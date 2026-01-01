«Строительство — это двигатель всей экономики» Генеральный директор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков — о перспективах развития механизма КРТ Поделиться Твитнуть

Диалог между девелоперами и властями по вопросам совершенствования механизма КРТ ведётся постоянно. Отмечу, что в Пермском крае это взаимодействие выстроено на хорошем уровне: застройщиков слышат и делают всё, чтобы совместно найти лучшее решение. Напомню, сегодня мы реализуем сразу три крупных проекта КРТ: в микрорайоне ДКЖ, на ул. Пионерской и, конечно же, знаковый проект «Пермь-Сити».

Строительство — это двигатель всей экономики. В этом году мы начнём строительство пяти очередей в районе ДКЖ, первой очереди на ул. Рязанской, а также реализацию проекта на ул. Пионерской. Таким образом, на продажу в этом году будет выставлено семь жилых комплексов общей площадью порядка 170 тыс. кв. м. Это проекты со сроком реализации пять—десять лет. Проекты застройки микрорайона ДКЖ и «Пермь-Сити» рассчитаны до 2030 года, проект КРТ на ул. Пионерской — до 2037 года.

На мой взгляд, снижение арендной ставки за землю — логичный и, безусловно, правильный шаг, который позволит не только вовлечь новые участки через механизм КРТ, но и, конечно же, сделать эти проекты более привлекательными для инвестиций.

Выделю несколько позитивных моментов — это улучшение финансового планирования, сохранение приемлемой стоимости квадратного метра для конечного покупателя, возможность реализовывать интересные, в том числе в архитектурном плане, проекты.

Сегодня Пермь нуждается в новых, интересных вариантах как жилой, так и бизнес-застройки. Именно из этого принципа исходит «КОРТРОС-Пермь», реализуя как уже действующие, так и перспективные проекты.

Как компания, стремящаяся к повышению спроса на наше жильё, мы постоянно работаем над вариантами снижения себестоимости строительства, стараемся не завышать цены в погоне за сверхприбылью и, конечно, уделяем особое внимание поддержанию высокого качества наших объектов. Снижение арендной ставки, безусловно, создаёт дополнительные возможности для достижения этих целей. Это позволяет нам более гибко подходить к ценообразованию и инвестировать в улучшение качества строительства, а также в совершенствование городской среды (парки, скверы, благоустройство).

Уверен, что данное решение окажет положительное влияние на интерес девелоперов к дальнейшей реновации городских территорий. В конечном итоге это положительно скажется на облике Перми, позволяя нашему городу оставаться современным, комфортным и привлекательным для жизни.

