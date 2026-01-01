Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наш зимний путь Хор Пермской оперы выступил с ежегодным большим концертом Поделиться Твитнуть

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Валерия Сафонова работает с оперным хором уже год. Свои приоритеты она объявляла неоднократно: главное — это хоровые перформансы в оперных спектаклях, а концерта a cappella достаточно одного в сезон.

31 января 2026 года такой концерт прошёл во второй раз. Первый состоялся почти год назад: 19 февраля 2025 года была представлена программа «Пять веков английской музыки» (6+); нынче же музыка русская, а временной промежуток гораздо короче — вторая половина ХХ века.

Валерия Сафонова для этого концерта создала программу почти монографическую: не просто русская музыка рубежа ХХ-XXI веков, но исключительно на стихи русских же поэтов-классиков, и все — о временах года, преимущественно о зиме. Концерт получил название «Зимние грёзы» (6+); помнится, такое уже было в репертуаре Пермского театра оперы и балета, правда, тогда это относилось к области балета — «Зимними грёзами» назывался вечер одноактных танцевальных спектаклей британских хореографов, ныне вышедший из репертуара в связи с истечением срока лицензий; а ещё так называется Первая симфония Чайковского, поэтому название концерта — многозначительное и навевает много музыкальных ассоциаций.

Задача перед хормейстерами (вместе с Валерией Сафоновой с хором работает Константин Погребовский) стояла необычная: показать красоту и разнообразие не самой известной и популярной музыки одного времени, одной страны, одной тематики. И это удалось.

Начали с нежного женского хора — «Ты запой мне ту песню» Георгия Свиридова на стихи Есенина: как бы не совсем ещё зима, скорее, осень, но главное тут — предложение спеть и речь о песне как поводе для рефлексии; превью для всей программы и её смыслов.

Тексты в этом концерте были не менее важны, чем музыка, поэтому так отрадно, что хор продемонстрировал отличную дикцию и синхронность произношения. Без всяких субтитров всё было слышно и понятно, а ведь так часто, увы, встречаются хоры, которые что-то поют, и даже вроде красиво, а про что — неизвестно, потому что текст не разобрать.

Концерт продолжился смешанными хорами того же Свиридова и Виктора Калинникова на стихи Пушкина, Плещеева, Кольцова и Баратынского, и первым в этой серии прозвучало знаменитое «Зимнее утро». Полный состав хора показал, что в распоряжении Валерии Сафоновой есть весь необходимый диапазон голосов — от щебечущих сопрано и контртеноров до рокочущего basso profundo.

Затем сюжет концерта сделал зигзаг в неожиданную сторону: прозвучала сюита эстонского композитора Вельо Тормиса «Осенние пейзажи»; эта вещь с её сложными переливами, почти перезвонами голосов, а также следующая за ней «Душа грустит о небесах» Свиридова на стихи Есенина стали кульминацией концерта. Хор почувствовал свободу, ожил, расслабился.

Начиная с «Душа грустит о небесах» программа начала мигрировать в сторону духовной музыки. Хотя в концерте не было ни одного названия из этой сферы, мелодика произведений, исполненных во второй половине программы, особенно в «Белых-белых снегах» Валерия Гаврилина — фрагменте из хоровой симфонии «Перезвоны», перекликалась с церковными хорами почти цитатно. Всё-таки духовное начало и хор в русской музыкальной традиции очень взаимосвязаны.

Всю вторую половину концерта исполнялись произведения для хора с солистами, и, если хор заслуживает самых высоких похвал — за точную динамику, осмысленность пения, безупречное интонирование и общую музыкальность, то к солистам пока ещё есть вопросы. Николай Черепков, Григорий Лапшин и Евгений Никитин — обладатели, что называется, «больших голосов», сильных и с красивыми тембрами, однако истинной виртуозности, тонкости и вокальной культуры им пока недостаёт. Есть, как говорится, к чему стремиться.

Гораздо более точны в качестве солистов опытный Александр Егоров и лауреат международных конкурсов Татьяна Черепкова; но к Егорову есть другая претензия: он уж очень заметен в хоре, чуть-чуть многовато его голоса.

На протяжении всего вечера звучала музыка, которую трудно назвать очень популярной. Она подарила публике много новых впечатлений, а вот радости узнавания не подарила; но Валерия Сафонова, прекрасно зная, что популярная вещь в программе должна быть, завершила концерт «Вокализом» Рахманинова, да ещё и с настоящей звездой — Зариной Абаевой в качестве солистки.

Публика, которая, между прочим, заполнила зал «под завязку», доказывая, что большой хоровой концерт — событие из разряда «маст», расчувствовалась и устроила стоячую овацию.

