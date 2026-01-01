Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Из сочетания, казалось бы, несовместимых вещей возникают новые идеи» Министр культуры Пермского края Алла Платонова — о перспективах развития учреждений культуры, о судьбе музея ПЕРММ и о новых событиях в культурной повестке региона Поделиться Твитнуть

Алла Платонова, министр культуры Пермского края

— Недавно достроили новое здание Пермской художественной галереи. Поздравляю вас с этим! Очевидно, что будет продолжение истории с «Заводом Шпагина». Как обстоят дела с музеем «Пермский период»?

— По нему всё понятно: ожидаем готовность в этом году. Первым откроется Детский музейный центр, открытие планируется уже к лету. Фасады здания «Литера Д1» на «Заводе Шпагина» уже готовы, остались работы внутри, но существенных преобразований не требуется. Там строится масштабная экспозиция, а такой опыт у краеведческого музея уже есть.

— Что происходит на территории «Завода Шпагина» помимо галереи и музея «Пермский период»?

— У нас есть определённое видение и концепция дальнейших действий. До сих пор здесь не было активного развития, потому что шло строительство галереи, и единственная дорога на территории завода использовалась для строи­тельной техники. Сейчас стройка завершена, и реконструкция существующих заводских построек активизируется.

«Литеру Д» — центральное здание, объект культурного наследия — мы начнём приводить в порядок в этом году. Хотим в летнее время провести «субботник», чтобы расчистить эти помещения.

На территории цеха будет формироваться креативный кластер. Мы хотим дать возможность креативно мыслящим предпринимателям пробовать, тестировать свои идеи. Мы стараемся дистанцироваться от того, чтобы это были в чистом виде культура и искусство, это чуть-чуть другая история: расчёт делается на то, что мы даём пространство для реализации проектам, которые имеют потенциал развития без поддержки государства.

Креативный кластер работает тогда, когда в одном пространстве совмещаются очень разные вещи. Именно из сочетания разных — иногда, как может казаться, не очень совместимых, а иногда взаимодополняющих — вещей и возникают какие-то новые идеи, формы, смыслы.

Можно считать мои слова посылом к креа­тивщикам, сигналом, что уже можно к нам приходить, предлагать сотрудничество. Уже многие заинтересовались.

— Все внимательно следили за процессом назначения нового директора Музея современного искусства ПЕРММ. На руководящую должность пришла Елена Новикова — молодой специалист-управленец без опыта музейной работы. Можно ли считать это проявлением тренда: в руководство учреждениями культуры приходит всё больше менеджеров, они сменяют творческих деятелей?

— Я с этим мнением не согласна. Первое лицо — в юридическом и административном смысле — должно подписывать кучу разных документов, понимая, что подписывает. С этим лучше справится профессионал в управлении, финансах и юриспруденции, независимо от того, руководит этот человек театром, библиотекой или музеем. Но это вовсе не значит, что первое лицо с правом подписи и с финансовой ответственностью полностью определяет художественную политику учреждения.

Например, у Пермского оперного театра есть высококлассный руководитель — Анна Владимировна Волк. Обладая компетенциями в музыке и театре, профильным образованием и огромным опытом, репертуарные решения — какие именно постановки будут в следующих сезонах — она принимает совместно с художественными руководителями соответствующих направлений и опирается в первую очередь на их инициативу.

При этом я убеждена, что худруки счастливы, что не должны разбираться в каких-то юридических и закупочных тонкостях.

— Каковы сейчас перспективы музея ПЕРММ?

— Елене Новиковой нужно сделать то, что не удалось сделать команде, которая управляла музеем на протяжении прошлого года, — выстроить коммуникации с кураторским сообществом и с аудиторией. Понятно, что для этого потребуется время, но она управленец с уже большой историей, у неё сложный бэкграунд, интересная комбинация образования и опыта работы.

За прошедший год я общалась со многими специалистами в области современного искусства, и огромное количество людей готовы помогать музею ПЕРММ. Не все готовы пере­ехать в Пермь, но при этом готовы сотрудничать, делать совместные проекты, консультировать.

— Есть ли в планах минкульта какие-то новые события, новые форматы, которые впервые состоятся в этом году?

— Для нас важная дата — 150-летие Союза театральных деятелей. Нам очень повезло, что российский проект «Театральный поезд» прибывает к нам не в середине недели, а на выходные. Мы спланировали большой театральный уик-энд в рамках летнего фестиваля «Город встреч», мы ради этого изменили даты фестиваля уличных театров «Флюгер», чтобы всё это было в рамках одной программы. Все формы театра будут доступны и сконцентрированы по времени и месту — уличный театр, какие-то независимые форматы; и камерные, и большие формы; выступления и приезжих, и наших коллективов. Те два дня, когда «Театральный поезд» будет в Перми — 20 и 21 июня, — в городе будет насыщенная театральная повестка. Этого раньше не было на летнем фестивале.

Мне лично очень нравится всё, что связано с Марией Савиной (великая русская актриса XIX века, один из основоположников Российского театрального общества, которая несколько лет прожила в селе Сива в Пермской губернии. — Ред.). Я поклонник Сивинского музея! Удачно совпало, что Сива стала в этом году «Центром культуры Пермского края», что отремонтировали Дом актёра и в фойе там сделали музейный уголок Марии Савиной. Раньше, мне кажется, мало кто в Пермском крае знал об этой важной истории.

— Будет ли какое-то продолжение у Года коми-пермяцкого языка? Мне кажется, это была очень удачная программа.

— …И у неё уже есть результаты. Коми-пермяцкая тема утвердилась в повестке не только в Перми, но и в России. 5 февраля была встреча руководства Пермского края с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, и там тоже говорили об этом. Сама встреча прошла при участии коми-пермяцких артистов, работаю­щих на своём языке. Теперь коми-пермяцкий оттенок — это наша особая краска, это стало органичной частью всех коммуникаций региона. Я очень рассчитываю, что мы будем ещё очень долго видеть следы этого вдохновения и у дизайнеров, и у модельеров одежды.

Что касается будущих событий, то мы работаем над новой концепцией фестиваля «Этноавангард», посвящённого наследию Петра Субботина-Пермяка и современному, авангардному осмыслению этнографической темы. В рамках празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа фестиваль прошёл первый раз, но нам кажется, что есть потенциал сделать его ежегодным событием или, может быть, проводить в формате биеннале. Это концептуально очень красивая история, в которой сплетаются и этническая тема, и наследие русского авангарда, и другие интересные аспекты.

Продолжается строительство новой экспозиции в Коми-Пермяцком музее, в этом году она будет завершена. Это невиданная история: мы полностью обновим все экспозиционные зоны и разделы. После завершения этой работы займёмся домом-музеем Субботина-Пермяка; есть и планы по развитию Коми-Пермяцкой библиотеки.

Мы уже сейчас видим, как вырос интерес к этой территории, как возросло количество туристов, экскурсионных, театральных и гастрономических туров.

