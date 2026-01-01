Максим Артамонов На электротяге, но с замедлением Как изменился рынок электромобилей в Пермском крае и что его ждёт Поделиться Твитнуть

Пермский край два года подряд занимал седьмое место по количеству электромобилей среди субъектов РФ, однако в 2025 году рост числа электромобилей в регионе замедлился. Для дальнейшего развития рынка требуется соответствующая инфраструктура, в том числе сеть зарядных станций. «Новый компаньон» выяснил, почему рынок электромобилей в Прикамье потерял прежний рост, насколько сейчас развита инфраструктура Перми для пользователей таких машин и какие прогнозы относительно развития электротранспорта делают эксперты.

В десятке лидеров

Рынок электротранспорта в Пермском крае можно охарактеризовать как уникальный и зрелый в российском контексте, считает директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров.

Компания уже три года подряд проводит исследование ёмкости зарегистрированного электромобильного парка России. В развитие основного исследования рынка «чистых» электромобилей (BEV) за 2024 год Morion Digital выпустил аналитическое уточнение, посвящённое динамике рынка гибридных автомобилей (HEV).

Оскар Ягафаров приводит следующие данные: в 2025 году всего в регионе зарегистрировано 2657 «чистых» электромобилей (BEV) и 920 гибридов (HEV). Это не только седьмое место в общероссийском рейтинге по количеству BEV. Пермский край также вошёл в число всего четырёх субъектов РФ, где «чистых» электромобилей больше, чем гибридов.

«Это указывает на то, что потребители в регионе делают осознанный выбор в пользу полностью электрической тяги, а рынок прошёл стадию первичного знакомства с технологией», — пояснил он.

Зарядная инфраструктура

Как рассказали «Новому компаньону» в региональном правительстве, для развития электрозарядной инфраструктуры, в том числе электрозарядных станций (ЭЗС), с 2023 по 2024 год Минэкономразвития Прикамья предоставляло субсидии на компенсацию части затрат на строительство ЭЗС в регионе и их техническое присоединение. С 2025 года аналогичная субсидия предоставляется Минпромторгом России.

«На сегодняшний день на территории края функционирует более 100 зарядных станций, из них порядка 70 ЭЗС построены с использованием государственной субсидии», — рассказали в ведомстве.

По словам директора сети «АБС Авто» Дениса Двойникова, в Перми зарядная инфраструктура в целом есть, но она не всегда соответствует реальным сценариям использования. Например, зарядка занимает много времени, поэтому большинство владельцев заряжают автомобили дома и используют их в городе.

«Для поездок по краю, особенно в северные районы и при низких температурах, «чистые» электромобили менее удобны — холод заметно снижает запас хода. В этом плане гибриды более универсальны, так как не зависят исключительно от зарядных станций», — пояснил Двойников.

Поэтому, отмечает эксперт, инфраструктуру можно развивать дальше, в том числе за счёт зарядок на парковках, но в текущих условиях это вряд ли даст заметный рост продаж.

Меры поддержки и льготы

В Минэкономразвития Прикамья напомнили, что для стимулирования использования электротранспорта с 2022 года на территории региона действует льгота по транспортному налогу в виде освобождения от его уплаты в отношении транспортных средств, оснащённых исключительно электрическим двигателем, «возрастом» до семи лет включительно. По итогам 2024 года налоговой льготой воспользовались порядка 600 собственников электромобилей на сумму 5,5 млн руб.

Оскар Ягафаров отмечает: системные меры поддержки — ключевой драйвер. Кроме уже действующей налоговой льготы, также есть парковочные преференции (два часа бесплатной парковки в Перми) и федеральная программа, благодаря которой за 2023—2024 годы в Прикамье были установлены 64 быстрые зарядные станции.

«Успешность этих программ — в том числе и в активном участии сообщества EV Perm («Электро Прикамье») в лице не только «бытовых пользователей», но и предпринимателей, использующих электротранспорт в бизнесе, разработчиков бизнес- и технологических решений, операторов сетей зарядных станций. Сейчас сообщество формулирует новые предложения в части поддержки развития парка электромобилей в такси», — рассказал собеседник «Нового компаньона».

