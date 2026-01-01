Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Неизвестно, что для артиста балета важнее — лицо или ноги»
Прима-балерина, а сейчас — педагог-репетитор Пермского балета Елена Кулагина — о школе Сахаровой, о стиле в хореографии, а также о том, как она оказалась изображена на стене дома в центре Перми
За сто лет истории балета в Перми было немало замечательных творческих людей, артистов и хореографов, каждого из которых можно было бы назвать «лицом Пермского балета»; однако если выбирать по формальным признакам, то ответ однозначный: лицо Пермского балета — это Елена Кулагина. Не только потому, что на протяжении почти трёх десятилетий она блистала на сцене, оставаясь непревзойдённой примой — не по должности, а по сути, но ещё и потому, что это именно она стала моделью для собирательного образа балерины на огромном мурале в центре Перми.
Сейчас народная артистка России, заслуженная артистка России, обладательница приза «Душа танца» в номинации «Звезда», дважды лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства, кавалер ордена Дружбы Елена Кулагина продолжает трудиться в Пермском балете, но уже в качестве педагога-репетитора.
— Вы работали на сцене с 1982 по 2008 год. Как бы вы охарактеризовали этот период в истории Пермского балета?
— Наверное, нельзя это считать одним периодом. У нас часто менялись хореографы и руководители, поэтому были разные времена, много интересных событий.
К сожалению, мне не пришлось работать с Николаем Боярчиковым, и с Владимиром Салимбаевым я работала недолго, он тяжело заболел… Затем худруком балета был Кирилл Александрович Шморгонер. Он сделал очень много постановок: при нём у нас появились «Раймонда», «Анюта» — они шли много лет и были очень популярны у зрителя. Очень оригинальной постановкой была его «Дама пик» на музыку Чайковского. Мне очень запомнился и «Пер Гюнт» в постановке британского хореографа Бена Стивенсона. Это было очень необычно для нас: свежий, непривычный хореографический язык, драматургия, как в драматическом театре, там было нужно много актёрской игры, эмоциональности.
После того как Кирилл Александрович уехал в Самару, к нам пришёл Давид Авдыш. Он проработал всего один сезон и поставил один балет — «Мастера и Маргариту», но зато как громко прошёл этот спектакль! К сожалению, Давид Давидович не работал с классикой, не владел пуантной хореографией… В общем, он был интересным постановщиком танцев, но не руководителем классической балетной труппы.
После него труппу возглавила Наташа Ахмарова, наша бывшая коллега. Она до этого работала в США, и при ней мы стали активно взаимодействовать с Западом: у нас появились балеты Джерома Роббинса, Наталия Макарова приехала из Великобритании, чтобы поставить у нас «Лебединое озеро»…
Ещё во времена Шморгонера мы начали ставить балеты Джорджа Баланчина, первым был «Кончерто барокко»; а в начале 2000-х по инициативе Олега Романовича Левенкова, который стал продюсером этого проекта, у нас появились «Серенада» и Ballet Imperial, с которыми мы выступали в Москве. В Ballet Imperial, который идёт под живое исполнение Концерта для фортепиано с оркестром № 2 Чайковского, за роялем солировал Денис Мацуев.
— Частью активного взаимодействия с Западом были ваши многочисленные и длительные гастроли. Пермский балет всё время ездил: то в Нидерланды, то в Италию, то в Германию, США, Японию… Публика в Перми роптала: балет то и дело уезжал! В то время был эксперимент с «двойным набором лебедей»: в «Лебедином озере» в постановке Наталии Макаровой в кордебалете выходило не 24, как в классике, а 48 «лебедей». Насколько я знаю, это были очень изнурительные туры. Как вы справлялись?
— Понимаете, мы же молодые были! Если бы сейчас мне сказали: «Надо ехать в такой тур», я бы, конечно, не поехала. Просто не выдержала бы. А тогда все очень любили эти поездки, мечтали, чтобы их взяли в тур. Вечером спектакль, утром — по магазинам! Несколько часов переезда в автобусе — и в Диснейленд, на аттракционы! Мы были заряжены эмоциями, и они пересиливали усталость от дороги, от спектаклей каждый вечер. Главное, конечно, что удалось мир посмотреть. Очень запомнилась поездка в Японию: мы как будто в другой мир заглянули.
— Вы — ученица легендарной Людмилы Павловны Сахаровой, которая воспитала немало балетных звёзд и по праву считается одним из творцов славы Пермского балета. Как вы думаете, в чём её секрет и уникальность?
— О ней и её методах воспитания до сих пор много спорят. Многие считают её методы негуманными, обвиняют её в жестоком обращении, в неуважении к личности ребёнка. Я так не считаю. Людмила Павловна доказала нам, что самые необходимые качества артиста балета — это терпение и упорство. У девочки могут быть красивые линии, высокий подъём, чувство ритма — все необходимые таланты, но без упорства и терпения она ничего не добьётся. Поэтому все колкости, которые отпускала в наш адрес Людмила Павловна, я пропускала мимо ушей. Для меня всё это не существовало. Ну, обозвала она меня крокодилом, ну и что? Я должна была упорно работать, и подобные замечания только подгоняли меня.
