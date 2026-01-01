Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермякам предложили съесть Купидона Кафе, кондитерские и рестораны разработали специальные десерты к Дню Святого Валентина Поделиться Твитнуть

Кондитерская 5.20

Около 20 разновидностей сладких спешалов: ягодное сердце из профитролей, медовое сердце, бенто-тортики с фотографиями любимых людей и смешными надписями, тортики в стаканчиках формата «для двоих», муссовые десерты в виде сердечек, красный макарон увеличенного размера в форме сердца на подкладке из песочного теста с начинкой «лесные ягоды».

Цена: от 1000 до 2800 руб.

Ресторан «One Гоги»

Десерт «Купидон»: ананасовое конфи в облаке из взбитого йогурта с соусом из красных ягод, украшенное фигуркой Купидона из цветного шоколада. Предложение дополняется специальными коктейлями «Для неё» и «Для него» с декором из съедобных розочек.

Цена: 410 руб.

Кофейня Caramella

Набор макаронов в форме сердца красного цвета из клубничного ганаша с начинкой из клубники, прослойкой из белого шоколада и декором из сублимированной клубники.

Цена: 1620 руб.

Кондитерская «Татищев»

Пирожное с интерактивом «Разбей моё сердце»: при подаче нужно разбить сердце из тонкой розовой карамели специальным молоточком, чтобы прочитать признание в любви, спрятанное внутри.

Цена: 1500 руб.

Кондитерская «Татищев»

Набор эклеров «Для двоих»: два эклера с красной и белой глазурью украшены «поцелуйчиками» — декоративными карамельками в виде губ. Внутри — клубничный крем.

Цена: 700 руб.

Кондитерская «Татищев»

Торт «Аритмия»: в основе — «красный бархат» с клубничным кремом, вишнёвым центром в оболочке из йогуртового мусса и шоколада. Выполнен в форме сердца и остроумно декорирован линией кардиограммы.

Цена: 1700 руб.

Кондитерская «Татищев»

Пирожное «Ключ от сердца» — муссовый десерт в форме сердца с массивной замочной скважиной в комплекте с шоколадным золотым ключиком. Внутри «сердца» — белый шоколад и вишнёвое конфи, «замочек» — из хрустящего печенья.

Цена: 550 руб.

Кофейня «Фрай»

Целая линейка выпечки в форме сердца: брецель с орехом, муссовое пирожное, набор мадленок красного и белого цвета, капкейк из слоёного теста с кремом из маскарпоне и декором в виде сердечка из цветного шоколада.

Цена будет доступна 13 февраля

Пекарня Breadberry

Круассаны в форме сердечка, украшенные глазурью, с декором из сублимированной малины; внутри — кули из клубники и розовый ганаш.

Цена: 390 руб.

Кондитерская «SanSebastian’ская»

Чизкейк «Сердце». Запечённый чизкейк в форме сердца, украшенный свежими ягодами. Вкус на выбор: классический, шоколадный, фисташковый или клубничный ликёр, в комплекте со сладким соусом нескольких разновидностей.

Цена: маленький 2500 руб. большой 4500 руб.

Кондитерская «Классика жанра»

Бенто-сердца: меренговое — из меренговых коржей, малинового конфитюра и молочных сливок; манго-персик — из шифонового бисквита, пропитанного манго, с йогуртовым кремом, манго, консервированными персиками и меренгой.

Цена: меренговое — 800 руб., манго-персик — 1000 руб.

Кондитерская «Классика жанра»

Дубайский шоколад, макарон «хит Дубай», макарон «малина-шоколад», картошка пралине, пряник — всё в форме сердечек.

Цена: 370 — 550 руб.

