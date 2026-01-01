Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Искупаться в музыке В Пермской филармонии прошёл XVI фестиваль Дениса Мацуева Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская филармония

В юбилейный сезон даже традиционные события становятся эксклюзивными: Пермская филармония отмечает 90-летие, и фестиваль Дениса Мацуева, который в Перми давно прижился и, казалось бы, настолько знаком, что уже ничем не удивит, всё-таки удивил.

Прежде всего, размах… Три оркестра! Две скрипки Страдивари! Количество «народных» и «заслуженных» — не сосчитать. Страшно даже представить себе, во что обошлась одна лишь страховка инструментов, не говоря уже о сотнях авиабилетов, гостиничных номеров, о гонорарах исполнителей… Филармония и краевой минкульт серьёзно вложились в фестиваль.

Но количественные показатели вряд ли релевантны для оценки музыкального события. Здесь в ход идут более эфемерные, более субъективные, более тонкие материи, такие, как, например, настроение. Мацуеву с коллегами удалось подарить публике настроение новизны и внезапных открытий: знакомые люди, мелодии, приёмы как будто встретились впервые и открылись по-новому.

Фестиваль начался с рецитала Мацуева. Патрон фестиваля относится к своему проекту очень ответственно и участвует во всех его событиях, сольный концерт — обязательный пункт ежегодной программы. Мацуев выбежал на сцену вприпрыжку, без лишних раскланиваний уселся за рояль и заиграл. Первая мысль: «Он совершенно не меняется год от года» — мгновенно сменилась противоположной: «Как он изменился!»

Музыка европейских романтиков — Шуберта, Шумана и Листа — прозвучала медитативно, минималистично, без малейшего нажима, без «бури и натиска». Особенно удалось первое отделение — «Большая соната» Шуберта, четырёхчастная «симфония для рояля», когда единственный инструмент наделяется функциями оркестра и проводит музыкальный сюжет через множество настроений и стадий развития. Это последняя из сонат Шуберта, 21-я, написанная буквально перед смертью композитора и опубликованная уже после неё. Трудно сказать, понимал ли Шуберт, что она станет его завещанием, подведением итогов… Вряд ли, но сегодня эта музыка воспринимается именно так, так она на концерте и прозвучала: раздумья о пройденном пути, боль потерь, мудрое принятие судьбы. Это была очень взрослая, выстраданная романтика.

Настроение «взрослой романтики» продолжилось и укрепилось во второй вечер фестиваля — 2 марта, когда на сцену вышли артисты балета Олег Габышев и Екатерина Шипулина, исполнившие в сопровождении камерного оркестра «Страдивари-ансамбль» танцевальную сюиту на музыку Астора Пьяццоллы. Пластическое действие, поставленное самим Габышевым, не отличалось сложностью хореографического языка, оно было основано на личностях: премьер Театра балета Бориса Эйфмана и прима Большого театра — обладатели совершенных «балетных» тел, фантастических ног, а также — исключительной харизмы. Это тот случай, когда не только каждое движение, но и каждое мускульное усилие значимо, любой минимальный жест создаёт смыслы и сюжеты.

Это история о людях с прошлым и о внезапно вспыхивающей надежде на будущее; о дымной атмосфере кафе 1930-х годов, подёрнутой лёгким налётом порочности; о невинности и мечте, защищающих себя маской цинизма. В сценическом сюжете было много намёков и недосказанностей, провоцирующих публику додумывать историю героев в духе романов Ремарка и «Фиесты» Хемингуэя. Пронзительным голосом горечи и надежды стал звук скрипки лидера «Страдивари-ансамбля» — колоритного Лоренца Настурика-Гершовичи, играющего на Страдивари 1732 года ex-Heifetz, которая когда-то принадлежала Яше Хейфецу.

«Страдивари-ансамбль» начал ещё один сюжет XVI фестиваля Дениса Мацуева: парад оркестров. На следующий день на сцену вышел оркестр Пермского театра оперы и балета во главе с очень модным молодым московским дирижёром Иваном Никифорчиным, который вместе с аранжировщиками, работающими с Мацуевым, сделал из знакомого всем зрителям коллектива практически новый оркестр: люди — те же, но музыка — совсем другая.

