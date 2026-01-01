Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Быть собой Старейшая частная галерея Перми отметила 25-летие Поделиться Твитнуть

Иван Борисов. "Чердынь"

Галерея «Марис-арт»

Галерея «Марис-арт» может официально считаться пермским феноменом. 2 февраля здесь отметили 25-летия со дня открытия — это уникальный случай в Перми: частные галереи здесь закрываются так же часто, как открываются. «Марис» при всей камерности его выставочной площади — важная институция в художественной жизни города. Здесь не просто продают картины, но открывают новые имена художников, оказывают пермским художникам поддержку и активно воспитывают зрительский интерес к пермскому искусству.

В фокусе внимания руководителя галереи Татьяны Пермяковой в первую очередь как раз пермское искусство, однако бывали в стенах «Мариса» выставки художников из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, из Москвы и даже из Великобритании.

Для юбилейного вернисажа было выбрано по-настоящему культовое для Перми имя — Иван Борисов, бывший одним из лидеров пермской акварельной школы вместе с Константином Собакиным и Виктором Кузиным. Борисов хорошо известен и узнаваем: его акварели — большие, очень живописные, с широкими цветовыми плоскостями, суховатые, с нехарактерной для этой техники чёткостью линий — давно являются предметом интереса коллекционеров. Гораздо менее известна его жена Рейната Шевякова. Для многих гостей вернисажа её творчество стало открытием.

И Борисова, и Шевяковой уже давно нет в живых, их наследие разобрано по музеям и частным коллекциям, однако Татьяна Пермякова умудрилась собрать большую монографическую экспозицию «Быть с тобой, быть собой» (0 +), в которой даже искусствоведы нашли много нового.

Иван Борисов. "Дорога среди снегов"

Галерея «Марис-арт»

Большинство произведений в экспозиции — любимые Борисовым пейзажи. Он много ездил по Советскому Союзу, создавая серии путевых зарисовок, отмеченных «фирменным» борисовским колоритом — мрачноватым, очень негламурным, лишённым акварельной мягкости, но отмеченным прозрачностью фона и смелыми, почти футуристическими цветовыми решениями.

Ольга Клименская, искусствовед:

— Среди знаменитых мастеров пермской акварели его листы отличает монументальность и напряжённые цветовые акценты. Приёмы работы с акварельной техникой у Борисова особенные. Чаще всего это плотные цветовые формы, в отдельных частях переходящие в легкие прозрачные контуры и объёмы. Своеобразное перетекание цвета от густого, насыщенного до акварельного создаёт удивительные ритмические образы и акценты. Ландшафтные особенности показанных им многообразных регионов красноречиво характеризуют пространство, архитектуру и атмосферу самой жизни.

Для Ивана Борисова жизнь людей и природы воплощает само понятие Жизни и Красоты. Эта тема формируется по-особому величественным строем его произведений — плотное заполнение листа, крупные формы, динамика пространства, взмывающего ввысь, идущего в глубину, активные диагональные ритмы.

Рейната Шевякова. Декоративное блюдо "Осень"

Галерея «Марис-арт»

Рейната Шевякова работала в основном в технике керамики. Её декоративные тарелки, которые «Марис» позаимствовал из известной в Перми частной коллекции, отличаются экспрессивностью и явным родством с народным искусством, не только гончарным, но и, например, росписью по дереву.

Ольга Клименская:

— Рейната Шевякова стала автором целого ряда майоликовых керамических изделий, которые в 1970-1980-е годы активно использовались в интерьерах общественных помещений различного назначения. Помимо посудной формы она часто создавала декоративные объекты в виде ваз, кашпо, настенных рельефов самой разнообразной конфигурации, плакеток и тарелок. Одной из главных особенностей её керамики является цвет, сочные и выразительные акценты которого сразу привлекают внимание. Потому именно техника майолики, создающая на поверхности изделия яркие сочетания цветных глазурей, была особенно любима автором. Рейната Николаевна весьма разнообразно использовала художественные приёмы росписи в своих керамических изделиях. В её работах встречаются чёткий строгий рисунок и мягкие переливы цвета. Почти акварельной нежностью наделены образы растений, изображения животных и птиц («Цветок», «Букет», «Голубка»). Другого плана яркие декоративные пейзажные, аллегорические и сказочные образы («Чусовая», «Осень», «Сивка-Бурка»).

О её декоративных майоликах искусствовед Наталья Скомаровская писала: «Её блюда сверкают как самоцветы, она умеет создать перламутровую серебристую поверхность, умеет придать своим работам богатый тон или краски многоцветной радуги. Живописность — основное достоинство её керамики».

Каждое изделие, созданное Шевяковой, уникально, это по-настоящему авторская работа по лепке, обжигу, росписи и повторному обжигу каждого предмета.

Вернисаж был очень лаконичным. После краткой приветственной речи хозяйки галереи многочисленные гости начали активно общаться, обсуждая не только выставку, но и многое другое, потому что компания подобралась отменная — это вообще отличительная черта «марисовских» вернисажей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.