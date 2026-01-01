Елена Синица Выборы по-новому, стройки и дороги Что ждёт Пермский край в 2026 году Поделиться Твитнуть

Краевой онкоцентр

Фото: Правительство Пермского края

В Камской долине продолжается строительство краевого онкологического центра. Проект реализуется ГК «МедИнвестГрупп» в формате государственно-частного партнёрства при поддержке правительства Пермского края.

Согласно утверждённому графику, строительные работы завершатся в августе 2026 года, после чего начнётся процедура лицензирования. Первые пациенты смогут воспользоваться услугами центра уже в первом квартале 2027 года.

Будущий онкоцентр станет одним из крупнейших медицинских учреждений подобного профиля в России. На площади почти 70 тыс. кв. м разместятся: поликлиника с пропускной способностью 450 посещений за смену, 14 операционных залов, 32 реанимационные койки, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с современными линейными ускорителями и передовым диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест. Ежегодно центр сможет оказывать помощь более чем 14 тыс. пациентов по полису ОМС.

По уровню технического оснащения и масштабу комплекс будет соответствовать ведущим федеральным онкологическим центрам Москвы и Санкт-Петербурга.

Водный транспорт из Перми в Осу

Константин Долгановский

В 2026 году планируется запустить речное сообщение по маршруту Пермь — Оханск — Оса.

Финансирование перевозок водным транспортом в 2026 году оценивается в 54,4 млн руб., в 2027-м — 71,7 млн руб.

Что касается доходов, в 2026 году ожидается поступление 30,8 млн руб., в 2027-м — 32 млн руб. При этом стоимость проезда сохранится на прежнем уровне: 1097 руб. в 2026 году и 1141 руб. в 2027-м.

Выборы по новым округам

Константин Долгановский

В Перми разработан проект новой схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Пермской городской думы. По информации крайизбиркома, значительных изменений не будет.

«Новая схема не претерпела значительных изменений по сравнению с действующей. Изменения коснулись лишь округов, расположенных в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми, что вызвано активным строи­тельством и заселением многоквартирных жилых домов», — отметили в Избирательной комиссии Пермского края.

Согласно Уставу Перми, 14 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 22 депутата — по одномандатным избирательным округам. Средняя норма представительства на один мандат, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 35 050 человек. Полномочия по организации и проведению выборов депутатов Пермской гордумы возложены на ТИК Дзержинского района.

Отмечается, что срок действия утверждённой в 2016 году схемы истекает 24 февраля 2026 года. Не позднее чем за 80 дней до этого срока ТИК Дзержинского района должна определить и внести для утверждения в думу новую схему одномандатных избирательных округов. Предложенный вариант должен быть утверждён до 2 февраля 2026 года и будет действовать в течение 10 лет.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края также приняли проект постановления об утверждении обновлённой схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов.

Новая схема основана на требованиях регио­нального законодательства, согласно которым 30 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 30 — по одномандатным округам, два из которых расположены на территории Коми-Пермяцкого округа.

Средняя норма представительства на одного депутата, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 67,3 тыс. человек. Допустимое отклонение от этой нормы не должно превышать 10%, а в отдалённых и труднодоступных районах — 30%. Основные изменения, которые были внесены в схему, связаны с миграционными потоками избирателей внутри региона.

Гостиница на улице Окулова, 4

Олег Антонов

На ул. Окулова, 4 в Перми продолжается реконструкция пятиэтажного гостиничного комплекса категории «четыре звезды». В состав будущего отеля войдут 198 номеров, ресторан, конференц-зал, а также спа- и фитнес-центр. Открытие запланировано на 2026 год.

Проект реализуется ООО «Окулова 4» — дочерней компанией Фонда развития Пермского края. Работы осуществляются в соответствии с утверждённым графиком.

Застройщики рассчитывают, что новый гостиничный комплекс станет ещё одной туристической точкой притяжения в краевой столице. Ожидается, что ежегодно он сможет принимать около 27 тыс. гостей.

Ледовая арена на Иве

Фото: Правительство Пермского края

Ледовая арена в микрорайоне Ива в Перми находится на завершающей стадии строительства. Осталось выполнить лишь финальные работы перед сдачей объекта — первый лёд на арене планируется залить уже в 2026 году. Новый спортивный комплекс получил название «Красная машина» в честь легендарного прозвища советской и российской хоккейной сборной.

