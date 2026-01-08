Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кто же мы? Какие мы? На каникулах или сразу после них необходимо успеть посмотреть в Перми несколько рождественско-новогодних выставок Поделиться Твитнуть

В эти новогодне-рождественские каникулы в Перми есть немало вариантов досуга, помимо уничтожения салатов и катания с горок. Так, в центре города, буквально на одном коротком пешеходном маршруте, работает пять замечательных выставок, которые можно посетить за один день, но лучше всё-таки растянуть на два дня или больше, чтобы не перебрать впечатлений. Потому что впечатлений будет много.

Фото: Татьяна Тоболова/Центральный выставочный зал

Центральный выставочный зал: «Кто мы?/Кин ме?»

Выставка, посвящённая 100-летию Коми-Пермяцкого округа, задумывалась куратором Эллой Наруллиной не просто как одно из событий юбилейного 2025 года, но как завершающее событие, которое стартует в год 100-летия и переходит в следующий год; отсюда — сюжет выставки: выход национальной темы в широкое будущее, в повседневность, в обиход; коми-пермяцкий фольклор как источник для современного искусства и дизайна — источник, который актуален всегда, а не только в торжественные даты.

Эта тема наиболее внятно и концентрированно представлена в центральном пространстве выставочного зала. Здесь на фоне подлинных исторических фото коми-пермяков в национальных костюмах выставлены современные разработки дизайнеров моды — стильные комплекты одежды и аксессуаров, этнические, но при этом в меру авангардные и очень «носибельные»: эти театральные сумочки с ручной вышивкой в виде цветов и трав, толстовки с принтами в виде осенних листьев, юбки с кружевными подолами, совершенно сногсшибательную бижутерию немедленно хочется купить, чтобы выйти «в люди». И, кстати, это можно сделать: некоторые вещи действительно продаются.

Среди авторов — ювелиры Вера Колесникова, которая, кроме прочего, создала деревянные кольца для выстукивания «тупи-тап», Александра Гутина с прелестными наборами серебряных пусет, которые можно произвольно составлять, как конструктор, получая разные варианты коми-пермяцких орнаментов, Анна Барская с авторским литьём и Альфиз Сабиров, который остроумно соединил в декоративных кольцах мотивы растений и женского рукоделия со своими «фирменными» и популярными у коллекционеров абстрактными аморфными формами. Дизайн одежды предложили известная художница Юлия Морохина и главный амбассадор коми-пермяцкой культуры в современности Дарья Калина; сумочки вышивала архитектор Елена Смирнова.

Фото: Татьяна Тоболова/Центральный выставочный зал

Центральная инсталляция как будто подводит итог того, в чём жители Пермского края на протяжении прошлого года убеждались снова и снова: присутствие в местной повестке коми-пермяков делает культурную палитру Прикамья ярче и насыщеннее. Доказательности этому тезису добавляет проект компании «НМХТ», который разместился по стенам: артисты театральной компании воспроизвели сюжеты и персонажей исторических фотографий, попутно «НМХТ» провёл целое исследование: рядом с фотографиями — выкройки, по которым шили костюмы для фотопроекта, пространные описания нарядов и обычаев коми-пермяков.

Фото: Татьяна Тоболова/Центральный выставочный зал

В соседнем пространстве — тотальная инсталляция «Ткань земли», созданная группой пермских художниц — Ией Милашиной, Яной Дорофеевой, Викторией Ушаковой и Ольгой Молчановой-Пермяковой. По названию понятно, что речь идёт о текстильных объектах; используя традиционный женский медиум — рукоделие — девушки говорят о корнях, о взаимоотношении поколений, о традиционном и новом, о вечном. Текстильные панно, куклы, подсвеченные объекты складываются в маленькую уютную вселенную, где растут деревья, качается детская люлька, бродят лошадки, летают птицы… Всё это пронизано архетипами, среди которых выделяется образ красной нити, адресующий и к текстилю, и к коми-пермяцким орнаментам, и к метафоре главной темы любого высказывания.

Фото: Татьяна Тоболова/Центральный выставочный зал

Ещё один зал посвящён костюмам из спектакля Коми-Пермяцкого драматического театра «Зарни Инь. Золотая баба» (12+). Это одно из самых популярных названий, сохраняющееся в репертуаре театра далеко не первый год, блестящая фантазия режиссёра и хореографа Ирины Ткаченко и художницы Любови Мелехиной, смелые, броские, фантазийные костюмы которой отмечены призами многочисленных фестивалей; ещё одна версия взаимодействия фольклорных образов и современной художественной фантазии. Костюмы реальные, действующие, и время от времени уезжают «поработать» в театре; в такие дни в ЦВЗ устраивают просмотры видеоверсии «Золотой бабы».

