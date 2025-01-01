И конёк, и классика Какие лыжные базы доступны пермякам этой зимой Поделиться Твитнуть

После начала работ по реконструкции лыжной базы «Прикамье» в Кировском районе Перми у жителей микрорайонов Налимиха и Закамск временно пропала возможность кататься на беговых лыжах на территории лесополосы. В сентябре там стартовало строительство лыжероллерной трассы, которое закончится лишь в следующем году. «Новый компаньон» выяснил, какие места для любителей активного отдыха и беговых лыж сейчас доступны в Кировском районе и в черте краевой столицы.

В городском комитете по физической культуре и спорту администрации Перми сообщили, что на территории Кировского района для занятий спортом и физкультурой действуют стадион «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), лыжная база «Прикамье» (ул.Агрономическая, 23), парк культуры и отдыха «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), МАУ ДО «СШОР Кировского района» Перми (ул. Сысольская, 10/5), стадион «Авангард» (ул. Светлогорская, 14 к1).

При этом для беговых лыж доступны две локации: база «Прикамье» и МАУ ДО «СШОР Кировского района» Перми. До лыжной базы на ул. Сысольская, 10/5 добраться можно практически на любом автобусе, который курсирует по Закамску, выйдя на ост. «Маршала Рыбалко». Ожидается, что прокат лыж будет работать уже ближайшее время с 10:00 до 18:00. Взять в аренду спортинвентарь можно после установления стабильного снежного покрова.

Любители беговых лыж, которым не нужен прокат, могут приходить со своим снаряжением. Выход на трассу бесплатный. В лесу есть несколько маршрутов, расположенных рядом с объездной трассой Пермь — Краснокамск. Там же есть знаменитые «Красные горки», где ежегодно работает прокат тюбингов.

Несмотря на реконструкцию, база «Прикамье» также остаётся частично доступной для любителей лыж. До неё можно доехать на личном транспорте или на автобусах №№65 и 66 до ост. «Лыжная база». Она работает ежедневно с 8:00 до 20:00, но прокатом можно будет воспользоваться со 2 февраля. Лыжи выдают с 9:00 до 16:00. При этом можно приходить со своими лыжами — выход на трассу бесплатный. Но сейчас в связи с реконструкцией недоступна для прогулок «красная трасса» длиной 5 км. Любители спорта и активного отдыха могут воспользоваться трассой на 3 км.

От « Южного » до Черняевского леса

В Перми есть ещё несколько мест, где можно покататься на беговых лыжах. На лыжной базе «Южный» (ул. Казахская, 71а) пока готовятся к открытию. Со своим инвентарём можно приходить бесплатно. Доехать можно на личном транспорте либо на автобусах №№ 5, 26 и 57 до ост. «Школа».

Как сообщили «Новому компаньону» на базе, прокат лыж откроется либо за неделю до Нового года, либо 2 февраля. Это связано с тем, что на трассах пока немного снега.

Прокат будет работать по выходным и праздничным дням. Посетителям будут доступны трассы на 2,3 и 5 км. Вместе с открытием проката на базе начнёт работать гардероб, кафе и туалет.

Ещё одно из популярных мест у пермяков — лыжная база «Динамо» (ул. Самаркандская, 2). Она открыта ежедневно с 09:00 до 17:00. Приходить со своими лыжами можно бесплатно, пункт проката пока не работает. Добираться до места лучше на автомобиле либо на автобусе №14 до ост. «Самаркандская», но в этом случае придётся около 20 минут идти до базы пешком.

Покататься на беговых лыжах в городской черте можно также в Черняевском лесу. Эта локация традиционно пользуется зимой большим спросом у любителей здорового образа жизни не только за счёт большой территории и разнообразных трасс, но и из-за транспортной доступности. Сюда можно приходить как со своими лыжами, так и взять в аренду — в нескольких точках входа в лес работает сервис проката «Шторм». Взять спортивны инвентарь можно с 11:00 до 20:00 ежедневно. Комплект беговых лыж выдаётся на разное время — от 30 минут до суток. Цена начинается от 200 руб. В будние дни для пенсионеров предусмотрена система скидок.

Лыжная база «Искра» (ул. Целинная, 2а/2) работает ежедневно. Добраться до базы можно на автобусах №№ 77, 36 и 36к до ост. «Целинная» или на автомобиле. С 10:00 до 22:00 сюда можно прийти со своим инвентарём бесплатно. Прокат лыж будет стоить 250 руб. Там же можно взять аренду тюбинг.

За пределами Перми покататься на лыжах можно в п. Новые Ляды. В Доме спорта на ул. 40 лет Победы, 9 есть прокат деревянных и пластиковых лыж. Из Перми добраться до места можно на автобусах №34 и 61 или на автомобиле.

Фото: pressfoto

freepik.com

Согласно информации, опубликованной в соцсетях Дома спорта, прокат деревянных лыж обойдётся в 100 руб. за один час, а пластиковых — 150 руб.

Что будет после реконструкции лыжной базы « Прикамье »

Всё работы на объекте власти обещают завершить в 2026 году. Реализация проекта идёт в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края за счёт краевого бюджета. Контракт заключен на сумму 154,6 млн руб.

После реконструкции для безопасности и комфорта спортсменов вдоль всей трассы будут установлены освещение и ограждения в зонах спусков и поворотов. Предусмотрено также создание трибун, рассчитанных на 100 зрительских мест. Дополнительно на территории планируется установить электронное табло для отображения информации и систему видеонаблюдения.

