Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Откладываем на «завтра» Несколько слов о событиях в культурной повестке 2025 года, о которых «Новый компаньон» непростительно умолчал

Чуть ли не каждый день пермяки — любители театра, музыки и новых выставок — терзаются выбором: куда отправиться вечером? Невозможно посетить всё, что хочется! Слишком много всего в Перми и окрестностях происходит.

Поэтому сейчас, под Новый год, мы решили вспомнить некоторые события 2025 года, которые мы незаслуженно обошли вниманием. Они и сами по себе достойны обсуждения и, что особенно важно в эти дни, указывают, на что надо будет обратить внимание в наступающем 2026 году, за чем следить.

Гюнай Мусаева

Понятно, что Дягилевский фестиваль не уйдёт от общественного внимания, да и вообще главные фестивали, большие симфонические концерты, премьеры в академических театрах и выставки на центральных площадках публика не пропустит и без наших указаний. В наступаю­щем году главным пунктом культурной программы уважающего себя пермяка будет открытие Пермской художественной галереи в новом здании, и это тоже понятно. Экспозиция будет открываться постепенно, один зал за другим, с шагом в два месяца.

Мы же хотим обратить внимание на менее заметные события, которые тем не менее придают особый вкус жизни в Перми.

World Music в «Триумфе»

Частная филармония «Триумф» не первый год приятно разнообразит концертную афишу Прикамья; однако в нынешнем году она всё активнее предлагала не дополнительную, а скорее альтернативную программу событий. По «занавес» года здесь прошёл первый концерт собственного концертного коллектива — хора Triumphus Vox, о котором мы поговорим отдельно и более подробно; а в течение года состоялось несколько концертов в новом для площадки формате World Music, и в году наступающем частная филармония намерена это направление развивать.

До сих пор монополистом в этой сфере был Пермский дом народного творчества «Губерния», но там всё-таки доминирует традиционный фольклор и научный подход к нему. В «Триумфе» музыка разных народов представлена в модной концертной «упаковке», в которой аутентичность материала не нарушается свежестью исполнительских решений.

В июле русско-европейско-американская певица, аккордеонистка и мастер этнического костюма Прасковия Уилсон пригласила пермскую публику за огромный стол: именно таков был антураж концертной сцены в «Триумфе», где артистка выступила в дуэте с пермским перкуссио­нистом Андреем Михайловым. Очень правильно поступил арт-директор частной филармонии Сергей Аристов, когда пригласил Андрея принять участие в концерте: совсем юная певица очень волновалась перед выступлением, и спокойная уверенность опытного музыканта, его обаяние и харизма уравновешивали её пылкость, помогали сориентироваться в необъятном музыкальном материале — Прасковия поёт русские, балканские, славянские песни, а также кантри — и выстроить программу в едином русле.

Посыл творчества Прасковии Уилсон — экуменический в самом широком смысле: она видит общие мелодические основы в песенном фольк­лоре самых разных народов. У человечества и в самом деле есть общая Мировая душа — концерт в «Триумфе» это доказал, особенно в финале, когда зал вместе с артисткой запел проникновенную цыганскую «Эдерлези», а затем все устроились за общим столом с фруктами и свежим хлебом, фотографировались с Прасковией, одетой в невероятный этнический костюм, собственноручно сшитый и вышитый певицей, снова пели и чуть ли не обнимались.

«Триумф» намерен серьёзно заняться продюсированием новой звезды, планируются её концерты и запись альбома в пермской студии.

