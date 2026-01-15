Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Об искусстве «В заданных рамках» В Центре городской культуры открылась выставка памяти Сергея Имиса Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

На вернисаже в Центре городской культуры 15 января было настолько многолюдно, что руководство центра было вынуждено отказаться от проведения кураторской экскурсии — это было физически невозможно. Собрались люди очень разного возраста, разного рода занятий: от ветеранов прикамского андерграунда 1980-х до молодой поросли пермских поэтов. Для многих из них это было очень личное событие: в организации выставки принимала активное участие семья её героя — художника и поэта Сергея Имиса, а также его университетские однокурсники и многочисленные друзья.

Когда возник проект выставки памяти Имиса, ушедшего из жизни в мае 2025 года, было совершенно непонятно, что может стать её отправной точкой и сюжетообразующим началом. Сергей Андрейчиков (Имис — его творческий псевдоним) был из тех людей, которые замечательны прежде всего своей личностью, а не результатами деятельности. Самые частые слова, звучавшие на вернисаже, — «светлый человек», и это — наивернейшее определение: Сергей нёс свет и позитив везде, где появлялся, он самой своей фигурой влиял на творческую и психологическую атмосферу Перми; наследие его не так значительно, как могло бы быть, поскольку на протяжении десятилетий он занимался ремесленным, хотя и творческим делом — оформлением интерьеров. Жизнь его была лимитирована рамками, которые задавали быт и время. Именно это и стало идеологической канвой экспозиции, которая получила название «В заданных рамках» (6+).

Татьяна Синицына, куратор выставки «В заданных рамках»:

— Представить героя персональной выставки обычно легко через набор статусов. В случае с Серге­ем Имисом список понятен: художник, писатель, поэт, дизайнер. Но эти определения здесь — не ответ на вопрос, с кем мы имеем дело, а скорее сама формулировка вопроса. Сергей был максимально искренним и открытым человеком. В своих текстах и дневниках он не скрывал того, что принято прятать: сомнений и внутреннего конфликта. Его жизнь стала полем битвы (и союза) между «ремесленником» и «художником».

В разгар перестройки он сделал честный выбор: «Если буду поэтом, то перестану существовать физически». Имис ушёл в дизайн, стал востребованным профессионалом в Перми, брал оформительские «халтуры» в краевых ДК, чтобы обеспечить жизнь. Позже он признавался, что дизайн «сожрал львиную долю жизни» и в искусстве он успел меньше, чем хотел.

Эта жизненная коллизия знакома многим из нас: выбор между свободой и благополучием, творчеством и заработком. Но Имису удалось невозможное — он вписал себя в рамки «нормальной», экономически устойчивой жизни, не наступая на горло собственным творческим интенциям.

Результаты работы команды ЦГК удивили даже тех, кто имел отношение к организации события. Если говорить коротко, им удалось. Удалось показать человека, а не набор предметов искусства.

В экспозиции много необычного. Начать с того, что вместо привычной фотографии Сергея Имиса выставку предваряет его портрет работы Нины Горлановой. Это знаковый объект: художники были знакомы и дружны, и в их творчестве есть немало общих черт. Как и Горланова, Сергей в своём искусстве ярок и размашист, он любил крупные, многозначительные фигуры. Его герои близки ему духовно: это не буквально автопортреты, но показ alter ego: артистов, фокусников, клоунов, музыкантов — всевозможных «людей праздника».

Конечно, Имис — более профессиональный художник, чем Горланова, его не отнести к наивистам, однако в его работах чувствуется рука самоучки, живое самодеятельное начало: он не стремится соответствовать канонам и школам, коммерческому спросу и профессиональной карь­ере; его искусство — это то, что делается для души, настоящий творческий порыв.

Живопись Сергея в пространстве ЦГК представлена, как в мастерской: картины висят в несколько рядов на всех стенах и даже над дверным проёмом — зрителям приходится активно вертеть головами. Кураторы словно погружают публику в творческий процесс, в художественный водоворот.

В соседнем зале собраны поэтические тексты. Не самый благодарный материал для экспонирования, но кураторы Татьяна Синицына и Александра Тихонова и здесь нашли особый приём: стихи представлены в виде текстовых плакатов, где строчки набраны разными шрифтами и расположены то в виде лесенки, то в виде змейки, то в виде окружности. Оказывается, в такой подаче стихи воспринимаются очень внятно. Возникает ощущение, что, может быть, Имис, всю жизнь проработавший в изобразительном искусстве, был поэтом даже более одарённым, чем художником.

Борис Эренбург, издатель, друг Сергея Имиса:

— Мы дружили более сорока лет. Вместе в восьмидесятые задумывали самиздатовский альманах «Арион», собирали стихи, пьесы, рассказы, но не довели до конца. Потом был длинный перерыв, когда литература отступила перед необходимостью выживать. Но Сергей вернулся. И в последние годы писал так, как будто знал, что времени мало. Его тексты появлялись в журнале «Вещь», в «Литературном Иерусалиме», в социальных сетях, собирали искренние, хорошие отклики. Теперь, когда его нет, эти стихи читаются как прощальное письмо.

Особенно его интересовали две темы: судьба поэта и судьба страны. Пермь узнаёт своего поэта — и поэт узнаёт себя в городе:

Так и жил незаметно поэтом,

Нелегалом, простым прохожим

И не знал, что на город этот,

Как близнец, оказался похожим.

Наконец, есть ещё и третий зал, где собраны дизайнерские эскизы, фото интерьеров, декоративные элементы, которые Сергей Имис использовал в своих коммерческих проектах.

Он был очень разнообразен в своих занятиях, и, соответственно, круги общения у него тоже были разные; придя на выставку, люди, которые знали Сергея в какой-то одной из ипостасей, открывали его фигуру во всей сложности, во всём объёме. Даже для тех, кто был знаком с художником всю жизнь, экспозиция полна открытий. То, что эта выставка сделана совсем молодыми людьми, представителями иного поколения, очень обнадёживает: здесь есть и преемственность, и новый взгляд — взгляд, который открывает что-то, упущенное ровесниками Сергея за суетой бесконечных будней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.