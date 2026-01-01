Запрет вейпов, вывески на русском и новые правила для такси Какие законы вступают в силу в марте Поделиться Твитнуть

С марта этого года в России вступят в силу множество новых законодательных актов, которые оказывают прямое влияние на обыденную жизнь граждан. Среди новшеств – изменения правил оплаты жилищно-коммунальных услуг, регулирование контента онлайн-кинотеатров, новые правила для такси и многое другое. Об этих и других нововведениях читайте в обзоре «Нового компаньона».

Отсрочка платежей за коммунальные услуги

Одно из ключевых изменений марта, которое скажется на кошельке россиян, касается переноса сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно федеральному закону № 177-ФЗ от 24 июня 2025 года. Теперь россияне должны оплачивать коммунальные платежи до 15 числа каждого месяца, а не до 10-го, как раньше.

Эта мера нацелена на снижение числа просроченных платежей и связанных с ними пеней. Параллельно этому, управляющие компании будут обязаны предоставлять счета не ранее 5 числа месяца. Ожидается, что это упростит взаимодействие жителей с коммунальщиками

Кроме того, в системе ГИС ЖКХ появится новая информация. Федеральная служба судебных приставов начнёт размещать данные о текущих исполнительных производствах по задолженностям за ЖКУ. Операторы жилищного строительства, в свою очередь, будут обязаны предоставлять сведения о вводе домов в эксплуатацию и их техническом состоянии.

Вывески на русском языке

С 1 марта вся информация, размещаемая на улицах городов, должна быть представлена на русском языке. Исключения возможны для местностей, где официально используется второй государственный язык, но дублирование должно оставаться чётким и понятным. Фирменные наименования и бренды останутся без перевода, если они зарегистрированы как товарные знаки.

Это обеспечит доступность информации для широкой аудитории и предотвратит недопонимание среди русскоязычного населения.

За контентом онлайн-кинотеатров начнут следить

С 1 марта владельцы аудиовизуальных сервисов с ежедневной аудиторией свыше 100 тыс. пользователей будут обязаны проверять свой контент (закон № 324-ФЗ от 31 июля 2025 года). Им предписано не допускать распространение материалов, противоречащих так называемым традиционным духовно-нравственным ценностям. После получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора, платформы должны в течение 24 часов удалить фильмы, которым было отказано в выдаче прокатного удостоверения или которые были его лишены. Аналогичные правила касаются и крупных социальных сетей с аудиторией более 500 тысяч человек.

Помимо этого, Роскомнадзору дадут полномочия останавливать деятельность сайтов, которые предлагают дистанционную продажу табачной продукции, без судебного решения. Социальные сети также обяжут пресекать распространение подобной информации. В противном случае они рискуют попасть в список запрещенных ресурсов.

Автоматические списания будут под запретом

С 15 марта вступает в силу закон № 376-ФЗ от 15 октября 2025 года, который призван защитить потребителей от нежелательных автоматических списаний за онлайн-подписки. Сервисы больше не смогут списывать средства с карты, если пользователь удалил её данные из профиля. Эта мера касается всех сервисов с ежемесячной оплатой, включая стриминговые платформы и программы лояльности.

Заблаговременное оповещение клиентов о последующих платежах становится обязательным условием для продолжения работы сервисов. Вступающий в силу закон призван защитить пользователей от несанкционированных финансовых операций.

Требования трудового законодательства и миграции ужесточат

С 1 марта вступает в силу новый закон № 419-ФЗ, который позволит работодателям прекратить сотрудничество с мигрантами, если соответствующий регион ограничил их привлечение. Компании рискуют столкнуться с серьезными санкциями вплоть до приостановки деятельности при нарушении установленных лимитов на трудоустройство мигрантов.

Кроме того, вводится новая форма отчетности ЕФС-1 и изменяется процедура ведения кадрового учета в организациях. Обновленные правила призваны повысить прозрачность трудового рынка и облегчить жизнь работодателей.

На водителей будут учить дольше

Начиная с 1 марта, вводится обязательное увеличение количества часов практического вождения для обучающихся на категорию «В» (легковые автомобили).

Количество часов вождения увеличивается с текущих 38 до 42 часов. Теоретическая часть курса допускает дистанционное изучение, что облегчит процесс подготовки будущих водителей.

Новые правила воздушных путешествий

Новеллы в законодательстве с весны коснутся и авиации. Дети до 12 лет теперь смогут воспользоваться скидкой в 50% на авиабилетах при полетах внутри страны, независимо от того, кто сопровождает ребенка — родители или другой взрослый. Новый порядок гарантирует ребёнку расположение рядом с сопровождающим человеком, без дополнительных расходов.

Единый реестр беременных

С 1 марта в России начнет действовать электронный реестр беременных женщин. В него будут вноситься сведения о постановке на учёт по беременности, использовании вспомогательных репродуктивных технологий, наличии опасных для жизни состояний, течении беременности, а также о новорожденном и его состоянии в первые дни жизни.

О создании такого реестра, призванного отслеживать демографические тенденции, в октябре 2025 года сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

По данным Росстата, в первом квартале 2025 года в России родилось 288,8 тыс. детей. Это на 4% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Общая рождаемость в 2024 году оказалась самой низкой за последние 25 лет, а естественное сокращение численности населения приблизилось к 600 тыс. человек.

Таксистов пересадят на отечественные авто

С марта в региональном реестре такси смогут регистрироваться только автомобили отечественного производителя или с российскими комплектующими. Теперь, чтобы стать таксистом, автомобиль должен пройти сертификацию по критерию уровня локализации производства. Такой стандарт необходим для попадания в региональный реестр легковых такси.

Новые нормы не распространяются на уже зарегистрированные машины — они смогут продолжить работу.

Для старых машин, зарегистрированных до введения новых правил, ввели специальный переходный период. Частные автовладельцы, проработавшие водителями более шести месяцев, смогут продолжить свою деятельность до 2033 года. Все остальные должны будут обновить автопарки или выбрать другое направление деятельности.

Микрокредитование и финансовые услуги

Выдача микрокредитов в марте станет возможна только после обязательной биометрической идентификации заявителя. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и призвана повысить уровень защищенности заёмщиков. Система существенно усложняет доступ к займам недобросовестным гражданам и уменьшает риски злоупотреблений со стороны кредиторов.

За борщевик и американские клёны будут штрафовать

Особое внимание с марта этого года будет уделено борьбе с борщевиком и другими инвазивными видами растений. Владельцы земельных участков обязаны ликвидировать опасные сорняки. По задумке властей, это укрепит экологическую устойчивость территорий и улучшит качество окружающей среды.

Кроме того, с 1 марта в России вступают в силу новые правила, которые обязывают владельцев земельных участков уничтожать американский клен. Этот вид дерева официально признан опасным растением наравне с борщевиком. За игнорирование этого требования предусмотрены штрафы. А за систематические нарушения возможна даже утрата участка.

