В 2025 году в Пермском крае из аварийного жилья переехали свыше 6 тысяч человек В этом году переселят ещё 5,5 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с министром строительства региона Артёмом Габдрахмановым. В центре обсуждения — результаты работы отрасли в 2025 году и приоритетные направления развития в текущем году.

«Мы продолжаем возводить объекты в сферах здравоохранения, спорта и культуры. Важно сохранять высокие темпы строительства. Отдельный фокус — на расселении аварийного жилья: здесь необходимо активно привлекать федеральное финансирование, использовать механизм комплексного развития территорий и строить новые дома в муниципалитетах», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Артём Габдрахманов доложил, что в 2025 году в Пермском крае построено 24 объекта социальной инфраструктуры — как за счёт региональной адресной программы, так и благодаря частным инвестициям, в том числе в рамках концессионных соглашений. Ещё 92 объекта находятся на разных стадиях реализации: от проектирования до непосредственного строительства.

Особое внимание в регионе уделяется сокращению инвестиционно-строительного цикла. Для этого внедряются типовые проектные решения, позволяющие ускорить реализацию проектов. Если ранее по типовым проектам возводили преимущественно школы, то в 2025 году успешно завершён пилотный проект строительства общежития на 80 мест в Суксуне. Аналогичные объекты сейчас строятся в Барде, Куеде и селе Снежное Октябрьского округа.

В 2025 году строительная отрасль Прикамья приступила к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который объединяет направления по обеспечению жильём, развитию инфраструктуры и расселению аварийного фонда.

По данным Пермьстата, в прошлом году в регионе введено 1,76 млн кв. м жилья. Около 70 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Объём ввода многоквартирного жилья составил 711 тысяч кв. м. В настоящее время в стадии строительства находится порядка 1,9 млн кв. м жилья — по этому показателю Пермский край занимает третье место в Приволжском федеральном округе.

Одним из ключевых направлений работы остаётся переселение граждан из аварийного фонда. С 2025 года в рамках нового нацпроекта в Прикамье стартовала программа расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. На эти цели привлечено 1,27 млрд рублей федеральной поддержки.

«В 2025 году в благоустроенные помещения переехали более 6 тысяч человек. Для этого, в том числе, строились новые многоквартирные дома. На 2026 год запланировано расселить 87,9 тысячи кв. м и переселить 5,5 тысячи человек», — сообщил Артём Габдрахманов.

Дмитрий Махонин поручил министерству строительства продолжать практику возведения новых домов для переселенцев и совместно с муниципалитетами формировать земельный банк для будущего строительства.

Значительный объём работ в 2025 году выполнен в рамках программы капитального ремонта учреждений здравоохранения. За год обновлено 27 объектов, включая 10 стационаров в Перми, Соликамске, Юсьве, Кизеле и Гремячинске. Это позволило улучшить условия оказания медицинской помощи для жителей как крупных городов, так и отдалённых территорий.

Продолжается работа по оказанию помощи подшефному городу Северодонецку (ЛНР). В 2025 году полностью завершены ремонтно-восстановительные работы на 22 объектах: в многоквартирных домах, котельных и социальных учреждениях. На 2026 год запланировано восстановление ещё 17 объектов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.