиницы завершится в 2026 году. Комплекс будет состоять из 198 номеров категории «4 звезды», ресторана, конференц-залов, фитнес-центра.

Кроме того, в здании бывшего «Детского мира» (Пермь, ул. Куйбышева, 36) готовится к открытию отель RoSel Hill на 32 номера. Об этом «Новому компаньону» рассказала управляющая RoSel Hill Марина Плотникова. Она уточнила, что первых постояльцев отель примет во втором квартале 2026 года. По её словам, номерной фонд будет состоять из 59 современных номеров средней площадью 25 кв. м, в здании отеля также будут предусмотрены сауна и фитнес-зал.

Кто и зачем приезжает

По данным бронирований, лидирующую позицию занимает Пермь — как источник локального спроса, сообщили в Radisson Hotel Group. Далее следуют города Уральского и Центрального федеральных округов: Екатеринбург, Москва, Челябинск и Санкт-Петербург. Такое распределение отражает как деловую активность между регионами, так и развитие транспортной доступности Пермского края.

В свою очередь в Министерстве по туризму Пермского края отмечают, что наибольший приток туристов в регион — из Свердловской и Челябинской областей, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Кирова. Интересен наш регион и туристам из стран СНГ — Беларуси, Таджикистана, Казахстана. Более того, посещают Прикамье и гости из других зарубежных стран — например, из Ирана, Китая, ОАЭ и Индии.

Интересно, что средний срок пребывания туристов в Пермском крае — 4,2 суток. Больше времени — в среднем 8,2 суток — проводят в регионе те, кто приезжает на отдых в санатории и курорты, поделились данными в минтуризма.

«Ожидаемый показатель турпотока по итогам 2025 года — 1,6 млн туристов. Точные показатели появятся весной, когда Росстат проведёт полный анализ всех данных. Наблюдаем устойчивый рост турпотока: с 2023 года, когда Пермь отмечала 300-летие, он увеличился на 20%», — добавили в ведомстве.

Зачем приезжают в Прикамье

Структура гостевого потока в настоящее время характеризуется преобладанием делового сегмента, отмечают в Radisson Hotel Group.

«Остальную часть обеспечивают гости внутреннего туризма (включая жителей Пермского края и других регионов России). Наиболее устойчивый рост наблюдается в деловом сегменте, что связано с активизацией экономической деятельности в регионе и увеличением числа корпоративных мероприятий», — прокомментировали в компании.

Примечательно, что ярко выраженного сезона в Пермском крае как такового нет. С декабря по март туристы и местные жители отдыхают на горнолыжных курортах. С середины мая и до начала августа большой популярностью пользуются сплавы по рекам, поездки на природу, многочисленные фестивали и события под открытым небом. С начала мая до октября открыта речная навигация, отмечают в минтуризма.

«А многие популярные достопримечательности доступны круглый год: например, Усьвинские Столбы, Каменный Город, камни Полюд, Ветлан. Для Пермского края характерно равномерное распределение туристского потока в течение года. Объём турпотока в наиболее и наименее популярные периоды для посещения отличается примерно в 1,8 раза: на третий квартал в среднем приходится порядка 32% всех турпоездок, а на первый — порядка 60%», — резюмируют в министерстве.

Екатерина Шестакова, доцент, руководитель магистерского трека «Менеджмент в индустрии впечатлений» НИУ ВШЭ — Пермь, анализирует туристический потенциал Пермского края через призму брендинга и конкурентной среды. По её мнению, многогранность региона является как ключевым активом, так и определённым вызовом для формирования единого имиджа.

«Пермский край позиционируется как территория, где представлены все виды туризма. Это преимущество, но оно создаёт некую распределённость образа», — отмечает Шестакова.

Она проводит параллель с узнаваемыми брендами: если Золотое кольцо устойчиво ассоциируется со старинными храмами и архитектурой, то у Перми нет такого однозначного маркера.

Эксперт подчёркивает, что в регионе успешно функционируют круизное, санаторно-курортное и активное направления (сплавы, походы, заповедники). Отдельное внимание уделяется новым точкам роста: промышленный туризм развивается сверхдинамично, а научно-по­пулярное направление, запущенное недавно, уже демонстрирует весомые успехи.

Эта разнообразная палитра отражена даже в визуальной айдентике — символе разноцветного медведя. Однако универсальность предложения приводит к тому, что край вольно или невольно конкурирует с соседними регионами по разным параметрам.

Екатерина Шестакова также подчёркивает лидерство региона в гастротуризме на фоне соседей.

«Пермский край — безусловный лидер в развитии гастроиндустрии по сравнению со Свердловской, Челябинской и Кировской областями», — отмечает она.

Эксперт также указывает на рост качества услуг благодаря сертификации средств размещения, которая охватила не только отели, но и глэмпинги с кемпингами. Среди актуальных трендов Шестакова выделяет расширение сети pet-friendly-локаций, что отражает растущий спрос на путешествия с домашними животными.

Что будет в тренде?

В 2026 году продолжится трансформация гостиничного продукта: акцент смещается с предоставления стандартных услуг размещения на создание комплексных впечатлений с высокой смысловой и эмоциональной ценностью. Современный гость ориентирован на получение аутентичного локального опыта. Исследования показывают, что более 70% путешественников ожидают рекомендаций от местных жителей, считают в Radisson.

Отдельное внимание уделяется корпоративному сегменту: укрепление лояльности достигается за счёт персонализированных условий сотрудничества и адаптации сервисных стандартов под специфику бизнес-задач клиентов.

По данным Единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии

В минтуризма поделились планами фокусироваться на промышленном туризме, а также на применении технологий в различных форматах. Что касается первого, то планируется, например, запуск экскурсий по следам Уральского добровольческого танкового корпуса, направленных на патриотическое воспитание молодёжи и профориентацию. Если же говорить о втором направлении, то речь идёт о дальнейшем появлении стел с QR-кодами, которые запускают дополненную реальность на телефонах, о возможности «переместиться» в виртуальные пространства с обзором на 360°, а также о формате аудиосопровождения проектов.

Екатерина Шестакова оценивает перспективы турпотока в регионе через призму консервативного сценария.

«Пиковый восстановительный рост мы уже прошли после снятия ковидных ограничений», — напоминает эксперт, отмечая, что сегодня приоритетной задачей становится удержание достигнутых объёмов.

Ключевым трендом, определяющим развитие отрасли, Шестакова называет кадровый дефицит.

«Рынок столкнулся с дисбалансом: спрос на квалифицированных гидов, поваров и персонал размещения опережает предложение, что провоцирует необоснованный рост цен на экскурсионные услуги», — констатирует она.

В среднесрочной перспективе эксперт прогнозирует консолидацию рынка. В условиях геополитической и экономической неопределённости устойчивыми окажутся крупные игроки или компании, выбравшие стратегию объединения.

«Укрупнение бизнеса — закономерный процесс адаптации отрасли к новым реалиям», — резюмирует Шестакова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.