Электромобили в такси и в доставке

Руководитель пермского клуба «Электро Прикамье» Александр Шаврин обратил внимание на тот факт, что электромобили стали чаще использоваться в таксопарках. И это одна из главных тенденций последнего времени.

«Сейчас как раз будет заполняться сегмент такси. Таксопарки уже почувствовали, насколько выгоднее электромобиль. Остался массовый сегмент — его частично закрывал Evolute i-PRO с машинами стоимостью до 1,5 млн руб. Получается, что сейчас надо помогать таксистам. После того как люди увидят в такси электромобили, у них уже не будет сомнений, что электромобиль это что-то новое и непонятное», — считает Александр Шаврин.

В качестве примера эксперт привёл Нижний Новгород: в столице ПФО уже больше 400 электротакси, и люди охотно переходят на электромобили. Причина — поддержка со стороны местных властей: первые два лизинговых платежа выплачивает государство, и это сильно помогает в старте электрокаров.

«Потом вся эта помощь вернётся в виде налогов», — добавил Шаврин.

Электромобильность также активно внедряется в доставке: электровелосипеды и электромопеды становятся обыденным явлением в Перми.

Прогнозы по рынку

Денис Двойников отмечает, что рынок электромобилей в Пермском крае повторяет общероссийскую тенденцию: так, по данным «Автостата», продажи «чистых» электромобилей снизились примерно на 30% год к году. Спрос во многом исчерпан — те, кто был готов к покупке, уже сделали выбор.

«Дополнительным сдерживающим фактором остаётся слабый вторичный рынок и высокая потеря стоимости — до 30—40% в первые годы владения. В сегменте «чистых» электромобилей регистраций немного, лидером остаётся Zeekr, — рассказывает эксперт. — На этом фоне подключаемые гибриды показывают рост около 9%, в том числе из-за ажиотажа перед повышением утилизационного сбора. Лидером сегмента является LiXiang. Доля гибридов сейчас составляет порядка 3—4% рынка, что уже выше доли дизельных автомобилей».

В целом рынок сейчас «находится в стадии стагнации», и «в лучшем случае продажи электромобилей и гибридов останутся на текущем уровне, однако вероятен и небольшой спад», отмечает Двойников.

В этом смысле ключевым фактором станет изменение правил расчёта утилизационного сбора, который теперь учитывает суммарную мощность автомобиля. Для электромобилей и гибридов это означает рост издержек и снижение привлекательности. Дополнительно на спрос влияет сложность обслуживания: такие автомобили требуют специализированных сервисов и квалифицированных специалистов, которых пока недостаточно. Это также сдерживает развитие рынка, резюмирует эксперт.

Оскар Ягафаров затронул другой аспект: от количества — к качеству. По его словам, именно такое развитие происходит сейчас с зарядной инфраструктурой.

Помимо федеральной сети, в регионе сформировалась локальная экосистема: работают два производителя зарядных станций (Корпорация ПСС и MAESTRO) и ряд других разработчиков решений для отрасли. Кроме того, на площадке технопарка Morion Digital установлено пять станций, и он выступает полигоном для тестирования новых решений.

«Рост числа пользователей электрокаров продолжится, но, вероятно, останется умеренным. Резкое замедление темпов в 2024 году, о котором говорят цифры по «чистым» электромобилям, отчасти маскирует реальный интерес к электротранспорту», — отмечает эксперт.

В то же время, чтобы перейти к следующему этапу массовой адаптации, «критически важно», по мнению Ягафарова, усилить взаимодействие с частным бизнесом и инвесторами для создания коммерчески устойчивой сети ЭЗС. Ещё один фактор, который повлияет на развитие рынка, — появление предложений новых российских электромобилей с ценой в диапазоне 2—3 млн руб.

«К таким вариантам уже можно отнести, например, «Эволют» и «Амберавто», и думаю, что их станет больше. Таким образом, ситуация с электромобилями в Пермском крае выглядит как переход от начального «рывка» к стабильному развитию. Сложившаяся экосистема — хороший фундамент для этого перехода», — делает вывод Ягафаров.

