Рассрочки берут своё

Объем POS-кредитов — кредитов, оформляемых непосредственно в торговых точках при покупке товара, — в Пермском крае сократился более чем в два раза — на 52% в количественном и на 51% в денежном выражении. Такие данные за 2025 год по сравнению с 2024-м приводит Объединённое кредитное бюро. Интересно, что одновременно на треть сократился и средний срок товарных кредитов.

Резкое сокращение POS-кредитования стало результатом наложения сразу нескольких факторов. Все опрошенные эксперты сходятся в том, что рынок оказался под системным давлением и изменение ситуации в краткосрочной перспективе не просматривается.

Нишевый продукт

Сокращение рынка POS-кредитов в 2025 году было вполне ожидаемым: слишком много факторов играло против роста, считает генеральный директор Объединённого кредитного бюро Михаил Алексин. По его словам, ключевую роль сыграли макропруденциальные лимиты ЦБ РФ, направленные на ограничение закредитованности населения и фактически закрывшие доступ к POS-кредитам для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. На динамику повлияла и макроэкономика: сочетание регуляторных ограничений и дорогих денег сузило круг потенциальных клиентов для таких продуктов.

В пресс-службе «М.Видео» отмечают, что решающее влияние на рынок оказало резкое повышение ключевой ставки с октября 2024 года и её сохранение на высоком уровне в течение всего 2025 года. Это сделало кредиты существенно менее доступными для населения и охладило потребительский спрос.

Однако одними макроэкономическими и финансовыми причинами дело не исчерпывается. Михаил Алексин обращает внимание и на отраслевой фактор: 2025 год оказался неудачным для российского рынка электроники, формирующей значительную долю POS-продаж. Снижение спроса на электронику автоматически ударило и по соответствующему сегменту кредитования, усилив спад, вызванный регуляторными и ставочными факторами.

Дополняет картину и продуктовая специфика. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская напоминает, что POS-кредитование — так называемые «кредиты на утюги» — теряет по­пулярность с начала 2020-х годов. По её словам, главная причина в том, что рынок уже давно предложил замену в виде кредитных карт, карт рассрочки и сервисов оплаты частями, а сами POS-кредиты даже в период расцвета оставались нишевым продуктом. Эту модель практиковали далеко не все банки, считая её рисковой и не слишком доходной, поэтому сегодня POS-кредиты не представляют большого интереса ни для большинства банков, ни для заёмщиков, что закономерно ведёт к сокращению выдач и сжатию их доли в общем объёме кредитных сделок.

Потребительская осторожность

Если в предыдущие годы снижение POS-кредитования можно было объяснять в первую очередь внешними ограничениями — ставками и регулированием, — то в 2025 году всё отчётливее проявляется более глубокий сдвиг: меняется сама модель потребительского поведения. На системный характер этих изменений указывает Дмитрий Дворников, начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк». По его оценке, россияне стали заметно осторожнее и избирательнее в финансовых решениях: высокие процентные ставки заставили покупателей внимательнее считать реальную стоимость кредита, а широкая доступность рассрочек предложила более психологически и экономически комфортную альтернативу. В результате классический POS-кредит перестал восприниматься как удобный и «незаметный» способ оплаты покупки.

С этим сдвигом напрямую связана и общая склонность к сбережению. В пресс-службе «М.Видео» обращают внимание, что на фоне рекордных объёмов средств населения на депозитах — около 60 трлн руб. — в 2025 году усилилась сберегательная модель поведения. Привлекательные ставки по вкладам стимулировали откладывать крупные покупки, а не финансировать их за счёт заёмных средств: кредит в торговой точке в такой логике выглядит уже не как инструмент ускорения потребления, а как избыточный риск, от которого проще отказаться.

Речь идёт именно о перестройке привычек, а не о ситуативной реакции на один неудачный год. Ирина Андриевская приводит результаты исследования, согласно которым 43% респондентов планировали оплачивать расходы исключительно за счёт собственных средств, а ещё 8% — использовать накопленный за год кешбэк. По сути, большинство россиян в условиях высоких ставок перешли к модели «сначала накопить — потом купить». Спонтанные покупки с использованием POS-кредитов в эту логику уже не вписываются, а альтернативные инструменты — карты рассрочки и сервисы оплаты частями — лучше соответствуют новой, более осторожной и контролируемой модели потребления.

Одновременно изменился и профиль заёмщика. С одной стороны, по наблюдению Дмитрия Дворникова, рынок стал более избирательным: уровень одобрения кредитов сильно снизился, и теперь кредит получают преимущественно надёжные заёмщики с низкой долговой нагрузкой.

С другой стороны, по данным Ирины Андриевской из «Выберу.ру», демографический профиль заёмщиков остаётся относительно стабильным. Основные группы клиентов по-прежнему — молодые люди 20—30 лет и младше, на которых в сумме приходится треть рынка. Годом ранее доля молодёжи была выше, но с 2025 года её уменьшение связано с ужесточением политики ЦБ и банков, а также с изменением потребительских привычек: молодые клиенты активнее используют рассрочки и сервисы оплаты частями (BNPL) вместо классических POS-кредитов.

