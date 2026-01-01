Демография, многодетные семьи и поддержка талантливой молодёжи Депутаты думы Перми обсудили ряд социально значимых вопросов Поделиться Твитнуть

фото: Пермская городская дума

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 24 февраля, депутаты обсудили меры поддержки многодетных семей и реализацию демографической политики, заслушали отчёт главы Кировского района и приняли решение увеличить выплаты талантливой молодёжи. Подробнее об этом — в материале «Нового компаньона».

Новые меры поддержки семей с детьми

Февральское заседание Пермской городской Думы началось с вручения благодарственного письма матери 11 детей, активистке ТОС «Вышка-2» Надежде Быбиной. Она занимается социальными проектами, которые связаны с лошадьми. Женщина руководит АНО «Центр иппотерапии и адаптивного спорта «Полюшко». В этом году НКО реализует социальный проект «Конь для Героя» по реабилитации участников СВО.

Основным вопросом пленарки стало обсуждение работы по поддержке многодетности, реализации семейной и демографической политики. В 2025 году на федеральном уровне была утверждена стратегия по демографии и план её реализации до 2036 года. В Перми власти должны встроиться в эту стратегию, скорректировать нормотворческую базу, отрабатывать задачи в рамках своих полномочий.

Представители мэрии отчитались о мерах поддержки семей с детьми. В городском бюджете на эти цели ежегодно выделяется около 1 млрд руб. Более половины средств направлено на улучшение социального положения семей с детьми, включая льготные условия отдыха и оздоровления, бесплатное пользование общественным транспортом для школьников младших классов и льготный проезд для старшеклассников.

Константин Долгановский

Особое внимание уделяется инновационным подходам к поддержке студентов-родителей, обучающихся очно и имеющих детей младше полутора лет. В частности, им предоставляют ежемесячные выплаты. Также предусмотрена единовременная выплата при рождении трёх и более детей одновременно.

В дополнение к финансовым мерам в Перми внедряются образовательные проекты, например, в 13 школах введен курс «Семьеведение», который помогает учащимся осознать роль и значение семьи в современной жизни. Город также поддерживает инициативу открытия групп продленного дня в дошкольных учреждениях и организует детские клубы, способствующие укреплению внутрисемейных связей.

Одна из ключевых задач городских властей — обеспечение комфортных условий для проживания семей с детьми. В этом году планируется провести капремонт в 19 школах и одном детском саду.

Отчёт главы

На февральском заседании думы перед депутатами выступил глава Кировского района Михаил Борисов. Он представил промежуточные итоги работы, а также рассказал о ключевых районных проектах и планах.

По словам главы, в 2025 году в районе были реализованы три инициативы стоимостью около 3,86 млн руб., включая реконструкцию сцены и создание игрового пространства. На следующий год запланировано реализовать пять проектов, среди которых благоустройство территории вокруг храма Святого Князя Владимира, строительство памп-трека на ул. Воронежской и спортивных площадок на ул. Новосельской. Также в Закамске планируется установить памятник Александру Невскому и дооснастить общественные центры района.

В прошлом году был сделан капремонт здания школы №1 и стадиона «Прикамье», построены хоккейные коробки на ул. Победы, 46 и ул. Батумская, 20, а также универсальная спортивная площадка в микрорайоне Крым. В 2026 году планируется сделать капремонт корпусов школ №64, 65, 14, «Ступени» и «Диалог». Также продолжится строительство лыжероллерной трассы в районе Нижней Курьи.

Как отметила депутат Наталья Рослякова, в этом году Кировский район отмечает своё 85-летие. В связи с этим городские парламентарии брали на себя обязательства по благоустройству и развитию района.

«Сегодня программа развития городских микрорайонов — это синтез совместной работы, депутатов, районной администрации и общественности, и она даёт свои плоды. Мы понимаем, как развивается район, видим конкретные улучшения в организации работы с молодёжью, с общественными организациями спортивного направления», — отметила депутат Наталья Рослякова.

Стипендии одарённым детям в Перми увеличат в пять раз

Фото: Пермь семейная

Одним из важных социальных решений, которые приняли депутаты в ходе пленарки, стало увеличение стипендии для одарённых воспитанников учреждений допобразования в сфере культуры. Выплаты увеличили в пять раз — с 2 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Это первое повышение стипендий подобного рода с 2011 года. Финансирование мероприятия предусмотрено в размере примерно 1,9 млн руб. Эти средства выделяются из городского бюджета.

По словам заместителя председателя Пермской городской думы Максима Спиридонова, решение повысить стипендии является своевременным и необходимым дополнением к существующим мерам поддержки семьи и молодёжи. Эта мера послужит хорошим стимулом для дальнейшего раскрытия творческого потенциала юных пермяков, считает депутат.

Помимо повышения стипендий, депутаты утвердили новый проект — финансирование грантов в рамках программы «Профильные школы при вузах». Эти средства пойдут на улучшение условий обучения, включая оплату труда преподавателей, приобретение необходимых учебных материалов и организацию качественного питания школьников. Сумма выплат будет определяться исходя из количества учащихся каждой профильной школе. Всего в городе работают четыре таких школы. В них обучается более 700 детей.

По словам Малютина, вместе с увеличением стипендий городские власти планируют индексировать премии лучшим тренерам, педагогам и другим категориям работников сферы культуры и спорта Перми.

Звание «Мать-героиня»

Фото: freepik

freepik.com

Впервые в городском парламенте депутаты поддержали ходатайство о присвоении звания «Мать-героиня» преподавателю детской школы искусств №11 «Открытие» Елене Родионовой. Вместе с мужем она воспитывает 11 детей.

«Мать-героиня» — это высшее почетное звание, возрождённое по Указу Президента РФ № 558 от 15 августа 2022 года. Оно присваивается женщинам, воспитавшим 10 и более детей.

«Вопросы, связанные с демографией, с поддержкой семей, особенно многодетных семей, — это сквозной приоритет всех уровней власти. В совместной работе с администрацией города нам удалось выстроить архитектуру бюджетной политики в интересах семьи. Обустроенный двор, безопасность на улицах, поддержка талантливых детей и молодёжи — всё это, как и многое другое, так или иначе влияет на состояние семьи и деторождение, на достижение главной национальной цели по сохранению населения», — подчеркнул спикер городского парламента Дмитрий Малютин.

В ходе заседания думы первый заместитель председателя городского парламента Наталья Мельник призвала молодых женщин брать пример с многодетных матерей с активной жизненной позицией.

«Я считаю, что это очень здорово, когда 11 детей, причём своих. Это абсолютно социально ориентированная семья — хорошая и благополучная. Дети растут в любви и холе. Это очень здорово и пример для всех», — отметила Мельник.

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы отправить ходатайство на присвоение звания «Матери-героини» Елене Родионовой.

