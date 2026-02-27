Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Я актриса. Я могу полюбить любую роль» Актриса Пермского театра кукол Наталия Аникина — о своём предназначении, о сыгранных и несыгранных ролях и о том, как меняется театр в наше время Поделиться Твитнуть

Наталия Аникина. Фото: Анастасия Трофимова/Пермский театр кукол

Наталия Аникина в марте отметит бенефис — 35-летие своей работы в Пермском театре кукол. Как?! Уже тридцать пять лет? Буквально все, кто знаком с актрисой, не может поверить в эту дату. Наталия — вечная девочка: маленькая, худенькая, слегка эксцентричная, любящая яркие и необычные наряды и очень активная. Неудивительно, что в её репертуаре столько детских ролей. Впрочем, она может сыграть любого героя! Волшебный изменчивый голос, волшебные руки — это и есть настоящий актёр театра кукол.

— Актёры приходят в Театр кукол разными путями, но вы, насколько я понимаю, пришли самой прямой дорогой — сразу после училища, где вы получили соответствующую специальность?

— Действительно, я профессионал с «кукольным» образованием, окончила Нижегородское театральное училище им. Евстигнеева, чем очень горжусь, но моя дорога вовсе не была прямой.

Я всегда хотела учиться именно на этой специальности. Театр кукол был в моей жизни всегда, с детского сада. Все девочки играют в кукол, но я превращала в куклу любой предмет, могла играть с чем угодно. У меня был свой предметный театр — прямо дома… Сейчас я веду мастер-классы по оживлению предметов.

Я мечтала быть актрисой! Но не смогла поступить в театральное сразу после восьмого класса и пошла в швейное училище. Я любила шить, любила выдумывать интересную одежду, но стипендию платили только обувщикам, поэтому я пошла учиться на закройщика верха обуви. Я была такая пигалица, мне давали 12 лет, хотя мне уже исполнилось 16. Очень сомневалась: смогу ли я, такая маленькая, шить обувь? И, вы знаете, получилось очень неплохо: специалисты говорили: «Какая строчка ровная!» В итоге меня сразу после училища взяли в модельный цех для работы с «белой» кожей. Я шила обувь. Нисколько этого не стесняюсь и вспоминаю об этом с удовольствием.

В швейном училище был драмкружок, и, конечно, я туда записалась. Возможно, эти занятия мне помогли, и я со второго захода поступила в театральное. С фабрики меня не отпускали: я была на хорошем счету, и директор требовал, чтобы я отработала положенные три года. В то время второе среднее специальное образование получить было не так-то просто. Вот если бы я в вуз поступала — тогда обязаны были бы отпустить, а так… Пришлось проявлять упорство, и я проявила!

В театральном училище мне очень повезло с мастером. Рузанна Вандиковна Бунатян, заслуженный деятель искусств — потрясающая женщина, высокого класса педагог, очень требовательная и настойчивая. Но как иначе? Работа у нас трудная и многогранная, нужно приложить много усилий, чтобы она стала любимой.

— Что-то с вами осталось от той, прежней жизни, когда вы занимались ремеслом?

— У меня есть хобби: я очень люблю петь и танцевать, делаю вазы из старых бутылок, вышиваю салфетки, делаю игрушечных птиц. Люблю делать красоту своими руками.

— Как вы оказались в Перми?

— После трёх с половиной лет учёбы нас стали распределять на работу в разные города. Приезжали режиссёры, директора театров. Мне предлагали и Мурманск, и Магадан… Мама сказала: «Ни за что не отпущу мою девочку так далеко!» Ещё звали в Рязань. Рязань я знала, а про Пермь никогда не слышала! Но из Перми приехали Вилнис Арвидович Руллис, в то время главный режиссёр Пермского театра кукол, и театральный педагог Наталья Борисовна Плотникова. И они так меня обаяли! Я отправилась в Пермь и ни разу не пожалела об этом. Вилнис Арвидович был очень чутким и тактичным, настоящий интеллигент. Он взял меня под тёплое крыло и помог влиться в коллектив.

А люди здесь тогда работали такие!.. Мегаличности! Сергей Кудимов, Сергей Хижняков, Владимир Прозоров, Ольга Янкина, Лариса Нагогина, Вера Оськина, Борис Биттенбиндер… Мои любимейшие актёры! Было у кого поучиться, и я училась.

"Кошкин дом". В центре - Наталия Аникина.

Пермский театр кукол

— Ваш юбилей в апреле будет отмечен бенефисом, и в качестве бенефисного спектакля выбрали «Кошкин дом». Наверное, это ваша любимая роль?

