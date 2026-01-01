Развитие городской среды Минимущества Пермского края представило итоги работы за 2025 год и планы на 2026 год Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и заместитель председателя правительства — министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова обсудили итоги работы ведомства за 2025 год и планы на предстоящий 2026 год. Рабочая встреча прошла 15 января.

Дмитрий Махонин обратил внимание, что в 2025 году было заключено большое количество договоров о комплексном развитии территорий (КРТ), что является важным инструментом для развития городской среды и улучшения жилищных условий граждан.

«Это важный инструмент для развития городской среды, строительства жилья и социальных объектов. В ходе торгов по КРТ жилой застройки от застройщиков получили в бюджет 1,5 млрд руб. Эти средства дополнительно пойдут на расселение ветхого и аварийного жилья», — подчеркнул глава региона.

КРТ позволяет обновлять городские пространства, в том числе бывшие промышленные площадки. Застройщики берут на себя обязательства по возведению соцобъектов, обустройству улично-дорожной сети, созданию комфортных городских пространств и благо­устройству территорий.

Всего в Пермском крае заключено 49 договоров о КРТ общей площадью более 843 га. В рамках данного механизма будет построено около 3,4 млн кв. м жилья и 52 социальных объекта. По заключённым в минувшем году проектам застройщики за свой счёт ликвидируют порядка 66 тыс. кв. м аварийных и ветхих домов. В работе министерства находится ещё 36 проектов для последующего заключения договоров о КРТ.

Как сообщила Лариса Ведерникова, в 2025 году были сданы и переданы в муниципальную собственность первые социальные объекты, построенные за счёт средств девелоперов. Так, в конце декабря минимущества выдало разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на территории ЖК «Камаполис» в Дзержинском районе Перми, в данный момент завершилось строительство детского сада на 450 мест в Пермском муниципальном округе.

Министр также рассказала о выполнении ведомством комплексных кадастровых работ. С 1 января 2025 года по новым правилам ограничивается распоряжение имуществом, в том числе передача по наследству, при отсутствии установленных границ участков и точных характеристик объектов. Работы в этом направлении были выполнены в границах 499 кадастровых кварталов в 40 муниципалитетах, в ЕГРН вошли сведения о более чем 62 тыс. объектов недвижимости. В текущем году работы запланированы в 795 кадастровых кварталах в 41 муни­ципалитете.

Комплексные кадастровые работы для собственников проводятся бесплатно, за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов. До утверждения результаты работ рассматриваются на согласительных комиссиях, где жители могут представить свои возражения.

Важным направлением деятельности ведомства является также предоставление земельных участков льготным категориям граждан. Более 90% многодетных семей в 33 муниципалитетах обеспечены земельными участками. Количество муниципальных образований с таким показателем увеличивается с каждым годом. Работникам сфер медицины и образования с 2023 года предоставлено 383 земельных участка. Героям — участникам СВО и членам их семей с начала действия соответствующего закона предоставлено 209 участков.

Губернатор поручил краевому минимущества тщательно контролировать муниципалитеты и усилить работу по формированию земельных участков для льготных категорий.

Кроме того, на встрече обсуждались итоги работы Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН). Напомним, в Прикамье действует программа льготного финансирования, предусматривающая ставку 9% для инвесторов, реализующих проекты по восстановлению ОКН. Также работает краевой механизм «Аренда за 1 рубль», когда для организаций аренда ОКН составляет 1 руб. за 1 кв. м ежегодно при обязательстве выполнить ремонт и реставрацию.