Рассрочки побеждают

Изменения в сегменте POS-кредитования заметно отразились на общей конфигурации потребительского спроса в рознице. Для части товарных категорий кредит в точке продаж долгое время был не просто платёжным инструментом, а важным драйвером оборота — его сжатие стало ощутимым фактором охлаждения.

Наиболее уязвимыми оказались товары со средним и высоким чеком, где заёмные средства традиционно играли ключевую роль. В пресс-службе «М.Видео» отмечают, что сильнее всего спад POS-кредитования ударил по телеком-сегменту, а также по рынкам компьютеров, планшетов, аудио- и видеотехники. Именно здесь исторически высокая доля покупок совершается в кредит или рассрочку: в телеком-направлении более 30% товаров приобретаются с использованием заёмных средств, а по отдельным моделям смартфонов доля рассрочки превышает 50%. Сокращение доступности таких инструментов напрямую снизило число импульс­ных и отложенно-стимулированных покупок.

При этом влияние спада POS-кредитов выходит за рамки отдельных товарных ниш и отражает более широкий процесс сжатия розничного кредитования. Ирина Андриевская обращает внимание, что в 2025 году банки в целом сокращали кредитные портфели в рознице, включая POS-сегмент, пересматривая риск-подходы и фокусируясь на более устойчивых и маржинальных продуктах. Это означало, что даже при наличии спроса со стороны покупателей предложение кредитов в торговых точках становилось более ограниченным — как по количеству одобрений, так и по условиям.

Впрочем, в пресс-службе «М.Видео» отмечают, что рынок активно адаптировался к этой ситуации. Часть клиентского потока банки перенаправили в собственные микрофинансовые структуры, а параллельно ускорилось развитие сервисов BNPL, которые обеспечивают быстрые решения и не влияют на кредитную историю. Опыт компании подтверждает эффективность этого подхода: запущенный в августе 2025 года собственный BNPL-сервис за первые шесть месяцев занял около 15% всех кредитных чеков.

Подобный сдвиг подтверждает и практика банков и ретейлеров. Дмитрий Дворников подчёркивает, что спрос сместился в сторону беспроцентной рассрочки от магазинов и в сегмент онлайн-микрозаймов маркетплейсов. По мнению руководителя группы развития POS-кредитования «Ситилинк» Артура Донца, именно за счёт внедрения BNPL удалось нивелировать просадки, связанные с сокращением POS-кредитования.

Тенденция к замещению POS-кредитов другими продуктами видна и в структуре потребительских предпочтений. Согласно исследованию «Выберу.ру», почти треть (31%) потребителей планировали использовать рассрочки и BNPL, тогда как кредитные карты как основной платёжный инструмент рассматривали 18% респондентов.

По оценкам участников рынка, оборот BNPL-сервисов в 2025 году вырос примерно в два раза по сравнению с 2024 годом, говорит председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. При этом сервисы демонстрируют низкий уровень финансовых рисков — покупатели заинтересованы сохранить приобретённые товары, что обеспечивает хорошую возвратность платежей.

Прогноз стабильный

Прогноз на 2026 год в сегменте POS-кредитования остаётся сдержанным. Снижение ключевой ставки может немного оживить рынок, что уже наблюдалось в конце 2025 года, однако драйверов для резкого роста нет, считает Дмитрий Дворников. POS-кредиты уступили часть своей ниши более современным и гибким инструментам, и рынок, скорее всего, стабилизируется на новом, меньшем уровне, ориентируясь на качественных заёмщиков.

Начало 2026 года характеризуется высокой ключевой ставкой — 16%, и, хотя по прогнозам Банка России среднее значение может снизиться до 13—15% в течение года, это приведёт лишь к незначительному удешевлению кредитов, считает Ирина Андриевская. Жёсткие макропруденциальные лимиты сохранят высокие требования к закредитованным заёмщикам, из-за чего число отказов останется высоким: по оценкам «Выберу.ру», в высокорисковых сегментах POS-кредитов одобрение получают лишь 15—20% заявок.

Вряд ли расширится и предложение со стороны банков, уверена Ирина Андриевская. Интерес к POS-кредитам сохранят только те кредитные организации, которые уже накопили экспертизу работы с таким продуктом, в то время как новые игроки вряд ли активно войдут в сегмент. Направление роста скорее будет связано с рассрочками и BNPL, интегрированными в розничные экосистемы.

Впрочем, динамика POS-кредитования по мере снижения ключевой ставки начала восстанавливаться. В январе 2026 года объёмы выдачи POS-кредитов у ряда операторов вернулись к показателям января 2024 года. Это может сигнализировать о стабилизации рынка классического кредитования на новом уровне, заключает Станислав Богданов.

