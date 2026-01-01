АПК набирает обороты Агрокомплекс региона наметил планы развития на 2026 год Поделиться Твитнуть

Фото: министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин и министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова обсудили итоги работы ведомства за прошлый год и планы на 2026-й.

Так, в 2025 году агропромышленный комплекс региона успешно реализовал 34 инвестпроекта на сумму 1,8 млрд руб. В следующем году приоритет будет отдан инвестициям, развитию сельских территорий и подготовке кадров для аграрной сферы.

Глава региона акцентировал внимание на важности долгосрочных задач и необходимости внедрения новых мер поддержки для улучшения сельской инфраструктуры. Ключевыми направлениями остаются производство молока и развитие растениеводства. Он также отметил значимость участия в федеральных программах комплексного развития сельских территорий.

Анна Быкова подчеркнула, что основная цель, поставленная президентом России, — обеспечение продовольственной безопасности страны. К 2030 году объём производства сельхозпродукции должен быть увеличен на 25%. В 2025 году бюджетная помощь АПК Пермского края составила около 2,9 млрд руб., что способствовало росту ключевых показателей: валовой надой молока — 552,4 тыс. тонн (+1,7%), производство яиц — 1,4 млрд штук (+2,6%), объем скота и птицы на убой — 86 тыс. тонн (+5,1%). В 2026 году планируется увеличить объём господдержки до 3,1 млрд руб. Все ключевые показатели по производству молока, мяса и яиц выполнены.

Инвестиции в АПК

В 2026 году планируется привлечь около 2 млрд руб. для развития производств. Вводится новая мера поддержки: инвестпроекты в сельском хозяйстве получат статус «приоритетный». Это касается молочного животноводства, связанного со строительством молочно-товарных комплексов на более 1200 голов.

Также важным направлением станет реализация ФП «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). В 2025 году на неё выделено 553,85 млн руб., а с 2026 по 2028 год запланировано направить 1,08 млрд руб. из краевого и федерального бюджетов. В рамках проекта «Современный облик сельских территорий» начнётся реконструкция очистных сооружений в Карагае, что улучшит качество коммунальных услуг и повысит эффективность Менделеевской птицефабрики.

Федеральные проекты

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуются профильные инициативы. ФП «Развитие малого агробизнеса» предоставляет гранты и субсидии для фермеров и производственной кооперации. Также действует грант «Агротуризм», который поддерживает сельхозпроизводителей в реализации туристических проектов, как, например, рыбная ферма в Добрянском округе, успешно выращивающая осетров.

Дополнительные меры поддержки направлены на развитие племенного животноводства. В 2025 году 5 предприятий получили возмещение затрат на молекулярно-генетическую экспертизу, а в 2026 году эта поддержка распространится на 24 предприятия.

Продвижение продукции

Министерство агропромышленного комплекса активно продвигает продукцию местных производителей как в регионе, так и за его пределами. Ключевым проектом является «Покупай пермское», который реализуется совместно с министерством промышленности и торговли. В рамках этого проекта продукция региональных предприятий поступает на полки сетевых магазинов, а также активно закупается ресторанами, что подтверждает успешность кооперации.

Подготовка кадров для АПК

Кадровое обеспечение является ключевой задачей для агропромышленного комплекса. В рамках ФП «Кадры в АПК» возмещаются затраты на создание и модернизацию агротехнологических классов. В Пермском крае уже функционирует около 40 таких классов, где обучаются более 700 школьников. На 2026 год Министерство сельского хозяйства РФ одобрило заявку на открытие ещё 10 классов. Для успешной реализации этих инициатив важно сотрудничество с Министерством образования и науки, а также с Министерством труда и социального развития.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.