На пути к миллиону квадратных метров

Праздничный вечер в театре с оркестром, балетом и приглашённой звездой — Дмитрием Маликовым — и старт продаж в новом жилом комплексе: компания ПМД сделала себе, своим партнёрам и клиентам изысканный двойной подарок к собственному юбилею.

Олег Стародубцев, руководитель группы компаний «ПМД»:

— Был 2006 год. В стране зарождался новый рынок — огромный, гигантский рынок недвижимости, и мы решили туда зайти. Мы совершенно чётко поняли, что у современной успешной компании должны быть свои личные приоритеты и даже своя личная философия. Мы пытались выбирать лучшие места для строительства, строили только по индивидуальным проектам и всегда, всегда ориентировались на запросы наших потребителей. Мы не строили дома, которые можно было построить легко и быстро. Мы строили те дома, которые нравятся людям. Прошло 20 лет. Рынок недвижимости менялся вместе с нашей страной. Были взлёты, падения. Были моменты, когда мы задавали себе вопросы: куда идти и как идти? Может быть, в Москву? Может быть, в Екатеринбург? Но ответ пришёл достаточно быстро: мы остаёмся в Перми. Мы строить будем здесь.

К своему 20-летию компания подошла с серьёзным портфелем реализованных проектов, каждый из них хорошо известен в Перми: это и «Грин парк» на Парковом, и «Гранд хаус» на ул. Петропавловской, и «Браво» на ул. Чернышевского, и «Премьер» на ул. Островского. Если говорить в цифрах, то это 850 тыс. кв. м жилья. Застройщик ставит амбициозную задачу — достичь отметки в 1 млн кв. м сданного жилья в ближайшие два года.

Путь к этой отметке начался буквально в юбилейный вечер: со сцены Пермского театра оперы и балета Олег Стародубцев объявил старт продаж в новом жилом квартале — «Новый Парковый» по ул. Трамвайной, 19.

Это жилой комплекс с уровнем комфорта и развитостью инфраструктуры, как в центре города, но он строится в одном из самых востребованных спальных микрорайонов. Экопарк с дождевыми садами, дзен-дворы, впечатляющие виды на город и Каму, дома высотой до 25 этажей и квартиры с разными вариантами отделки. Этот проект соответствует слогану ПМД — «Создаём форму города»: компания-застройщик по-настоящему меняет Пермь, являясь активным участником и инструментом её преображения.

Артём Савельев, руководитель департамента маркетинга компании ПМД:

— «Новый Парковый» — это участок в 15 гектаров, с продуманной концепцией, с парком, с физкультурно-оздоровительным комплексом и спортивными площадками, с большой аллеей, где есть и коммерческая инфраструктура, и стрит-ритейл.

Особенностью комплекса является открытый экопарк площадью в 4 га, где при строительстве сохранены взрослые деревья, которые будут дополнены молодыми саженцами, кустарниками, цветами и газоном. Это будет настоящая зелёная «река» с камерным амфитеатром, шезлонгами и парковыми скамьями, качелями, скульптурными арт-объектами, сетью извилистых дорожек и тематическим освещением.

Сдача новой очереди «Нового Паркового» запланирована на четвёртый квартал 2027 года. Можно не сомневаться, что и этот жилой комплекс будет построен вовремя: все проекты ПМД реализуются профессионально и в строго заявленные сроки. Каждый проект проходит обязательную аккредитацию во всех ведущих банках.

По итогам 2025 года группе компаний ПМД присвоен максимальный рейтинг надёжности — пять звёзд — во Всероссийском едином ресурсе застройщиков. Это знак доверия тысяч людей, это репутация, подтверждённая делом.