Наконец, в мультимедийном зале зритель оказывается внутри видеоинсталляции, где исторические фото буквально оживают благодаря работе искусственного интеллекта и движутся под музыку Дарьи Калиной. В центре зала — зеркало, украшенное кокошником из сухоцветов, мхов и других природных материалов; оно «рифмуется» с другим зеркалом, которое встречает посетителей у входа на выставку; посмотревшись в оба, можно сформулировать для себя ответ на двойной вопрос, заданный в заглавии выставки: «Кто мы? Кин ме?». Его вторая часть — не буквальный перевод первой: «Кин ме» по-коми-пермяцки означает не «Кто мы», а «Кто я», так что вопрос многозначный, как и выставка в целом.

Выставка «Кто мы?/Кин ме?» (0+) открыта до 25 января.

Юлия Баталина

Пространство «Другие круги»: «Роза ветров»

Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Олега Филимонова — это гармония противоположностей: мужского и женского, мягкого (текстиль) и твёрдого (металл), старого (историческое железо) и нового (буквально вчера созданные авторские объекты).

Текстильные работы Ольги стилистически продолжают инсталляцию «Ткань земли»: здесь те же цвета, те же материалы и технические приёмы, но тема другая. Два художника в два очень разных, но гармонически сливающихся голоса говорят о ветре — и как о физическом явлении, и как о метафоре времени и любого воздействия на человека или предмет. Мы не видим ветер сам по себе, но видим его давление на предметы, на людей. В объектах Ольги Молчановой-Пермяковой и Олега Филимонова люди, птицы, кони сопротивляются ветру или уступают ему, они летят и мчатся, падают и встают.

Это очень цельная, очень выразительная экспозиция.

Как всегда, скульптуры Филимонова из старого металла интересно рассматривать с комментариями автора, узнавая, из каких утраченных зданий происходят эти металлические скобы, винты и спирали. Так, инсталляция «Борьба с ветром» создана из металлических деталей совсем недавно снесённого «Дома с Буддой», который оставался одним из последних в Перми объектов, связанных с художником Александром Жунёвым. По словам скульптора, фигура упавшей на колени женщины напоминает ему Анику Рик, супругу Жунёва.

Большинство объектов в экспозиции — совсем новые и сделаны специально для этой выставки.

Выставка «Роза ветров» (0+) открыта до 18 января.

Татьяна Нечеухина. Прогулки вдвоём. Фото: Татьяна Пермякова/Галерея "Марис-арт"

Галерея «Марис-арт»: «Снег»

Выставка художников Пермского края по мотивам зимнего рассказа Константина Паустовского, написанного в 1943 году: о добре, любви, внимании к родным и близким, а также совершенно незнакомым людям, о возможности побыть волшебником и совершить чудо.

Вместе с художницей Татьяной Нечеухиной директор и куратор «Мариса» Татьяна Пермякова воспроизвела интерьер, описанный в рассказе: синий старинный комод, витые свечи… Вокруг — живопись, графика, камнерезное искусство, текстильные панно, объединённые темой зимы, снега и домашнего уюта. Здесь и классики — Иван Борисов, Виктор Кузин, Михаил Павлюкевич, Анатолий Филимонов, и совсем свежие работы, складывающиеся в уютные рождественские сюжеты.

Так, прекрасно гармонируют натюрморт Татьяны Нечеухиной «Свеча горела» и каменная скульптура Татьяны Нелюбиной «Кот Архип»: каменный котик греется у нарисованного огонька. Пейзаж Виктора Кузина «Набережная Камы» рифмуется с картиной Татьяны Нечеухиной «Прогулки вдвоём»: одно и то же место, похожее настроение, но очень разные ракурсы.

Прямо на выставке можно почитать Паустовского — книга находится в открытом доступе, а время от времени здесь проходят литературные чтения с художниками.

Выставка «Снег» (0+) работает до 25 января.

Елена и Степан Калюпановы. "Встреча миров". Фото: галерея "Пермский период"

Галерея «Пермский период»: «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж»

Подзаголовок «Выставка-энциклопедия» — совершенно справедливый. Здесь можно увидеть образцы всех художественных технологий, связанных со стеклом и распространённых в Пермском крае, причём не только в современном состоянии, но и в исторической перспективе.

