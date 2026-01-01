Сбалансированный подход к развитию Группа предприятий ПЦБК в 2025 году распределила почти 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Группа предприятий ПЦБК (Пермская целлюлозно-бумажная компания) подвела итоги своей масштабной инвестиционной программы за 2025 год, продемонстрировав сбалансированный подход к развитию в условиях текущей экономической ситуации.

Общий объём инвестиций составил почти 900 млн руб., которые были распределены по трём основным направлениям: промышленная безопасность и экология, повышение эффективности производства и разработка новой продукции. Такой подход не только укрепляет позиции предприятия, но и служит примером ответственной бизнес-модели для всей отрасли.

«Каждый рубль инвестиций в 2025 году — это про создание возможностей: снизить риск простоя, повысить устойчивость производства, выпустить востребованную упаковку, создать условия для сотрудников», — подчёркивает председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.

В частности, на модернизацию системы вентиляции в цехе варки целлюлозы, где температура достигает 150–170 градусов, было выделено 19 млн руб. для создания комфортных условий труда сотрудников. Кроме того, 235 млн руб. были направлены на создание современного упаковочного решения для e-commerсe с использованием полностью роботизированной линии. В целом на более чем 40 завершённых проектов ПЦБК потратила 897 млн руб., что стало возможным благодаря целевым инвестициям.

«В условиях высокой волатильности рынка и стоимости ресурсов внутренняя эффективность — главный резерв для устойчивости. Каждый рубль, вложенный в модернизацию, даёт отдачу в виде снижения себестоимости и повышения гибкости производства», — отмечает генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.

В 2025 году на предприятии проведён капитальный ремонт объектов повышенной опасности и систем вентиляции. Внедрены новые системы мониторинга оборудования и автоматические средства противопожарной защиты. Инвестиции в «цифровую безопасность» помогают минимизировать влияние человеческого фактора и прогнозировать потенциальные сбои. Также на ПЦБК удалось сократить водопотребление и повысить эффективность очистных сооружений, что соответствует глобальным трендам и строгим требованиям российского законодательства.

«Для нас безопасность — не статья расходов, а базовая ценность и условие для любого дальнейшего развития. Эти инвестиции создают защищённую среду для наших сотрудников и жителей города», — добавил директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев.

Основная часть инвестиций была направлена на повышение конкурентоспособности комбината через рост производительности и снижение издержек. На производстве тарного картона и гофропродукции модернизировали ключевые агрегаты, что позволило увеличить скорость линий, сократить энергопотребление и уменьшить процент брака. Часть средств использовали для замены иностранных комплектующих и программного обеспечения отечественными аналогами. Также были оптимизированы внутренние транспортные потоки, что ускорило процессы отгрузки готовой продукции и снизило время простоя.

Почти 180 млн руб. компания направила на инновации, улучшение качества и характеристик тарного картона, являющегося основным сырьём для производства гофропродукции. Это прямой ответ на растущие запросы ретейла, электронной торговли и пищевой промышленности.

«Конкуренция смещается из ценовой плоскости в плоскость уникальных характеристик. Мы должны предложить рынку не просто упаковку, а технологичное упаковочное решение, которое решает проблему клиента. Это наш стратегический вектор», — подчёркивает директор по продажам ПЦБК Игорь Шилов.

Инвестиционная программа ПЦБК на 2025 год в размере 897 млн руб. стала не просто отчётной цифрой, а ярким примером стратегии глубокой модернизации.

Важные цифры:

— 234,6 млн руб. — пуск роботизированной линии по производству 4-клапанных ящиков малого формата;

— 77,8 и 15,6 млн руб. — вакуумная турбовоздуходувка с электродвигателями на магнитной левитации и резервный двигатель;

— 55,9 млн руб. — два этапа строительства надёжной кабельной эстакады и переход на новые кабельные линии;

— 32,6 млн руб. — ремонт подкрановых путей;

— 95,9 млн руб. — установка нового напорного ящика на КДМ-1;

— 41,3 млн руб. — капитальный ремонт парового котла;

— 31,2 млн руб. — замена размольного парка макулатурной линии для экономии ресурсов и времени;

— 9,1 млн руб. — модернизация АСУТП цеха целлюлозы высокого выхода;

— 7,7 млн руб. — замена компрессора и ресиверов для сжатого воздуха.

