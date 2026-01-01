«Требуется демонстрация сверхрезультатов» Основательница компании Sold Out Ольга Захарова — о тенденциях на рынке труда Поделиться Твитнуть

В настоящее время наблюдается устойчивый тренд на переезд специалистов из Москвы в регионы. Во многих субъектах ощущается дефицит кадров определённого уровня, тогда как в столице высокая конкуренция затрудняет профессио­нальную самореализацию. В результате многие москвичи выбирают работу в регионах, сохраняя при этом семейную привязку к столице: семьи продолжают жить в Москве или Подмосковье, а сами специа­листы переезжают по гибкому графику — например, с возвращением домой раз в две-три недели. Такая модель постепенно превращается в устойчивый образ жизни: человек последовательно работает в Нижнем Новгороде, затем в Перми, далее в Ижевске и других городах.

Особенность таких сотрудников — высокая мотивация на результат и заработок. Свободное время они преимущественно посвящают работе, что создаёт дополнительную ценность для работодателя. При этом уровень их компенсации остаётся конкурентоспособным: зарплаты в регионах зачастую соответствуют московским, а в некоторых случаях сопоставимы даже с предложениями на международных рынках, например на Кипре.

Ещё один тренд, о котором говорят в последнее время, — рынок труда стал рынком работодателя. Этот тезис требует уточнения. На практике сложности испытывают обе стороны: компании конкурируют за квалифицированных специалистов, особенно в условиях замедления экономики, когда критически важны сотрудники, готовые принимать решения и брать на себя ответственность. В то же время соискатели стремятся к стабильности, ищут спокойные места работы. Но таких практически нет и не будет — для сохранения позиций требуется демонстрация сверхрезультатов. Работодатели, испытывающие давление из-за издержек, вынуждены требовать от сотрудников большей вовлечённости, что формирует взаимную зависимость: сильным специалистам нужны сильные работодатели, и наоборот. Сейчас обе стороны ждут чуда. Условно, что придёт какой-нибудь суперспециалист, всё настроит и будут суперприбыли, либо, наоборот, сотрудник ищет супервакансию. Эти люди находятся очень долго в поиске. Одни годами не могут найти работу, другие не могут закрыть вакансию. В том числе поэтому сейчас работодатели завлекают специалистов из Москвы в Пермь, они готовы платить больше за хорошие кадры.

Эта динамика усиливается под влиянием налоговых изменений. Компании реагируют двумя основными способами: во-первых, перекладывают дополнительные издержки на конечного потребителя через повышение цен на товары и услуги; во-вторых, проводят внутреннюю оптимизацию — сокращают штатную численность, объединяют смежные функции, особенно на уровне руководящих позиций. Топ-менеджмент всё чаще оценивается по жёстким метрикам эффективности: анализируются конверсии, вклад каждого направления в результат, а также экономическая целесо­образность сохранения конкретных должностей с учётом трудозатрат.