Третий вечер фестиваля был посвящён симфоджазу. Джазовые концерты — обязательная принадлежность мацуевских фестивалей, но обычно на них выступает трио Мацуева плюс приглашённые солисты, а тут огромный оркестр выдал первоклассный свинг и даже вёл себя вовсе не академично: музыканты приплясывали, а дирижёр совершал движения на грани акробатики.

Этот весёлый и очень весенний концерт был наслаждением не только для зрителей, но и для музыкантов — людей, чувствующих себя в музыкальной стихии абсолютно свободно, демонстрирующих, как можно в музыке купаться, плескаться, нырять, кувыркаться…

Когда есть вкус и такт, любое музыкальное хулиганство на грани с пародией звучит красиво и уместно. Так, сюиту из музыки Эдварда Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт» Мацуев превратил в трёхчастный джазовый фортепианный концерт, где «Танец Анитры» и «В пещере горного короля» стали первой и третьей — быстрыми — частями, а «Песня Сольвейг» — второй, медленной, и внутри этой медленной части возникла импровизационная каденция пианиста; «Улетай» из «Князя Игоря» Бородина музыканты «поженили» с Take Five Пола Десмонда и Дейва Брубека; в начале «Танца с саблями» Хачатуряна в соло домры Екатерины Мочаловой вдруг возникла мелодия «Кампанеллы» Паганини; а внутри сюиты из музыки Исаака Дунаевского к фильму «Цирк» спряталась дуэль Мацуева и виолончелиста Борислава Струлёва, которые виртуозно вписали в знакомые киномелодии цитаты… да из всего цитаты — от Баха до «Мурки» и рингтонов.

Этот вечер Денис Мацуев использовал для того, чтобы поздравить Пермскую филармонию с юбилеем; поздравить искренне, честно и непафосно (пафос и Мацуев — вообще несовместимые понятия). В своей краткой речи пианист напомнил о многолетней истории дружбы с Пермью — прекрасной истории, в которой молодой Мацуев солировал во Втором концерте Чайковского во время исполнения Ballet Imperial в Пермском театре оперы и балета. Пиа­нист напомнил, что за дирижёрским пультом был Валерий Платонов (зал разразился аплодисментами), а на сцене — великая Елена Кулагина… И тут же пошутил: «Ну, из Перми вышло много прекрасных балерин…» Зал понимающе засмеялся: солистка предыдущего балетно-концертного вечера Екатерина Шипулина — жена Мацуева, пермячка, дочь примы Пермского балета 1970-х годов Людмилы Шипулиной.

Завершился фестиваль сенсационным концертом: Мацуев сыграл с «Виртуозами Москвы» и Владимиром Спиваковым. Меломаны в перерыве вспоминали: сколько лет «Виртуозы» не были в Перми? Лет двадцать, не меньше. Спиваков часто приезжает со своим Национальным филармоническим оркестром России, но, при всём уважении, это всё-таки не «Виртуозы». На концерте 4 марта пермяки будто перенеслись на 40 лет назад — в те годы, когда именно «Виртуозы Москвы» и Спиваков открыли Перми, что классическую музыку можно исполнять неакадемично и очень чувственно.

Спиваков не ограничился дирижированием — он снова, как и 40 лет назад, солировал на своей легендарной Страдивари, которая когда-то принадлежала князю Юсупову. Играли сначала фортепианный концерт Бетховена, а затем композиции Канчели и Шнитке. «Маленькая Данелиада» Канчели, в которой музыканты, а затем и зал дружно — то протяжно, то отрывисто — произносили знаменитое «Ку!» из фильма «Кин-дза-дза», достойно завершила программу фестиваля, который по количеству и разно­образию эмоций, подаренных зрителям, кажется на сегодняшний день непревзойдённым.

Посмотрим, что будет через год.

