«Лучший инженер — жадно впитывающий новое» Гендиректор компании «Кайрос Инжиниринг» Александр Готфрид — о перспективах подготовки молодых инженерных кадров Прикамья

Подписание трёхстороннего соглашения между Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, Дирекцией межвузовского кампуса Пермского края и ООО «Кайрос Инжиниринг». Фото предоставлено АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края»

В Перми в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» продолжается работа по созданию межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Помимо студенческих общежитий, спортивных объектов и событийных пространств в кампусе будут открыты уникальные лаборатории. Над созданием таких лабораторий при поддержке Правительства Пермского края работают вузы и ведущие предприятия региона. О подробностях создания молодёжной лаборатории технологий информационного моделирования (ТИМ) рассказал гендиректор компании — индустриального партнёра кампуса — «Кайрос Инжиниринг» Александр Готфрид

— Проект по созданию в межвузовском кампусе молодёжной лаборатории технологий информационного моделирования (ТИМ) направлен в том числе на решение кадровой потребности. От каких данных вы отталкиваетесь?

— Текущая потребность в кадрах, согласно официальным данным краевого минстроя, составляет примерно 2,5 тыс. человек. А потребность работодателей в специалистах удовлетворяется учебными заведениями примерно на 85%.

Если же ориентироваться на фактическую ситуацию на предприятиях, то следует уточнить, что по данным рекрутинговых сервисов, таких как HH.ru или SuperJob, количество вакансий в строительной сфере только в этом году увеличилось на 18%. При этом наиболее востребованными являются инженерно-технические сотрудники. И этот дефицит постоянно нарастает. Следовательно, чтобы закрыть потребности предприятий в сотрудниках, нужно либо обучать больше специалистов, либо выходить в другие регионы и привлекать людей оттуда.

Мы подписали трёхстороннее соглашение с дирекцией межвузовского кампуса «Будущее Пармы» и краевым минимуществом о создании лаборатории, так как поняли, что нужно готовить кадры для компании и отрасли самостоятельно. За нас это никто не сделает, а потребность в квалифицированных специалистах продолжает увеличиваться. Думаю, лет через пять она достигнет пиковых значений.

— Вы приняли решение работать и на региональном, и на внешнем контуре?

— У нашей компании есть амбиции, и кадры нужны всегда. Для их подготовки мы создали ТИМ-школу и начали обучать студентов применять отечественное ПО для создания информационных моделей. С 2022 года обучение по нашим программам прошли около 500 человек из Пермского политеха, ПГАТУ, Пермского строительного колледжа и других учебных заведений как Прикамья, так и других регионов. Кроме того, мы обучили преподавателей из 17 регионов России. Многие из тех, кто прошел наш курс, не только выигрывали профильные всероссийские чемпионаты, но и уже вышли на рынок, успешно создают собственные проекты. Фактически проект молодёжной лаборатории уже был запущен и действует, но в распределённом режиме.

Размещение в кампусе позволит локализовать обучение, сделать его более системным и готовить больше студентов. Рассчитываем открыться одновременно с кампусом в 2027 году и обучать до 1 тыс. студентов в год. В этом проекте заинтересованы не только студенты и преподаватели вузов и ссузов, но и краевые предприятия, учреждения, выступающие в качестве заказчиков.

Кроме того, развитие технологий невозможно игнорировать. Сегодня ведущие страны, в том числе Россия, включились в гонку, связанную с новейшими информационными технологиями, такими как цифровые двойники, Big Data, нейросети. Однако строительная отрасль в нашей стране по-прежнему консервативна, а большая часть проектных материалов не машиночитаема. То есть, чертежи существуют, но использовать их в процессах автоматизации, роботизации, работе с нейросетями, предиктивной аналитике практически невозможно. ТИМ же позволяет создавать многомерные информационные модели в машиночитаемом формате, что в разы увеличивает производительность труда и даёт возможность более чёткого и эффективного контроля бюджетов и сроков проекта. Мы поняли, что это передовая технология, и начали ее осваивать.

— Можно поподробнее, ТИМ — это технология, применимая не только для строительной отрасли?

— ТИМ — универсальная технология, её можно использовать в разных сферах, например для разработки проектов по реконструкции объектов культурного наследия, в жилищном строительстве, управлении промышленностью. Это не только инструмент проектировщика, но в первую очередь инструмент для получения и анализа данных. ТИМ даёт возможность оперативно отслеживать состояние объекта с помощью «цифровых двойников», проводить предиктивную аналитику и более эффективно работать при реконструкции и ремонте. Освоив принципы этой технологии, можно значительно увеличить качество принятия инженерных решений. Цель нашей лаборатории — дать возможность освоить эти знания и навыки как можно большему числу специалистов. Сегодня мы видим поддержку и активное участие в проекте всех заинтересованных сторон: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, отраслевых министров, дирекции кампуса.

— С какими именно проектами планируете поработать в рамках ТИМ-лаборатории?

— Один из первых запланированных нами проектов — Пермская градостроительная школа, в которой студенты будут учиться моделированию на реальных проектах КРТ и создавать цифровой двойник региона. Уверен, что ТИМ-лаборатория станет не только кузницей кадров, но и местом притяжения для талантливых инженеров из разных отраслей, площадкой для появления новых идей, создания современных технических решений, а также будет аккумулировать заказы промышленных предприятий из разных отраслей. Всё это будет работать не только на бренд нашей компании, но и укреплять имидж Перми как инженерной столицы в целом. В перспективе мы можем стать первым федеральным центром технологий информационного моделирования, объединившим образовательные, профориентационные и производственные задачи. Подобных центров на сегодняшний день мы не встречали нигде в России.

— Ещё один совместный проект дирекции кампуса и «Кайрос Инжиниринг» — выездные проектные школы в регионах. Почему вы решили популяризировать пермскую инженерную культуру?

— Как я уже говорил, это ещё один способ решения проблемы кадрового дефицита. После того как мы начали обучать студентов цифровым компетенциям, на этот опыт обратили внимание представители кампуса и Правительства Пермского края. Совместно мы разработали проект по работе со школьниками 8—11-х классов из других регионов России. На выездах мы не только рассказываем о разработках и практической работе с ТИМ, но и знакомим ребят с инженерной жизнью Пермского края. Например, в Сыктывкаре (Республика Коми) в рамках выездной проектной школы мы очно обучили около 100 школьников. По итогам защиты проектов 17 лучших учеников приехали в Пермь, познакомились с городом, совместно поработали над проектами. Многие ребята впервые на поезде прокатились, город им очень понравился. Мы рассчитываем, что эти впечатления останутся на всю жизнь, ребята снова с удовольствием приедут и, надеюсь, останутся.

— Что вы пожелали бы студентам инженерных специальностей?

— Гордитесь своей землёй! Вы инженеры Пермского края, наследники мощнейшей промышленной, авиационной и научной школы, продолжатели традиций великих мастеров. Несите это звание с честью. Оставайтесь верными самой высокой инженерной этике — помните, что в ваших руках будут безопасность, надежность и будущее тысяч людей. Ваши решения имеют вес. Будьте ответственны. И никогда, никогда не останавливайтесь в обучении. Технологии меняются стремительно, и лучший инженер — жадно впитывающий новое. Пусть ваши проекты укрепляют мощь родного края и всей страны.