Тем, кто интересуется художественной жизнью Прикамья, посещение этой выставки абсолютно необходимо. «Пермский период» умудрился собрать работы культовых, легендарных эмальеров и мозаичистов, которые давно разбрелись по частным коллекциям. В следующий раз все вместе они не встретятся примерно никогда.

В очень плотной экспозиции, едва втиснувшейся в небольшую галерею, можно увидеть такие раритеты, как, например, витраж-триптих отца и сына Исмагиловых «Пермский бал», где собраны образы-символы пермской культуры: портрет Сергея Дягилева, силуэт Спасо-Преображенского собора, фигурка балерины в классической пачке и многое другое; при этом никакой пестроты, никакого перегруза — строгий колорит и чёткая геометрия делают витражи очень гармоничными.

Здесь же — эксперименты Анатолия Филимонова с цветами и фактурами в эмали, его знаменитые абстракции, в которых художник добивался невероятной колористической яркости (те, кто знает, что такое высокотемпературный обжиг, понимают, насколько это сложно) и причудливого объёма с выступающими металлическими деталями и густыми эмалевыми натёками.

Самое, наверное, драгоценное в экспозиции — подборка работ эмальеров Степана и Елены Калюпановых, авторов знаменитого панно «Наука»: здесь и их большие авторские работы, и финифть для опять-таки знаменитого (никуда без этого слова) Пермского экспериментального ювелирно-гранильного завода, где Калюпановы были штатными художниками. В те годы — 1970-80-е — пермскую финифть в ювелирных изделиях носила вся Россия. Между прочим, в наши дни эти традиции продолжаются, пусть и не в таких масштабах: современные изделия с финифтью в экспозиции тоже есть.

Визуальный фокус зала — большая мозаика Анатолия Чирцова, ведущего мастера по этой технологии в современной Перми.

Всё это — самая настоящая классика.

Выставка «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж» (0+) открыта до 18 января.

Фото: Игорь Карнаухов/Исторический парк "Россия - моя история"

«Россия — моя история» (Речной вокзал): «Маленький мир Ирины Верхградской»

На Речном вокзале можно увидеть произведения, популярные в России, без преувеличения, невероятно; миниатюры Ирины Верхградской получили огромную известность благодаря социальным сетям и объехали выставочные залы всей страны.

Более тридцати лет художница из Новосибирска создаёт крошечных — около 10 см в высоту — кукол, совершенно не похожих на тех, что обычно делают художники, работающие в направлении «авторская кукла». Её работы складываются в серии: персонажи мировой литературы и народных сказок, исторический костюм, костюмы народов мира… Среди самых поразительных — портретные куклы: крошечные Анна Ахматова, Борис Ельцин, Аркадий Райкин или Сергей Есенин; всех можно узнать без подписей благодаря портретному сходству, которое достигается не только пропорциями фигуры и узнаваемыми костюмами, но и чертами лица, обозначенными буквально несколькими штрихами.

Поистине всенародную любовь Ирина Верхградская получила благодаря серии «Дорогие мои старики» — трогательным бытовым сценкам с участием пожилых людей. Здесь сочетание правдивости деталей и миниатюрных размеров — самое поразительное. Крошечные куклы — но это целый мир, огромный роман, особое мировоззрение. Трогательные, беззащитные, особенно умилительные благодаря крошечным размерам персонажи вызывают ворох мыслей и эмоций: ностальгию, тревогу о будущем, желание всех обогреть и защитить…

Эта коллекция достойна хорошей, продуманной экспозиции, но исторический парк «Россия — моя история» в этом не силён. Здесь привыкли иметь дело с виртуальной реальностью, а с подлинными художественными объектами — не очень. В экспозиции нет ни дизайна, ни текстов, ни кураторской мысли; миниатюры сгруппированы по сериям и расставлены в стандартных витринах, даже персонажи рождественского вертепа — просто персонажи, а никакой не вертеп.

Но спасибо и на этом! Каждый волен применить собственную фантазию и представить себе ту выставку, которую он сам сделал бы из этого поразительного материала. Главное, что мы можем это увидеть собственными глазами, а не в виде фотографий в соцсетях.

Выставку «Маленький мир Ирины Верхградской» (0+) можно посетить до 10 марта.

