Елена Синица
Выборы по-новому, стройки и дороги
Что ждёт Пермский край в 2026 году
Краевой онкоцентр
В Камской долине продолжается строительство краевого онкологического центра. Проект реализуется ГК «МедИнвестГрупп» в формате государственно-частного партнёрства при поддержке правительства Пермского края.
Согласно утверждённому графику, строительные работы завершатся в августе 2026 года, после чего начнётся процедура лицензирования. Первые пациенты смогут воспользоваться услугами центра уже в первом квартале 2027 года.
Будущий онкоцентр станет одним из крупнейших медицинских учреждений подобного профиля в России. На площади почти 70 тыс. кв. м разместятся: поликлиника с пропускной способностью 450 посещений за смену, 14 операционных залов, 32 реанимационные койки, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с современными линейными ускорителями и передовым диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест. Ежегодно центр сможет оказывать помощь более чем 14 тыс. пациентов по полису ОМС.
По уровню технического оснащения и масштабу комплекс будет соответствовать ведущим федеральным онкологическим центрам Москвы и Санкт-Петербурга.
Водный транспорт из Перми в Осу
В 2026 году планируется запустить речное сообщение по маршруту Пермь — Оханск — Оса.
Финансирование перевозок водным транспортом в 2026 году оценивается в 54,4 млн руб., в 2027-м — 71,7 млн руб.
Что касается доходов, в 2026 году ожидается поступление 30,8 млн руб., в 2027-м — 32 млн руб. При этом стоимость проезда сохранится на прежнем уровне: 1097 руб. в 2026 году и 1141 руб. в 2027-м.
Выборы по новым округам
В Перми разработан проект новой схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Пермской городской думы. По информации крайизбиркома, значительных изменений не будет.
«Новая схема не претерпела значительных изменений по сравнению с действующей. Изменения коснулись лишь округов, расположенных в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми, что вызвано активным строительством и заселением многоквартирных жилых домов», — отметили в Избирательной комиссии Пермского края.
Согласно Уставу Перми, 14 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 22 депутата — по одномандатным избирательным округам. Средняя норма представительства на один мандат, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 35 050 человек. Полномочия по организации и проведению выборов депутатов Пермской гордумы возложены на ТИК Дзержинского района.
Отмечается, что срок действия утверждённой в 2016 году схемы истекает 24 февраля 2026 года. Не позднее чем за 80 дней до этого срока ТИК Дзержинского района должна определить и внести для утверждения в думу новую схему одномандатных избирательных округов. Предложенный вариант должен быть утверждён до 2 февраля 2026 года и будет действовать в течение 10 лет.
Депутаты Законодательного собрания Пермского края также приняли проект постановления об утверждении обновлённой схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов.
Новая схема основана на требованиях регионального законодательства, согласно которым 30 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 30 — по одномандатным округам, два из которых расположены на территории Коми-Пермяцкого округа.
Средняя норма представительства на одного депутата, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 67,3 тыс. человек. Допустимое отклонение от этой нормы не должно превышать 10%, а в отдалённых и труднодоступных районах — 30%. Основные изменения, которые были внесены в схему, связаны с миграционными потоками избирателей внутри региона.
Гостиница на улице Окулова, 4
На ул. Окулова, 4 в Перми продолжается реконструкция пятиэтажного гостиничного комплекса категории «четыре звезды». В состав будущего отеля войдут 198 номеров, ресторан, конференц-зал, а также спа- и фитнес-центр. Открытие запланировано на 2026 год.
Проект реализуется ООО «Окулова 4» — дочерней компанией Фонда развития Пермского края. Работы осуществляются в соответствии с утверждённым графиком.
Застройщики рассчитывают, что новый гостиничный комплекс станет ещё одной туристической точкой притяжения в краевой столице. Ожидается, что ежегодно он сможет принимать около 27 тыс. гостей.