Комплекс занимает площадь около 9 тыс. кв. м и включает большую ледовую арену для тренировок и соревнований, трибуны на 250 зрителей (с выделенными местами для маломобильных групп населения), малую арену, предназначенную преимущественно для детских занятий, а также единственную в регионе профессиональную кёрлинговую дорожку. В здании также разместятся шесть раздевалок, тренерские помещения и современный тренажёрный зал.

Улица Карпинского

Константин Долгановский

В конце декабря 2025 года в Перми запустили техническое движение на улице Карпинского. Уже возведён новый путепровод через Транссибирскую магистраль, который в ноябре был полностью заасфальтирован и оснащён удобными подъездами. На участке от шоссе Космонавтов до ул. Стахановской завершено асфальтирование всех шести полос проезжей части.

Одновременно с дорожными работами выполнен значительный объём переустройства инженерных коммуникаций: переложены сети РЖД, водопровода, канализации, связи и тепло­снабжения. Впервые на этом участке организована система ливневой канализации.

Трамвайные пути практически полностью уложены по всей протяжённости маршрута.

На текущем этапе движение осуществляется по четырём полосам — по две в каждом направлении, — пока продолжаются остальные работы.

Реконструкция и благоустройство объединённой магистрали Карпинского — Крисанова продлятся до мая 2026 года. В ближайшее время предстоит обустройство тротуаров, а также завершение монтажа, выправки и обкатки трамвайных путей и контактной сети.

VIP-терминал в аэропорту Большое Савино

Константин Долгановский

Международный аэропорт Перми определил подрядчика для выполнения инженерных изыс­каний в рамках строительства VIP-терминала. Эту работу поручили пермской компании ООО «ПСК «Альянс».

Согласно контракту с АО «Международный аэропорт Пермь», подрядчик проведёт комплексные изыскания: инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические, а также выполнит 3D-обследование территории. По завершении этих работ начнётся разработка проектной документации для прохождения государственной экспертизы. Специалисты проектного подразделения «Альянса» уже приступили к полевым и аналитическим мероприятиям.

Будущий бизнес-терминал будет представлять собой комплекс объектов, включающий два ангара для самолётов типа «Сухой Суперджет», зоны досмотра транспортных средств, посадки и высадки пассажиров, а также парковку. На прилегаю­щей территории запланировано благоустройство — озеленение и установка концептуальных арт-объектов. Основное здание терминала площадью 400—500 кв. м будет оснащено зонами входного контроля и предполётного досмотра, залом совещаний, персональными комнатами для VIP-пассажиров и точкой общественного питания с баром. Пропускная способность составит до 10 пассажиров в час. Ввод объек­та в эксплуатацию намечен на 2026—2027 годы.

Ресторан и развлекательный центр у нового зоопарка

Фото: Министерство строительства Пермского края

Минимущества Пермского края разработало проект планировки территории в Индустриальном районе Перми под строительство ресторана быстрого питания и детского развлекательного центра. Речь идёт об участке площадью 10,5 тыс. кв. м, расположенном между улицами Свиязева и Леонова — в непосредственной близости от нового зоопарка.

Согласно проекту, на территории предполагается возвести двухэтажное здание ресторана общей площадью до 400 кв. м, а также четырёхэтажный (с учётом одного подземного этажа) развлекательный центр площадью не более 6 тыс. кв. м. Для удобства посетителей предусмотрены парковки: на 12 машино-мест у ресторана и на 60 — у развлекательного центра.

Также в 2026 году планируется строительство нового акватеррариума на территории. В настоящее время идёт разработка проектной документации. В связи с введением новых федеральных требований к содержанию животных площадь объекта была увеличена почти вдвое по сравнению с первоначальными планами — до 3,2 тыс. кв. м.

Здание будет оснащено современным технологическим оборудованием, обеспечивающим комфортные условия для обитателей. Акватеррариум станет специализированным центром для содержания рептилий, амфибий и морских животных. В его состав также войдут мастерские, лаборатории, виварий для научного содержания животных и инсектарий для разведения насекомых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.