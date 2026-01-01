Алёна Бронникова Обучению установили лимит Как сокращение платных мест приёма повлияет на пермские вузы Поделиться Твитнуть

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, позволяющий федеральному правительству регулировать число платных мест в вузах. Всего к сокращению в 2026/27 учебном году запланировано 47 тыс. внебюджетных мест, что составляет 13% от 40 направлений подготовки и специальностей, определённых соответствующим перечнем. Большинство из них — 30,5 тыс. — придётся на заочную форму обучения. «Новый компаньон» узнал, сколько платных мест планируется сократить в пермских вузах и на каких специальностях.

Сокращение мест в пермских вузах

Трёх государственных вузов в Перми сокращения не коснулись, поскольку реализуемые ими программы не вошли в перечень направлений, по которым определяется предельное количество мест приёма на платное обучение. Речь идёт о Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете, Пермской государственной фармацевтической академии и Пермском государственном институте культуры.

В Пермском государственном медицинском университете ограничения коснулись только специальности «Стоматология» на уровне специалитета. Как сообщили в вузе, предельное количество мест для приёма в 2026 году — 50. При этом данный показатель по этой специальности соответствует показателям приёмной кампании 2025 года.

В ПГНИУ рассказали, что вуз на 2026/27 год увеличил количество бюджетных мест с 2176 до 2341, а количество внебюджетных уменьшилось примерно на 10%, но на основании решения самого университета. Общее снижение связано с уменьшением количества мест для иностранных студентов, поскольку мест для их размещения в общежитиях в этом году станет меньше из-за начала масштабных ремонтов. Серьёзных изменений относительно количества мест по разным направлениям подготовки и специальностям не произошло.

При этом в политехническом и аграрно-технологическом университетах зафиксировано снижение количества платных мест.

Проректор по молодёжной политике ПНИПУ Ксения Сарайкина сообщила, что сокращение платных мест произошло по регулируемым направлениям, указанным в перечне Минобрнауки РФ, в среднем на 5—10%. Значительнее это затронуло гуманитарные направления — в среднем на 15%. Для вуза это компенсируется увеличением количества бюджетных мест по данным направлениям по сравнению с результатами приёмной кампании 2025 года на 10%.

«Таким образом, в целом количество бюджетных и платных мест по всем направлениям у нас осталось неизменным. На других факультетах количество платных мест по сравнению с итогами приёмной кампании 2025 года сохранилось, в том числе по направлениям «Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Нефтегазовое дело». То есть каких-то глобальных изменений нет. Приоритеты меняться не будут, на процессе это не отразится. Мы рассчитываем на повышение конкуренции среди абитуриентов, привлечение в Пермский политех наиболее мотивированной и талантливой молодёжи, в том числе на платные места», — добавила Ксения Сарайкина.

Начальник отдела организации приёма ПГАТУ Никита Мерзляков отметил, что ранее вузы имели возможность набирать студентов на платные места сверх установленных цифр. На приём 2026/27 учебного года всем вузам представлены лимиты. В университете количество платных мест уменьшилось по направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Товароведение». По очно-заочной форме сокращение составило 40%. По очной форме — 35% по направлениям укрупнённой группы НПС «Экономика и управление». По остальным — количество платных мест либо осталось прежним, либо увеличено.

В НИУ ВШЭ — Пермь сообщили, что количество внебюджетных мест в следующем учебном году сократится на 17%.

Негосударственных вузов сокращение платных мест коснулось напрямую. Как обратили внимание в Западно-Уральском институте экономики и права (ЗУИЭП), в коммерческих учреждениях нет контрольных цифр приёма за счёт госбюджета. Ранее вуз набирал студентов в соответствии со спросом и возможностью материально-технической базы — порядка 300 человек, сейчас в связи с квотой количество мест сократилось до 140.

По словам ректора ЗУИЭП Наталии Агафоновой, данные изменения однозначно не повлия­ют на качество предоставляемой услуги. Что касается деятельности вуза, это финансовый вопрос — привлечение дополнительных средств за счёт иных образовательных услуг.

«В фокусе будет два момента: не упустить студентов и не снизить качество, так как сокращается объём средств на предоставление услуги; и второй момент, абсолютно коммерческий, — это развитие новой продуктовой линейки и удержание клиента на всей истории жизни в компании, не только во время обучения в вузе, но и за счёт предоставления других образовательных услуг», — рассказала Наталия Агафонова.

Экспертная оценка

Заместитель директора НИУ ВШЭ — Пермь Екатерина Загороднова обратила внимание, что цель принятого закона — системная. Государство стремится перераспределить бюджетные и контролируемые платные места в пользу инженерных, технических и естественно-научных специальностей, что является частью масштабной задачи по достижению технологического суверенитета страны.

«В первую очередь корректировки коснулись направлений, которые сегодня характеризуются как «перегретые» с точки зрения роста платного приёма. Речь идёт о группах «Экономика и управление», «Юриспруденция», а также о некоторых направлениях гуманитарного профиля, где в последние годы наблюдался дисбаланс между количеством выпускников и реальными потребностями рынка труда», — добавила она.

Компенсировать закрытие возможностей поступить на желаемое направление для абитуриентов, готовых обучаться на внебюджетной основе, вузы смогут в том числе через развитие новых направлений, считает эксперт. Так, в учебных организациях будет открываться набор на стыке специальностей, как, например, «Юрист в сфере ИТ» или «Бизнес-информатика», где сочетаются и управленческие знания, и цифровые компетенции. Эти направления сегодня не подпадают под сокращение.

Кроме того, вузы будут активнее вести работу с дополнительным образованием. Студентам смежных специальностей будут предлагать возможность получить вторую квалификацию или пройти профессиональную переподготовку, и в рамках дополнительного образования будущий инженер сможет на льготных условиях получить диплом переводчика или экономиста.

Ожидается, что последствия будут разными для разных категорий вузов. Как отмечает Екатерина Загороднова, для сильных, исследовательских университетов сокращение платного набора на массовые специальности не станет критичным, так как спрос со стороны абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ остаётся стабильным.

В то же время для вузов, чья бизнес-модель строилась исключительно на платном наборе студентов на популярные специальности без сильной академической базы, это может создать финансовые трудности и поставить их существование под вопрос.

В целом для вузов уменьшение числа студентов может стать сигналом к оптимизации. Им придётся менять свою структуру, уходить от массового набора на непрофильные направления, а в случаях снижения количества обучающихся сокращать и количество преподавателей.

Если анализировать ситуацию со стороны качества подготовки кадров, сокращение платных мест приёма на самых востребованных специальностях будет иметь положительные последствия. Как отмечает эксперт, в условиях уменьшения количества мест вузы смогут более тщательно отбирать мотивированных студентов и усиленно фокусироваться на качестве подготовки.

«С точки зрения рынка труда сокращение числа студентов — это скорее плюс. Если юристов и экономистов будет выпускаться меньше, но при этом они будут хорошо подготовлены (а конкурс при поступлении это гарантирует), то найти работу после вуза им будет проще», — подчеркнула Екатерина Загороднова.