— Там я играю главную роль, но для меня все роли главные, даже самые маленькие. Всё равно ты вкладываешь в неё больше, чем в пьесе прописано. Саму себя вкладываешь! Первой моей ролью в Перми была Небесная горошина в спектакле «Принцесса на горошине», который поставил Вилнис Арвидович. Земную горошину играла Ольга Янкина; это было что-то вроде раздвоения личности одной девочки, и играть было очень непросто. Там нужно было петь, и песня такая красивая, такая нежная! Я тогда очень боялась, всё время думала: «Я не спою, я не спою»… Но мои друзья и мама меня настраивали: «Всё получится, всё будет хорошо».

Очень важно верить в себя.

— Вы так часто упоминаете свою маму... Наверное, вы очень близки? Она вместе с вами переехала в Пермь?

— Мама переехала недавно, восемь лет назад. Они с папой жили в Нижнем Новгороде. Я у них единственная дочь.

Мама моя — сестра милосердия, мне это название нравится больше, чем «медсестра». Папа работал на заводе электриком высокого класса, у него были золотые руки, он столярничал, рыбак был заядлый, у нас был катер, на котором мы ездили в неизведанные леса и собирали там шиповник… Очень рано папа умер, очень… Конечно, я была любимой дочкой, и, как бы трудно ни было временами, я — счастливый человек, потому что у меня такие родители. Сейчас осталась мама, и я её очень люблю.

Все, кто знает мою маму, говорят: «Ну, теперь понятно, в кого дочь артистка!», потому что мама очень талантливый от природы человек. Её папа, мой дедушка, тоже был артистической личностью, пел, говорят, как Шаляпин. Он умер, когда маме было всего 22 года, и я его никогда не видела, но сохранились фотографии: он на них стоит такой высокий, стройный; чувствуется какой-то человеческий стержень внутри. Я всегда о нём думаю, когда мне нужно поверить в себя.

"Волшебник Страны Оз". Наталия Аникина (слева) - Добрая Волшебница Севера

Пермский театр кукол

— У вас необыкновенный голос. Список ваших ролей удивительный! Там столько мальчиков и всевозможных характерных персонажей — предметов, животных, даже отвлечённых понятий вроде той же Тирании… Думается, всё это вы получили благодаря вашему голосу, который так по-разному звучит в разных ролях.

— Голос мой все эксплуатируют! (Смеётся). Благодаря замечательному Марку Ильичу Гольдбергу, заслуженному работнику культуры РФ, который работал в ТЮЗе руководителем музыкальной части, я начала читать аудиокниги, озвучивала мультфильмы для Москвы и Санкт-Петербурга, видеорекламу, а также участвовала в чтецких вечерах в библиотеках… И у нас в театре, конечно, приходится часто голосовые модуляции применять. Например, в роли мальчика в спектакле Дмитрия Заболоцких «Волшебный фонарь». Мне эта роль очень нравилась. Очень. Это потрясающая роль. Модуляция голоса происходит и в Красной Шапочке, которую у нас поставил Василий Дерягин, совершенно потрясающий режиссёр. Я там главную роль играю. В спектакле Дмитрия Сергеевича Вихрецкого «Волшебник страны Оз» я играю три разноплановые роли: Добрую Волшебницу Севера, Мудрую Мышь и Злую Волшебницу Запада.

В спектакле «Принцесса на горошине», который поставила наша коллега Надя Гапоненко, я исполняла четыре роли. Разными голосами. Там четыре принцессы: одна капризная, другая гламурная, третья умная, а четвёртая — настоящая. Надя мне сказала однажды: «Наташа, ты знаешь, когда я этот спектакль делала в качестве дипломного в институте, у меня эти роли играли четыре разные девочки! Я не смогла найти такую, чтобы могла играть четырьмя разными голосами». Моя мама, когда была на спектакле, сказала: «Дочь, я не представляю, что ты делаешь для этого».

"Волшебный напиток". Наталия Аникина (справа) - Тирания

Пермский театр кукол

— Ваш театр в последнее время стремительно меняется. Ставятся спектакли для взрослых, актёры играют не только с куклами, но и в «живом плане». Как вам это всё нравится?

— Я люблю взрослые спектакли. Играю, например, в «Превращении» по Кафке, мы с этим спектаклем заняли первое место в Самаре, где соревновались не с кукольными, а с драматическими театрами. Представляете? Это многосложный спектакль, довольно странный для обычной публики, но он безумно интересный. Я играю в нём две роли — маму главного героя Грегора Замзы и уборщицу в морге, причём одна роль — в «живом плане», вторая — с куклой. В «Волшебном напитке» Дмитрия Сергеевича Вихрецкого играю главную роль — Тиранию. Никогда не представляла себя Тиранией и была в шоке, когда мне дали эту роль. Ну, я же актриса! Могу полюбить любую роль.

— Вы столько разных ролей сыграли! А есть ли несыгранная и очень желанная?

— Ну, жаловаться не на что, у меня много хороших работ. Но, вы знаете, каждому актёру хочется ещё и ещё! Моя мечта — моноспектакль, и непременно для детей.

Фото: Анастасия Трофимова/Пермский театр кукол

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.