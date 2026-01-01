Молодёжь, помощь многодетным и КРТ На пленарном заседании Пермской гордумы был принят ряд важный решений Поделиться Твитнуть

фото: Пермская городская дума

На заседании Пермской городской думы, которое состоялось 27 января, депутаты обсудили итоги реализации молодёжной политики, работу молодёжного парламента, повышение выплаты многодетным семьям взамен земельного участка и снижение размера арендной платы за землю в ходе реализации проектов КРТ. Подробнее о том, какие решения были приняты в ходе пленарки городского парламента — в материале «Нового компаньона».

Молодёжная политика: итоги 2025 года

В рамках «Часа депутата» замглавы администрации Перми Екатерина Мальцева представила депутатам доклад о работе мэрии по реализации молодёжной политики в краевой столице в 2025 году.

По данным администрации, общая численность молодых людей от 14 до 35 лет в столице Прикамья составляет около 265 тыс. человек — это 26,5% всего населения города.

В прошлом году для реализации муниципальной программы «Культура и молодёжная политика» из городского бюджета было выделено почти 75 млн руб. На эти средства удалось провести все мероприятия — флагманы. Так, только в рамках присвоенного Перми статуса «Молодёжная столица — 2025» в региональном центре прошло 36 крупных мероприятий. Их участниками стали более 320 тыс. человек.

Значительное внимание уделяется улучшению качества жизни молодых семей: благодаря совместным усилиям федерального, краевого и муниципального бюджетов помощь в улучшении жилищных условий получили 166 молодых семей.

Будущие депутаты держат руку на пульсе городской жизни

Отдельный вопрос повестки касался деятельности Молодёжного парламента Перми. Его председатель — Дарья Белякова-Тихонова — рассказала депутатам о том, какие проекты удалось реализовать в прошлом году.

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

По её словам, работа Молодёжного парламента направлена на активное привлечение молодёжи к общественной жизни и формирование полезных привычек и ценностей среди молодого поколения пермяков.

В прошлом году было реализовано 14 социально-значимых инициатив, среди которых проекты, ставшие лауреатами конкурса «Город — это мы» и получившие грант на общую сумму 1,3 млн руб.

В различных мероприятиях, организованных Молпарламентом, приняли участие около 8 тысяч пермяков. Речь идёт о реализации проектов «Урок с чемпионом», «Герои нашего времени», «Молодёжь — будущее России», «Пермский экозабег», а также специальных исторических мероприятиях к юбилею Победы.

Активисты Молпарламента активно занимается и мониторинговыми проектами, проверяя состояние объектов инфраструктуры.

Помимо этого, юные парламентарии развивают сотрудничество с регионами и зарубежьем: они обмениваются опытом с коллегами из других городов России.

Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов считает, что в целом работа с молодёжью в городе выстроена системно.

Отдельно он затронул вопрос о работающей молодёжи. По мнению депутата, нужно сделать так, чтобы молодёжь чувствовала себя в Перми востребованной и чтобы её ждали на пермских предприятиях.

Депутат Арсен Болквадзе обратил внимание на то, что Молодёжный парламент ведёт не только нормотворческую работу и принимает участие в работе гордумы, но и широко занимается проектной работой. Причём она ведётся по всему городу, а не только в центре.

«В конце 2025 года в Кировском районе проходил «Урок с чемпионом». В школу приехали представители Молодёжного парламента. Они привезли с собой прекрасных спортсменов, которые достигли серьёзных успехов на спортивном поприще. И школьники имели возможность пообщаться с чемпионами, задать им свои вопросы — как они пришли в спорт, из каких они семей. Дети увидели на живом примере, что всего в жизни можно достичь», — пояснил парламентарий.

Выплаты многодетным пермякам проиндексировали

Одним из главных вопросов повестки стала тема поддержки многодетных семей. Депутаты утвердили увеличение суммы тем семьям, которые вместо земельных участков выбирают выплаты. Решением гордумы сумма была повышена с 250 тыс. руб. до 350 тыс. руб. Отметим, индексация не производилась с 2019 года.

Константин Долгановский

Екатерина Мальцева отметила, что сейчас в очереди на получение земель стоят около 7 тысяч семей, из которых около трети предпочли бы финансовую компенсацию. Чаще всего, эти средства используются для покупки земли или погашения ипотечных кредитов.

Согласно плану властей, деньги будут выделены из городского бюджета: в 2026 году на это направление запланировано дополнительно 60 млн руб. а начиная с 2027 года финансирование вырастет до 80 млн руб. ежегодно.

Депутаты также обсудили ситуацию с предоставлением земельных участков. Так, согласно данным департамента земельных отношений, в прошедшем году было выделено 357 участков, большинство из которых расположено в Пермском округе. Планируется, что в ближайшие годы число выделяемых участков достигнет 400.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник пояснила, что повышение размера выплаты для многодетных семей должно стимулировать рост заявок от пермяков, потому что на сегодняшний день уже около 2000 заявок.

«Мы надеемся, что все их выполним. В 2024 году мы таким образом обеспечили 400 семей этой льготой, а в 2025 году — уже 600 семей. И вот сейчас выделяемые деньги должны послужить тому, что многодетные семьи могут использовать эти деньги как на приобретение земельных участков там, где им хочется, а не там, где мы можем предложить, или на какие-то другие цели, связанные с жильём», — сказала Мельник.

Председатель городского парламента Дмитрий Малютин, в свою очередь, обратил внимание на то, что поддержка многодетных семей — это актуальная задача для федеральных, краевых и муниципальных властей.

«Мы абсолютно точно понимаем, что ряд участников данной программы, многодетных семей, безусловно, нуждаются в денежном эквиваленте для улучшения своих жилищных условий. Примерно треть всех очередников как раз-таки выбирают такую форму поддержки, а это примерно 2200 семей», — добавил председатель гордумы.

Строить станет проще

Депутаты думы утвердили также и новые нормы, касающиеся снижения стоимости аренды муниципальных земельных участков в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Константин Долгановский

Согласно поправкам, арендная ставка за использование земельных участков для жилищного строительства в рамках КРТ снижается с 4% до 0,3% от кадастровой стоимости. Ставка для иных видов использования земель, включая строительство социально значимых объектов и транспортных инфраструктурных элементов, устанавливается на уровне 1,5% от кадастровой стоимости.

Кроме того, изменился механизм расчёта платы за расширение границ земельного участка путём присоединения муниципальной земли. Ранее инвестор оплачивал полную кадастровую стоимость дополнительно выделенной площади, теперь эта сумма будет рассчитываться по ставке 1% от разницы кадастровой стоимости участка.

Нововведения стали частью стратегии по развитию городской среды и модернизации жилья. По задумке властей, основная цель инициативы — ускоренное расселение ветхого и аварийного жилого фонда, а также активное строительство новых социальных объектов и инфраструктуры.

По словам депутата Алексея Раева, решение о снижении размера арендной платы по КРТ для застройщиков в первую очередь нацелено на улучшение жилищных условий горожан.

«В рамках процедуры КРТ город получает не только современное городское пространство именно данной территории, но и происходит импульс развития соседних участков за счёт того, что реновируется и транзитная сеть, и транзитная инфраструктура. И сегодняшнее решение направлено на мотивацию инвесторов, чтобы эти процессы все проходили как можно быстрее, чтобы финансовая модель была более устойчива», — пояснил парламентарий.

