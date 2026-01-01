Семейная выплата, индексация пенсий и кредитные каникулы для участников СВО Какие законы вступят в силу в январе 2026 года Поделиться Твитнуть

С первого месяца 2026-го вступает в силу множество законов и правил, которые затронут социальные выплаты, налоги, жилье, ипотеку, ПДД. О ключевых нововведениях — в материале «Нового компаньона».

Пенсии

В прошлом году пенсии индексировались несколько раз: страховые пенсии выросли на 9,5 %, социальные — на 14,75 %. Также возобновили индексацию пенсий для работающих пенсионеров. С 1 января текущего года страховые пенсии увеличились дополнительно на 7,6 %.

Фиксированная выплата, гарантированная государством как минимальная ежемесячная пенсия по старости, выросла с 8 907,70 до 9 584,69 рубля.

Стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК), которая зависит от стажа и уровня заработной платы, теперь составляет 156,76 рубля. Эти изменения затрагивают как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Кроме того, двойной размер фиксированной выплаты положен гражданам, которым в 2026 году исполнится 80 лет, а также лицам с инвалидностью I группы.

МРОТ и пособия

Прожиточный минимум на душу населения в 2026 году составляет 18 939 рублей. Для трудоспособного населения (от 16 лет до наступления пенсионного возраста) он установлен на уровне 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, для пенсионеров — 16 288 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по стране — 27 093 рубля. Его утверждает Государственная Дума, и он не может быть ниже прожиточного минимума в конкретном регионе. От величины МРОТ зависят размеры пособий, страховых взносов, алиментов и других социальных выплат.

Максимальные суммы пособия по беременности и родам установлены в зависимости от продолжительности отпуска:

— при обычных родах (140 дней) — 955 836 рублей;

— при осложнённых родах (156 дней) — 1 065 074 рубля;

— при многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515 рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — 83 021 рубль. Периоды ухода за детьми этого возраста засчитываются в страховой стаж и учитываются при формировании индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) одного из родителей — независимо от количества детей и вне зависимости от того, являются ли родителями мать или отец, в том числе усыновители.

В рамках эксперимента по оценке нуждаемости при назначении этого пособия будут учитываться данные о зачислениях на банковские счета и вклады заявителей.

Семейная выплата

С января введён так называемый налоговый кешбэк — новая мера социальной поддержки для работающих родителей.

Чтобы получить выплату, необходимо соблюдение трёх условий:

— в семье воспитываются двое или более детей младше 18 лет (либо до 23 лет при условии очного обучения);

— родители, усыновители или опекуны трудоустроены по трудовому договору или договору гражданско-правового характера и уплачивают НДФЛ;

— среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума.

Размер ежегодной выплаты рассчитывается как разница между суммой уплаченного за прошлый год НДФЛ и суммой налога, которая была бы начислена на тот же доход по сниженной ставке — 6 %.

Кредитные каникулы для участников СВО

Вступает в силу закон, продлевающий на один год право мобилизованных граждан и участников специальной военной операции (СВО) на использование кредитных каникул.

Согласно новым положениям, мобилизованные, военнослужащие по контракту, добровольцы и другие участники СВО, а также члены их семей вправе обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение обязательств по кредитам и займам — включая ипотечные, — оформленным до начала мобилизации, заключения контракта или участия в СВО.

Кредитные каникулы предоставляются на срок прохождения службы или участия в операции с последующим продлением на 180 дней.

Аналогичное право получают индивидуальные предприниматели и владельцы ООО, если они являются единственными учредителями и одновременно руководителями компаний, включённых в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них срок каникул составляет период мобилизации плюс 90 дней.

Кроме того, для всех указанных категорий предусмотрено дополнительное продление каникул на время пребывания в медицинских учреждениях в случае ранения, травмы или болезни.

Налоги

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 22 %. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН), установлен максимальный годовой доход — 20 млн рублей.

Порог доходов для перехода на упрощённую систему налогообложения (УСН) повышается:

— годовой лимит увеличивается с 450 млн до 490,5 млн рублей;

— за первые девять месяцев 2026 года для перехода на УСН с 1 января 2027 года допустимый доход растёт с 337,5 млн до 367,875 млн рублей.

Также увеличивается предельная стоимость основных средств — с 200 млн до 218 млн рублей. Ограничение по численности персонала сохраняется: не более 130 сотрудников.

Обновлены условия применения ставок НДС для плательщиков УСН:

— при годовом доходе от 20 млн до 272,5 млн рублей — ставка 5 %;

— при доходе от 272,5 млн до 490,5 млн рублей — ставка 7 %.

Предприниматели и организации, чей доход в 2025 году не превысил 20 млн рублей, автоматически освобождаются от уплаты НДС.

Кроме того, оптимизированы льготы по страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В ряде секторов — включая торговлю, строительство и добычу полезных ископаемых — вводятся единые тарифы: 30 % на доходы в пределах установленной базы и 15 % — сверх неё. Для приоритетных отраслей, таких как обрабатывающее производство, транспорт, электроника и другие, льготные тарифы сохраняются.

Ипотека и кредиты

Банки ужесточают требования к заёмщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН). В частности, доля таких клиентов не должна превышать:

— 20 % от общего объёма одобренных ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);

— 15 % — для кредитов под залог жилья.

При этом заёмщикам с ПДН свыше 50 % по-прежнему разрешено получать до 20 % от общего объёма кредитов, обеспеченных залогом недвижимости.

В случае наличия нескольких кредитов заёмщик может воспользоваться механизмом комплексной реструктуризации — пересмотреть условия всех своих обязательств у одного кредитора.

Кроме того, упрощена процедура оформления приобретаемого в ипотеку жилья в общую собственность членов семьи при использовании средств материнского (семейного) капитала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.