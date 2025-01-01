Не в баню, а на Север Пермская семья превратила новогодние путешествия в сбор на авиаперелёты тяжело больным детям Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Юлией и Максимом Мельниковыми

У каждой семьи есть свои новогодние ритуалы. Кто-то лепит пельмени, кто-то загадывает желание под бой курантов. А у Юлии и Максима Мельниковых уже шестой год подряд главный ритуал — отправиться в самое холодное и долгое путешествие года на Север ради детей. За это время команда путешественников побывала в пяти точках России и собрала более 100 тыс. рублей на авиаперелёты для подопечных семей фонда «Берегиня», которым необходима консультация врачей в федеральных клиниках.

Больше, чем приключение

Всё началось не с путешествия, а с бега. С благотворительного забега «На одном дыхании», который проводили фонды «Берегиня» и «Солнечный круг». Представьте: сотни добрых бегунов бегут по центральной улице Сибирской. Среди них — Юлия и Максим. Несколько кругов — несколько мимолётных встреч взглядами.

«Мы улыбались и давали друг другу поддерживающую «пятюню» при встрече, — с улыбкой вспоминает Юлия. — А после финиша ко мне подошел друг Максима, который как раз организовывал путешествия с командой Arctic Troph, познакомил нас с будущим мужем и в этот же год мы отправились в первую экспедицию на Север. Это путешествие мы посвятили подопечным семьям фонда «Берегиня», открыв сбор на авиабилеты. Для нас этот сбор стал созвучным, ведь дети тоже преодолевают сложный путь, как и мы. И мы им дарим семьям билет в здоровое будущее».

Фото предоставлено Юлией и Максимом Мельниковыми

За шесть лет карта добра Arctic Trophy стала впечатляющей: Ямал, Кольский полуостров, Республика Коми, Архангельская область, Якутия. И вот теперь — новая глава, крайняя точка, Магадан. 20 тысяч километров за девять дней. Но экспедиция Arctic Trophy — это всегда больше, чем экстрим. Это миссия культурного обмена. В каждом городе команда организует travel-встречи, на которых с искренней страстью и гордостью рассказывает о Пермском крае — о его невероятной природе, богатой истории, промышленном потенциале и, главное, об отзывчивых и сильных людях, которые здесь живут. Они везут с собой символику края, клеят на машину логотип благотворительного фонда, дарят сувениры и смотрят в глаза новым друзьям, разрушая стереотипы о далёкой «глубинке».

И с таким же трепетом они слушают. Они изучают историю каждого поселения, в которое попадают, записывают рассказы старожилов, общаются с местными краеведами и блогерами. В Магадане их ждёт не просто галочка на карте. Их ждёт встреча с главой общины коренных народов, чтобы услышать живую историю края. Ловля краба в ледяной воде Охотского моря. Снегоходный поход в места, куда иначе не добраться. И разговор у печки с профессиональными каюрами в знаменитом посёлке Семчан, где столбик термометра доходит до -60 градусов. Они едут за диалогом, за опытом, за живыми эмоциями и за помощью для детей.

Фото предоставлено Юлией и Максимом Мельниковыми

«Кто-то ходит в баню, а кто-то ездит на Север, — говорит Юлия. — Для нас это больше, чем приключение. Для нас это возможность популяризировать благотворительность и показать такой интересный, живой формат помощи, который наполняет наше приключение смыслом. Экспедиция на Сервер — это символ пути, который проходят дети к своему выздоровлению. И по традиции мы открываем сбор на оплату перелётов для этих отважных малышей и их родителей в федеральные клиники. В этом году мы зарегистрировали свой сбор на сайте фонда, чтобы каждый мог присоединиться к нашим «Километрам добра». Мы были бы рады, если нашу инициативу поддержат земляки на платформе «Доброе событие» и присоединятся к новогодним чудесам».

В чём же новогоднее чудо?

В том, что магия умножения добра работает. Одна случайная встреча на забеге породила семью. Семья породила традицию. Традиция породила тысячи километров, преодолённых ради других. А эти километры превращаются в конкретные перелёты, консультации, шансы для детей на здоровое будущее. Это и есть настоящее волшебство — не мгновенное, а создаваемое годами, шаг за шагом, миля за милей.

Присоединиться к этому чуду проще простого. Не нужно лететь в Магадан. Достаточно зайти на официальную страницу сайта фонда «Берегиня», выбрать платформу «Доброе событие» и, вдохновившись их отвагой и теплом команды отправить любую комфортную сумму. Так вы станете частью этой удивительной цепочки: ваша поддержка превратится в километры их пути, а их километры — в километры полёта к здоровью для ребёнка.

В этом году, загадывая желание под бой курантов, вспомните о команде, которая в это время будет мчаться по зимним дорогам, неся с собой целый рюкзак надежд. И позвольте себе стать тихим соавтором их — и нашего — общего новогоднего чуда.

Фото предоставлено Юлией и Максимом Мельниковыми