Ледовая арена на Иве
Ледовая арена в микрорайоне Ива в Перми находится на завершающей стадии строительства. Осталось выполнить лишь финальные работы перед сдачей объекта — первый лёд на арене планируется залить уже в 2026 году. Новый спортивный комплекс получил название «Красная машина» в честь легендарного прозвища советской и российской хоккейной сборной.
Комплекс занимает площадь около 9 тыс. кв. м и включает большую ледовую арену для тренировок и соревнований, трибуны на 250 зрителей (с выделенными местами для маломобильных групп населения), малую арену, предназначенную преимущественно для детских занятий, а также единственную в регионе профессиональную кёрлинговую дорожку. В здании также разместятся шесть раздевалок, тренерские помещения и современный тренажёрный зал.
Улица Карпинского
В конце декабря 2025 года в Перми запустили техническое движение на улице Карпинского. Уже возведён новый путепровод через Транссибирскую магистраль, который в ноябре был полностью заасфальтирован и оснащён удобными подъездами. На участке от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской завершено асфальтирование всех шести полос проезжей части.
Одновременно с дорожными работами выполнен значительный объём переустройства инженерных коммуникаций: переложены сети РЖД, водопровода, канализации, связи и теплоснабжения. Впервые на этом участке организована система ливневой канализации.
Трамвайные пути практически полностью уложены по всей протяжённости маршрута.
На текущем этапе движение осуществляется по четырём полосам — по две в каждом направлении, — пока продолжаются остальные работы.
Реконструкция и благоустройство объединённой магистрали Карпинского — Крисанова продлятся до мая 2026 года. В ближайшее время предстоит обустройство тротуаров, а также завершение монтажа, выправки и обкатки трамвайных путей и контактной сети.
VIP-терминал в аэропорту Большое Савино
Международный аэропорт Перми определил подрядчика для выполнения инженерных изысканий в рамках строительства VIP-терминала. Эту работу поручили пермской компании ООО «ПСК «Альянс».
Согласно контракту с АО «Международный аэропорт Пермь», подрядчик проведёт комплексные изыскания: инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические, а также выполнит 3D-обследование территории. По завершении этих работ начнётся разработка проектной документации для прохождения государственной экспертизы. Специалисты проектного подразделения «Альянса» уже приступили к полевым и аналитическим мероприятиям.
Будущий бизнес-терминал будет представлять собой комплекс объектов, включающий два ангара для самолётов типа «Сухой Суперджет», зоны досмотра транспортных средств, посадки и высадки пассажиров, а также парковку. На прилегающей территории запланировано благоустройство — озеленение и установка концептуальных арт-объектов. Основное здание терминала площадью 400—500 кв. м будет оснащено зонами входного контроля и предполётного досмотра, залом совещаний, персональными комнатами для VIP-пассажиров и точкой общественного питания с баром. Пропускная способность составит до 10 пассажиров в час. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026—2027 годы.
Ресторан и развлекательный центр у нового зоопарка
Минимущества Пермского края разработало проект планировки территории в Индустриальном районе Перми под строительство ресторана быстрого питания и детского развлекательного центра. Речь идёт об участке площадью 10,5 тыс. кв. м, расположенном между улицами Свиязева и Леонова — в непосредственной близости от нового зоопарка.
Согласно проекту, на территории предполагается возвести двухэтажное здание ресторана общей площадью до 400 кв. м, а также четырёхэтажный (с учётом одного подземного этажа) развлекательный центр площадью не более 6 тыс. кв. м. Для удобства посетителей предусмотрены парковки: на 12 машино-мест у ресторана и на 60 — у развлекательного центра.
Также в 2026 году планируется строительство нового акватеррариума на территории. В настоящее время идёт разработка проектной документации. В связи с введением новых федеральных требований к содержанию животных площадь объекта была увеличена почти вдвое по сравнению с первоначальными планами — до 3,2 тыс. кв. м.
Здание будет оснащено современным технологическим оборудованием, обеспечивающим комфортные условия для обитателей. Акватеррариум станет специализированным центром для содержания рептилий, амфибий и морских животных. В его состав также войдут мастерские, лаборатории, виварий для научного содержания животных и инсектарий для разведения насекомых.
