Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермякам предложили съесть Купидона
Кафе, кондитерские и рестораны разработали специальные десерты к Дню Святого Валентина
Кондитерская 5.20
Около 20 разновидностей сладких спешалов: ягодное сердце из профитролей, медовое сердце, бенто-тортики с фотографиями любимых людей и смешными надписями, тортики в стаканчиках формата «для двоих», муссовые десерты в виде сердечек, красный макарон увеличенного размера в форме сердца на подкладке из песочного теста с начинкой «лесные ягоды».
Цена: от 1000 до 2800 руб.
Ресторан «One Гоги»
Десерт «Купидон»: ананасовое конфи в облаке из взбитого йогурта с соусом из красных ягод, украшенное фигуркой Купидона из цветного шоколада. Предложение дополняется специальными коктейлями «Для неё» и «Для него» с декором из съедобных розочек.
Цена: 410 руб.
Кофейня Caramella
Набор макаронов в форме сердца красного цвета из клубничного ганаша с начинкой из клубники, прослойкой из белого шоколада и декором из сублимированной клубники.
Цена: 1620 руб.
Кондитерская «Татищев»
Пирожное с интерактивом «Разбей моё сердце»: при подаче нужно разбить сердце из тонкой розовой карамели специальным молоточком, чтобы прочитать признание в любви, спрятанное внутри.
Цена: 1500 руб.
Кондитерская «Татищев»
Набор эклеров «Для двоих»: два эклера с красной и белой глазурью украшены «поцелуйчиками» — декоративными карамельками в виде губ. Внутри — клубничный крем.
Цена: 700 руб.
Кондитерская «Татищев»
Торт «Аритмия»: в основе — «красный бархат» с клубничным кремом, вишнёвым центром в оболочке из йогуртового мусса и шоколада. Выполнен в форме сердца и остроумно декорирован линией кардиограммы.
Цена: 1700 руб.
Кондитерская «Татищев»
Пирожное «Ключ от сердца» — муссовый десерт в форме сердца с массивной замочной скважиной в комплекте с шоколадным золотым ключиком. Внутри «сердца» — белый шоколад и вишнёвое конфи, «замочек» — из хрустящего печенья.
Цена: 550 руб.
Кофейня «Фрай»
Целая линейка выпечки в форме сердца: брецель с орехом, муссовое пирожное, набор мадленок красного и белого цвета, капкейк из слоёного теста с кремом из маскарпоне и декором в виде сердечка из цветного шоколада.
Цена будет доступна 13 февраля
Пекарня Breadberry
Круассаны в форме сердечка, украшенные глазурью, с декором из сублимированной малины; внутри — кули из клубники и розовый ганаш.
Цена: 390 руб.
Кондитерская «SanSebastian’ская»
Чизкейк «Сердце». Запечённый чизкейк в форме сердца, украшенный свежими ягодами. Вкус на выбор: классический, шоколадный, фисташковый или клубничный ликёр, в комплекте со сладким соусом нескольких разновидностей.
Цена: маленький 2500 руб. большой 4500 руб.
Кондитерская «Классика жанра»
Бенто-сердца: меренговое — из меренговых коржей, малинового конфитюра и молочных сливок; манго-персик — из шифонового бисквита, пропитанного манго, с йогуртовым кремом, манго, консервированными персиками и меренгой.
Цена: меренговое — 800 руб., манго-персик — 1000 руб.
Кондитерская «Классика жанра»
Дубайский шоколад, макарон «хит Дубай», макарон «малина-шоколад», картошка пралине, пряник — всё в форме сердечек.
Цена: 370 — 550 руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.