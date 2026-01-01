КРМЗ строит связи Компания налаживает партнёрство с агровузами и инновационными предпринимателями Поделиться Твитнуть

Резчик ИРК-01.1 из линейки KRMZ Innovation

Новый тренд в развитии АПК — формирование профессиональных сообществ, и в Пермском крае уже есть успешный пример такого подхода. КРМЗ, производитель кормозаготовительной техники KRMZ Innovation и навесных фронтальных погрузчиков FRONTLIFT, вышел за рамки выпуска и продажи оборудования и активно выстраивает экосистему взаимодействия с аграриями: создал «Клуб эффективных животноводов», налаживает партнёрство с агровузами и инновационными предпринимателями для распространения передовых агротехнологий.

«Клуб эффективных животноводов»

Служба заботы о клиентах КРМЗ создала клуб в 2023 году. Цель сообщества — постоянный обмен опытом между агрохозяйствами, применяющими «Технологию КРМЗ: сенаж в линию» — современный способ заготовки кормов с помощью линейки машин KRMZ Innovation. Членами клуба становятся владельцы скоростных упаковщиков SPEEDWAY 120 — базовых машин для применения технологии. Возможность опереться на опыт коллег — часть непрерывной поддержки, которую КРМЗ обеспечивает агрохозяйствам, и ещё один инструмент для повышения качества кормов от сезона к сезону.

«Технология КРМЗ: сенаж в линию» — это не только работа машин KRMZ Innovation, но и большое количество смежных процессов, эффективность каждого из которых можно и нужно повышать, — говорит Эдуард Тимофеев, специалист Службы заботы о клиентах КРМЗ. — Проще всего это сделать при поддержке коллег-аграриев, уже отладивших всю цепочку действий в своём хозяйстве. Пользователи оборудования, которые столкнутся с затруднениями, при поддержке других членов клуба всегда найдут решение. С помощью клуба у технологии формируется круг доверия, растёт объём коллективного опыта применения технологии и её востребованность».

Сегодня в «Клубе эффективных животноводов» состоят более 500 специалистов АПК более чем из 80 регионов России: от Калининграда до Сахалина. Клуб проводит открытые заседания на площадках крупнейших агровыставок: там обсуждают вопросы экономического планирования жизни агрохозяйств, способы повышения качества мясного и молочного сырья и рентабельности производства.

КРМЗ идёт в вузы

Специалисты КРМЗ разработали специальный курс для агрономов, зоотехников, инженеров и экономистов АПК по современной заготовке кормов совместно с учёными Пермского государственного аграрно-технологического университета им. Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ). И сегодня продвигают его в учебные программы агровузов по всей стране.

Пресс-подборщик R12 Super из линейки KRMZ Innovation

Опыт пермского центра компетенций уже подхватили Оренбургский государственный аграрный университет, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина и Уральский государственный аграрный университет (Екатеринбург), Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина — в конце 2025 года КРМЗ подписал с ними соглашения о сотрудничестве. Такие соглашения завод в перспективе планирует подписать со всеми российскими агровузами.

«Оборудование для заготовки кормов по «Технологии КРМЗ: сенаж в линию» мы производим более 20 лет. И всё это время идёт научная работа — изучение свойств кормов, накапливается практика агрохозяйств, на опыте проверяются экспертные разработки наших технологов и специалистов ПГАТУ. Из этих усилий и появился уникальный центр компетенций. И он сегодня готов делиться знаниями с аграриями всей страны. Цель сотрудничества с вузами — развитие кадрового потенциала в сельском хозяйстве. Корма в упаковке должны занять своё место в аграрном вузовском образовании и в программах переподготовки. Чтобы расширялся круг агропредприятий, готовых выйти на более высокий уровень качества продукции и финансовой устойчивости», — рассказывает Дмитрий Теплов, директор КРМЗ.

Инновационный клуб КРМЗ — новые решения для АПК

В 2025 году КРМЗ начал налаживать связи между предприятиями, которые предлагают решения, способные повысить эффективность процессов заготовки кормов. Это, например, разработчики технологий внесения аммиачных удобрений, поставщики цифровых решений для контроля качества силоса и для удалённого обслуживания сложного агрооборудования.

«Встречи Инновационного клуба КРМЗ помогают поставщикам технологий найти точки соприкосновения, сформировать комплексные предложения для повышения качества заготовки кормов. Конечная цель клуба всё та же — модернизация и рост эффективности АПК», — поделился Дмитрий Теплов.

