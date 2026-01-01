Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Про любовь Пермская филармония отметила юбилей в День всех влюблённых Поделиться Твитнуть

Если определять жанр, к которому надо отнести гала-концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан (ГАСО РТ) и оперной звезды Аиды Гарифуллиной в Большом зале Пермской филармонии 14 февраля (6+), то вернее всего будет сказать, что событие проходило «в жанре праздника». Всё было подчинено этой идее, и даже небольшие огрехи во время концерта легко укладывались в концепцию праздничной неразберихи, полной сюрпризов.

Каждая деталь события настраивала на нужный лад — от коктейльного дресс-кода, подробно прописанного на сайте филармонии, до музыкального превью в фойе, когда на большом экране демонстрировались фото- и видеокадры из истории Пермской филармонии под живую музыку: на белом кабинетном рояле играла Гульназ Гарипова в прелестном розовом платье, всем своим видом напоминая, что она не только серьёзный пианист, но и штатная филармоническая Белоснежка. В фойе угощали игристым, работал профессиональный фотограф — в соцсетях филармонии уже выложены парадные фото гостей. Все детали были продуманы, а особенно — программа концерта и состав участников.

Филармония отмечала юбилей — 90-летие, и в программе вечера было всё самое любимое: и музыка, и исполнители — то, что филармонические завсегдатаи хотели бы увидеть и услышать.

Пожалуй, сложно найти в России филармонический коллектив, который был бы столь же любим в Перми, как ГАСО РТ и его руководитель Александр Сладковский. Этот оркестр никогда не отказывался работать с филармонией, даже в те годы, когда зал оставлял желать лучшего — и по акустике, и по удобству для зрителей, было даже время, когда у ГАСО РТ был собственный абонемент в Перми; что уж говорить о нынешних временах — с прекрасным свежереконструированным залом, да ещё и праздничный вечер! Выбор был очевиден.

Звезда вечера Аида Гарифуллина — не просто супердива, которая поёт в Ла Скала и Метрополитен-опера, на Арена ди Верона, на Зальцбургском фестивале и на открытии Олимпийских игр; она — иконический образ оперной звезды: мощное сопрано с красивыми колоратурами, внешность супермодели — стройная, с прекрасными длинными волосами и совершенным лицом, отмеченным мягкой и пикантной татарской восточностью; особого упоминания заслуживают её концертные наряды, отличающиеся броской неповседневностью.

Компанию Гарифуллиной должен был составить Иван Гынгазов: солист «Геликон-оперы» известен пермякам как приглашённый тенор Пермского театра оперы и балета. Понятно, что события, подобные концерту 14 февраля, готовятся очень заранее, соответственно, накладки вполне вероятны; Гынгазов выступить не смог. Мужские партии в концерте исполнили два воспитанника молодёжной программы Большого театра — тенор Кирилл Сикора и баритон Аркадий Чайкин; оба — молодые красавцы, достойно выглядевшие рядом со звездой, правда, оба голоса ещё незрелые настолько, что трудно пока предсказать их большое будущее. Надо запомнить эти имена: интересно посмотреть, как сложится их судьба.

Аида Гарифуллина пела смело, размашисто, очень уверенно. Настолько уверенно, что бралась не только за высокие партии, но и за материал, который, вообще-то, не для её голоса написан: спела и хабанеру Кармен, в которой более эффектны меццо-сопрано, и даже «Маттинату» («Рассвет») Руджеро Леонкавалло. Ведущий концерта Ярослав Тимофеев сообщил, что эта песня — первая, которая была написана специально для звукозаписи, но деликатно умолчал, что был и конкретный адресат-певец — тенор Энрико Карузо, который на этой записи и звучит. Так что звезда вечера спела ещё и «за того парня»: возможно, восполняла отсутствие Гынгазова — должна же быть на таком праздничном концерте красивая неаполитанская песня, как же без неё, и отсутствие заявленного тенора — не повод отказываться от этого пункта программы!

Справиться с «Маттинатой» несложно, она не требует вокальных подвигов, однако гораздо выигрышнее голос певицы звучал в истинно колоратурных партиях — болеро Елены из «Сицилийской вечерни» Верди или в вальсе Джульетты из оперы Гуно «Ромео и Джульетта».

Кстати, о ведущем. В концерте, где всё должно быть прекрасно, прекрасен должен быть и конферанс, и, наверное, в России нет человека лучше, чем Ярослав Тимофеев с его тактом, эрудицией, изумительной речью и позитивной харизмой, который справится с этой задачей. Выбор ведущего — отдельный успех Пермской филармонии. Тимофеев — очень умный музыковед, автор сложных лекций и просветительских музыкальных циклов в Московской филармонии; однако он ещё и деликатный человек, который понимает, насколько неуместно умничанье на подобном событии.

Именно Тимофеев обеспечивал на концерте «любовное настроение»: напомнил, что само слово «филармония» переводится с греческого как «любовь к гармонии», стало быть, имеет самое прямое отношение к любви; всячески подчёркивал связь оперы и любовной темы и даже шутил с уместной долей фривольности: «Красивое пение рождается от несчастной любви без взаимности, потому что когда любовь счастливая и взаимная, губы заняты другим».

Действительно, почти все вокальные номера программы были «про это», даже милая маленькая ария Лауретты O mio babbino caro из оперы Пуччини «Джанни Скикки»: в ней героиня требует от папочки, чтобы он выдал её за любимого, иначе она бросится с моста. Гарифуллина пела её так грустно и с такой страстью, что, не зная итальянского, невозможно было понять, что опера комическая, а Лауретта не признаётся в любви неизвестному адресату, а шантажирует отца.

Арии Лауретты в программе концерта не было, она стала одним из многочисленных сюрпризов вечера; поскольку она всё-таки была спета, можно сказать, что набор главных хитов сопранового репертуара в этот вечер был максимально полным.

Главный и самый громкий — во всех смыслах — сюрприз преподнёс публике оркестр.

Те, кто регулярно бывает в филармонии, знают, что ГАСО РТ всегда играет на бис свой фирменный номер — «Стан Тамерлана» Александра Чайковского. Он для оркестра Александра Сладковского примерно то же самое, что для «Виртуозов Москвы» — «Пустячок» Лероя Андерсона, и производит на публику такое же впечатление. Во время перерыва меломаны обсуждали, как же ГАСО РТ будет играть «Тамерлана» после всех розово-кремовых колоратурных красот из программы, а ведь без фирменного «биса» отпустить музыкантов никак невозможно…

Сладковский выкрутился из ситуации с поразительным остроумием. На ровном месте, без объявления ведущего, вдруг зазвучал трубный глас, забарабанила перкуссия… Зрители полезли в программку: там в этом месте значился вальс Штрауса «Весенние голоса». Голоса были точно не весенние и однозначно не штраусовые; но даже те, кто не был знаком с произведением Александра Чайковского, пришли в восторг от экзотичности и драйва этой музыки, которую оркестр Татарстана исполняет с особым воодушевлением. Публика завопила и зааплодировала, а Ярослав Тимофеев раскрыл интригу, объявив название и автора.

На бис же исполнили «Застольную песню» из «Травиаты», вернув сюжет концерта к его исходному посылу: праздник есть праздник. Заключительный номер прозвучал уже после официальных поздравлений, которые директор филармонии Галина Кокоулина приняла от заместителя председателя правительства Пермского края Дмитрия Самойлова. Официальная часть была краткой и не слишком формальной; она вполне укладывалась в общую атмосферу приятного праздничного ажиотажа и не нарушала, а лишь подчёркивала «любовное настроение».

