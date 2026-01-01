Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Корни и кроны В Центральном выставочном зале представлены работы «пермских вятичей» Поделиться Твитнуть

«Вятские — ребята хваткие», «В Вятке — свои порядки»… Столица соседнего с Пермью региона официально по-прежнему называется Кировом, но историческое называние гораздо лучше подходит этому своеобразному городу, который говорит на каком-то своём языке, точнее, диалекте.

«Вятский диалект» (0+) — новая выставка в Центральном выставочном зале. Оказывается, значительное количество пермских художников, активно работающих и хорошо знакомых любителям искусства, — выходцы из Кирова. Среди них и признанные лидеры художнического сообщества, такие как Максим Титов и Алексей Мургин, и молодёжь вроде Виктории Ушаковой и Константина Масленникова. Даже Дмитрий Пермяков, несмотря на фамилию, вовсе не из Перми, а из Кирова.

Идея куратора выставки Елены Мургиной-Загарских, тоже уроженки Кирова, заключалась в том, чтобы собрать в стенах выставочного зала «вятское землячество» в Перми, но вылилась в гораздо более масштабный передвижной проект. В экспозиции участвуют не только художники, работающие в Прикамье, но и те, кто продолжает жить в Кирове, а также те, кто уехал из Кирова в Москву и реализуется там. Соответственно, и выставка после пермского ЦВЗ отправится в Киров, а затем — в Москву.

Экспозиция получилась на удивление цельной, несмотря на разнообразие личностей авторов. В ней присутствует обаятельное простодушие, внимание к простым вещам, к маленьким личным ценностям. Темы семьи, корней, почвы, связи поколений и просто человеческих связей доминируют; возможно, сказалось обилие супружеских пар среди авторов представленных произведений: Евгения Наймушина и Артём Кутергин — художники-педагоги Пермской художественной галереи, Виктория Ушакова и Константин Масленников, Елена Мургина-Загарских и Алексей Мургин, а также народный художник России, один из самых уважаемых кировских живописцев Виктор Харлов и его супруга Вера Ушакова.

Работы Виктора Харлова, о котором все участники проекта говорят с огромным уважением, представлены в Перми впервые, так же, как и работы других кировчан; так что «Вятский диалект», который задумывался как дружеская и почти родственная выставка, стал мощной презентацией искусства соседнего региона.

Народный художник России оказался мастером сложной композиции, глубокой перспективы, причудливых теней и множества деталей. Казалось бы, такая рукодельность и такая степень проработки фактуры пристали мощным многофигурным сюжетам, батальным полотнам в духе Сурикова, но Виктор Харлов видит значительное в повседневном. Так, героиня его картины «Белая шляпка» — женщина, радостно примеряющая головной убор, а за её спиной — интерьер, в котором читается целая жизнь.

Большинство героев выставки много работают с традиционным искусством — народным и церковным. Сакральная фигура Трифона Вятского и дымковская игрушка — не просто культурные феномены Вятской земли, но и источники вдохновения для современных художников. Так, Максим Титов неожиданно даже для знатоков его творчества представил на выставке серию живописных переосмыслений канонов иконописи, а Виктория Ушакова и Константин Масленников создали специально для проекта замечательное панно, где на нарочито грубой, посконной доске изобразили своих друзей-художников вместе с детьми, собаками и кошками в стилистике народной росписи. Работа, которая называется «Уральская Дымка», стала фокусом экспозиции, заняв одно из центральных мест.

Тема иконописи есть и в работах Елены Мургиной-Загарских. Её инсталляция «Богородица» создана из найденных предметов. Старая икона, которая после того, как с неё сняли оклад, превратилась в простую доску с еле видимым на ней туманным силуэтом, который лишь общими очертаниями напоминает иконописный лик, укреплена на не менее древних, поросших лишайником досках — то ли стена дома, то ли ограда… Художница рассказала, что доски эти она привезла из Чердыни, где часто бывает — ездит за вдохновением.

Вообще, в экспозиции много инсталляций из найденных предметов. Титульная работа — «Вятский диалект. Система кодов», созданная опять-таки куратором выставки, — это ассамбляж из спилов ели, на которых размещены самые разные предметы, рисунки и надписи: здесь и оклад той самой «Богородицы», и керамические птички, и «А + Е» (думается, что это инициалы Елены и Алексея Мургиных), и фрагмент фольклорной росписи… За каждым таким «секретиком» видится какой-то сюжет, уходящий корнями в историю семьи и прорастающий в будущее, в туманную высокую крону. Елена Мургина-Загарских признаётся, что давно увлекается найденными предметами, но выставить эти работы на публику рискнула впервые.

Получилась очень обаятельная экспозиция, в которую вложено много души и фантазии. «Вятский диалект» — история из тех, что приглянутся и детям, и любителям пофилософствовать и поискать скрытые смыслы.