Конечно, система была жёсткая. Потогонная. Один раз я не выдержала… Уже после урока, когда все ребята ушли из класса, Сахарова меня оставила и сказала: «А ты будешь повторять. Мы с тобой сейчас всё пройдём ещё раз». Я ужасно к тому моменту устала. Сказала: «Я не буду этого делать» — и вышла из класса.
Думала: «Ну всё. Мне конец». Но она меня догнала, посадила рядом и очень спокойно объяснила: «Чтобы безупречно один раз станцевать премьеру, недостаточно репетировать до тех пор, чтобы один раз станцевать безупречно. Надо отрепетировать так, чтобы танцевать безупречно всегда, раз за разом, подряд. Поэтому ради одной премьеры должны быть хотя бы две подряд безупречные репетиции». Я поняла, что она не хочет мне зла, не из вредности заставляет работать сверх моих сил.
— У вас есть любимые роли?
— Нет. Все любимые.
— А любимый партнёр?
— Тоже нет. Было много прекрасных партнёров…
— А я бы сказала, что ваша роль — Китри, а ваш партнёр — Радий Миниахметов. Помните тот знаменитый бенефис, на котором вы были Китри и у вас было целых четыре Базиля, но в результате остался только один — Миниахметов?
— Да, это была идея Кирилла Александровича Шморгонера. Когда устраивали мой бенефис, он предложил не ставить гала-концерт, а показать «Дон Кихота», но так его срежиссировать, чтобы у меня было четыре Базиля, которые сменяли друг друга. И да, в финале остался только один Базиль — Радий Миниахметов. Он был лучшим исполнителем этой партии, такой яркий, выразительный…
— Вы были замечательной Маргаритой в балете Давида Авдыша в чудесном дуэте с Мастером — Романом Геером… Создаётся впечатление, что этот спектакль делался изначально в расчёте на вас. Так ли это?
— Да, Давид Давидович, когда приступал к работе над спектаклем своей мечты — а идея поставить «Мастера и Маргариту» была его заветной мечтой, действительно рассчитывал на меня. Когда начался кастинг, я пришла и села в последнем ряду, но он меня высмотрел и позвал выйти вперёд. А я вовсе не стремилась танцевать Маргариту. Не уверена была, что получится — там ведь ещё, плюс ко всему, надо было танцевать на каблуках. В результате эта роль стала подарком — очень драматичная, эмоциональная.
— У вас было множество поклонников. Они не слишком осложняли вам жизнь?
— Вовсе нет! Это было приятно. Был поклонник, который постоянно дарил цветы — не только после спектаклей, но и домой приносил. Я это всегда ценила. Бывает, что и сегодня меня узнают на улице, в очереди в магазине… Признаются, что любили мои спектакли, что следили за моим творчеством. Даже маму мою недавно в больнице спросили: «Ваша дочка случайно не балерина Кулагина?» Такие вещи всегда очень греют.
— Почему вы не уехали из Перми, как Павлова, Ченчикова, Шипулина? У вас наверняка была такая возможность.
— Конечно, была. Я была приглашённой солисткой в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, и меня звали туда на постоянную работу. Я даже съездила, показалась, прошла собеседование, всем понравилась… Но переехать не решилась. Мне было понятно, что я должна буду уехать одна и оставить детей на попечение моей мамы. Когда ещё я смогу их взять к себе? В общем, не рискнула.
— Вы не жалеете?
— Нет! Ни минуты. Здесь у меня очень яркая, насыщенная, интересная карьера и очень спокойная, благоустроенная жизнь.
— Как вы думаете, что главное в вашей нынешней работе — работе педагога-репетитора?
— Главное, что мы должны передать артистам, — это чувство стиля. Каждый спектакль имеет свою стилистику и свои нюансы. «Жизель» — это один стиль, «Спящая красавица» — совсем другой. Вроде и то, и другое — классика, а танцевать надо совершенно по-разному. Руки, позы, музыкальность — это всё должно как-то сочетаться. Техника, какие-то навороты новомодные — всё это можно выучить, отрепетировать, сделать. А вот стиль — это повод для серьёзной педагогики.
— Как так получилось, что вы стали образом для огромного мурала?
— Совершенно для меня неожиданно! Я в те годы уже не танцевала, перешла на педагогическую работу. Молодой художник, ровесник моих детей, пришёл ко мне с идеей нарисовать такой мурал. Я, конечно, удивилась, но дала ему фотографию, которая мне очень нравится, и он сделал с неё эскиз.
Правда, на этом мурале он неправильно мне стопу изобразил. Я ему на презентации сказала: «Вы же мне стопу испортили! У меня совсем не такой подъём!» Он очень удивился: «А как надо было?» Я ему объяснила, но уже переделать невозможно было. Он меня постарался утешить: «Зато посмотрите, как лицо хорошо вышло!» Я ему: «Лицо-то хорошо получилось, но неизвестно, что для артиста балета важнее — лицо или ноги!»
— Возвращаясь к истории Пермского балета, как бы вы охарактеризовали его сегодняшний день, его специфику под руководством Алексея Мирошниченко?
— Алексей Григорьевич — большой новатор. В его руках классика превращается в нечто новое, выглядит свежо. Вот сейчас мы репетируем «Жизель» в его хореографии, и это одновременно классическая «Жизель» и очень новая. Ещё важно, что он для каждого артиста ставит роль индивидуально. Можно смотреть один и тот же его спектакль с разными солистами — и это будут совершенно разные спектакли.
