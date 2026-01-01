Алёна Бронникова Промышленный спад Индекс промпроизводства в Прикамье снизился в 2025 году почти на 2% Поделиться Твитнуть

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 98,2% к аналогичному периоду 2024 года. Оценивая ситуацию, пермские эксперты указали на неоднородность итоговых результатов по году в разных сферах экономики региона и назвали ряд факторов, повлиявших на конечные цифры.

Стабилизация и кризис

Снижение объёмов промпроизводства, по словам экспертов, в целом связано с общеэкономическими причинами, такими как ключевая ставка, слабая доступность кредитования для бизнеса, модернизация производств и рост издержек, санкционное давление, неплатежи, экспортные маршруты, изменение внутреннего спроса и прочее.

Несмотря на всё большую адаптацию к экономическим санкциям, отмечает доцент кафедры «Экономика и управление промышленных производств» ПНИПУ Оксана Гайфутдинова, усиление санкционного давления в 2022—2025 годах оказало своё воздействие на экспортно ориентированные отрасли. Ограничения, новые маршруты, сложности с логистикой в связи с переориентацией на азиатские рынки влияют на сроки и затраты предприятий.

«Частичное закрытие и полное отсутствие экспортных рынков приводит к тому, что всё больше говорят о структурном экономическом кризисе, который переживает российская металлургическая отрасль. Это влияет на инвестиционную активность», — подчеркнула она.

К замедлению темпов производства приводит дефицит кадров, поскольку нехватка рабочих и технических специалистов делает невозможным полное укомплектование смен. Инфляция выше общероссийского уровня, сокращение доходов населения и снижение потребления промышленной продукции приводят к падению спроса.

Оксана Гайфутдинова привела в пример снижение запуска новых строительных объектов на 24% в первом квартале 2025 года, объёма ипотечного кредитования — на 47% за полгода, что отразилось на деятельности металлургических заводов, поставляющих на стройки арматуру и металлопрокат. Также к временному снижению объёмов производства в том или ином значении могла привести модернизация производств, о которой ранее заявляли многие крупнейшие предприятия региона.

По мнению старшего преподавателя кафедры экономики ПГГПУ Ольги Ивановой, снижение индекса промпроизводства год к году в большей степени связано не с уменьшением выпуска продукции предприятиями региона, а с некоторой стабилизацией работы промышленности. Она обратила внимание, что на протяжении последних лет показатель неуклонно поднимался, а сейчас стабилизировался. На это указывает снижение уровня безработицы, который в случае снижения объёмов промышленности показал бы рост. По данным краевого минсоцразвития, уровень зарегистрированной безработицы уменьшился до 0,27 в декабре 2025 года с 0,29 в декабре 2024-го.

О ситуации, близкой скорее к стабилизации, чем к кризису, говорит и руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина.

«Анализ данных об индексе промышленного производства Пермского края свидетельствует о вступлении региональной экономики в фазу сложной корректировки после впечатляющего роста предыдущего периода. Общее снижение индекса промышленного производства почти на 2% по итогам года следует расценивать скорее как стабилизацию на фоне высокой базы, нежели как признак кризиса», — отмечает эксперт.

При этом ключевым драйвером торможения, считает Татьяна Букина, является исчерпание потенциала роста в оборонно-промышленном комплексе, который в предыдущие два года разгонял индустрию. К концу прошлого года дальнейшее наращивание выпуска стало невозможным без масштабной модернизации. Кроме того, в одних из важнейших для региональной экономики отраслях — лесопереработке и металлургии — сохраняются сложности с пере­ориентацией потоков на новые рынки, что также влияет на объёмы производства. По её оценке, в региональной экономике Пермского края в данный момент наблюдается процесс нарастающей отраслевой дивергенции, который и формирует ключевую повестку.

Падение и рост

Индекс промышленного производства отражает изменение выпуска продукции по четырём видам деятельности. За январь—декабрь 2025 года положительная динамика была зафиксирована только в сфере добычи полезных ископаемых — рост составил 0,3%. Наиболее заметное снижение наблюдалось в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — на 16%.

При этом в структуре производств итоговые результаты оказались неравномерными. Падение в группе обрабатывающих производств составило 3,9%, при этом внутри группы рост наблюдался в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Это производство нефтепродуктов, химии, пищевых продуктов и напитков, мебели и текстильных изделий. Лидером стала фармацевтическая промышленность и производство медицинских материалов, где рост составил 66,1%. Сокращение произошло в металлургии и производстве электрооборудования, автотранспортных средств, машин и оборудования.

Рост по нефтепродуктам, по словам декана экономического факультета ПГНИУ Татьяны Миролюбовой, связан с сильным повышением спроса на автомобильное топливо. Падение индекса в металлургии связано с общероссийской тенденцией — отрасль испытывает серьёзные проблемы из-за закрытия многих экспортных рынков, в то время как она традиционно была нацелена на экспорт.

В сфере добычи полезных ископаемых индекс составил 100,3% год к году. Татьяна Букина отмечает, что это маскирует серьёзное падение ключевых сегментов, и особую озабоченность вызывает обвал добычи металлических руд на 38%, что может иметь долгосрочные негативные последствия для смежных отраслей.

«Тревожным сигналом остаётся глубокое и продолжительное снижение данного индекса в базовых тяжёлых отраслях — металлургии и машиностроении. Именно эти секторы формируют значительную добавленную стоимость и мультипликативный эффект для всей экономики края. Их длительная стагнация может привести к рискам для регионального бюджета и для занятости», — добавила экономист.

Поддержка и развитие

В структуре промышленных отраслей наблюдается перераспределение ресурсов в пользу приоритетных и социально значимых секторов. Их развитие зависит в том числе от модернизации, импортозамещения и внедрения новых технологий. В прогнозах на 2026 год мнения экспертов несколько расходятся.

Ольга Иванова полагает, что индекс промпроизводства больше не будет снижаться, а показатели выпуска продукции останутся на уровне 2025 года. Оксана Гайфутдинова отмечает, что Минэкономразвития РФ прогнозирует возможное продолжение общероссийского промышленного кризиса, что с постепенным восстановлением базового индекса промышленного развития приведёт к росту на 1,2—1,5%. Региональное же развитие будет зависеть от мер борьбы с инфляцией, доступности кредитов и способности бизнеса наращивать эффективность.

«Для экономического роста прежде всего нужны активные доступные инвестиции. В любом случае экономика развивается циклично, и это объективная закономерность. Падение неизбежно переходит в подъём. Да, изменится отраслевая структура, какие-то отрасли вырастут и сформируют новый цикл деловой активности. Главное условие здесь — переход к новым технологиям на собственной отечественной базе», — считает Татьяна Миролюбова.

По мнению Татьяны Букиной, развитие событий будет зависеть как от макроэкономической политики, так и от геополитической ситуации. При этом фаза адаптации подойдёт к концу и можно будет увидеть постепенное восстановление низких положительных значений в диапазоне от 101 до 103%. Основными драйверами останутся фармацевтика, пищевая промышленность и другие отрасли внутреннего спроса, а также оборонно-промышленный комплекс при условии завершения модернизации. Восстановление машиностроения и металлургии будет напрямую зависеть от мер господдержки, доступности инвестиций и развития кооперационных цепочек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.