Тот же Андрей Михайлов — перкуссионист-мультиинструменталист, основатель проекта «Общество резонансных и звуковысотных архитекторов» (ОРЗА), принял участие и в другом концерте World Music — первом выступлении объединения RusTradEns, которое состоялось тоже в «Триумфе». В трио кроме Михайлова вошли два аксакала русской этнической музыки — гусельник Дмитрий Парамонов, который не только играет на инструменте, но и основал мастерскую по изготовлению гуслей (именно там заказала свои гусли Дарья Калина), и Игорь Серёдкин, известный фольклорист из Екатеринбурга. Ребята играли настоящий русский мужской фольклор — песни мастеровых и солдат, кратко и очень интересно рассказывали о традиционных инструментах, и всё это было бесконечно далеко от того, что обыватель привык считать «русской народной музыкой». Ригоричного следования стародавним обычаям и образцам тоже не было: всё действие было пронизано современным сценическим вайбом.

В новом году группа отправляется в российский филармонический тур и в его рамках выступит на сцене Пермской краевой филармонии 20 февраля, но открытие RusTradEns произошло всё же в «Триумфе».

В конце ноября частная филармония представила ещё одну сценическую коллаборацию: усилия объединили три известные в Прикамье этномузыкантши — Ирина Пыжьянова, Ольга Ирисова и Ольга Сёмочкина, чтобы создать программу духовных стихов. Как и в предыдущем проекте, список необычных инструментов, задействованных в исполнении, занял бы несколько строчек, а уж какие тут были инструментальные ансамбли! Дуэт окорино и виолончели — это ещё не самое странное сочетание; а когда девушки дружно взялись за гусли, сцена представляла собой что-то вроде известной картины Васнецова, но только в женском и современном варианте.

Духовные стихи, исполненные нежными девичьими голосами, максимально обострили простодушие этого фольклорного жанра, его главный посыл — наивную веру в то, что лучший мир есть, что Бог милосерден, что чистая Душа непременно спасётся, даже если человек в миру грешил. Это не просто религиозный жанр, а народно-религиозный — порождение той низовой, самой искренней и неподдельной веры, где Бог — не абстрактное метафизическое начало, а доб­рый дедушка, который непременно пожалеет и приласкает, даст утешение и успокоение после земной жизни, полной страданий.

Девушки спели свою программу так проникновенно, что невозможно было не поверить в то, что ангелы рядом — именно так назывался концерт. В фойе «Триумфа» в этот вечер впервые зажглись огоньки гирлянд, запахло хвоей… В России не принято понятие Адвента, но на этом концерте ангелы дали негласный старт отсчёту дней до Рождества и Нового года.

Евгений Панфилов — «наше пермское всё»

В чём величие, в чём крутость и историческое значение фигуры Евгения Панфилова? Множество событий, прошедших в год 70-летия хореографа, отвечало на эти вопросы. В честь юбилея проходили лаборатории и фестивали разного масштаба, но наиболее объёмно и убедительно наследие хореографа представил его театр — «Балет Евгения Панфилова» на мини-фестивале памяти мастера «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+), прошедшем 18—20 сентября.

Андрей Чунтомов

Три дня — три аспекта влияния Панфилова на современный танцевальный театр: в первый день — его наследие (показы двух недавно восстановленных спектаклей Панфилова — «Восемь русских песен» и «БлокАда»), во второй день — актуальные спектакли из репертуара российских трупп contemporary dance, а в третий — свежая премьера, «Поэма странствий» на музыку Реквиема Моцарта и сюжет «Божественной комедии» Данте, которую поставил в Перми хореограф из Северной Македонии Игор Киров.

Чего греха таить, самое глубокое и сильное впечатление из всей фестивальной программы оставили оригинальные постановки Панфилова. Годы идут, а «Восемь русских песен» остаются дерзким, ярким и глубоким высказыванием на тему русской культуры, на фоне которого танцевальные экзерсисы современных постановщиков выглядят бледновато.

Это, впрочем, не касается спектакля «Письма. Упражнения в искренности» (12+), который показала труппа Челябинского театра современного танца Ольги Поны во второй фестивальный день. Этот лирический, откровенный и очень современный мини-балет, поставленный, как это часто бывает в челябинском танцевальном театре, Ольгой Поной в содружестве с её солистами, начинается с пронзительного, почти акробатического, мучительного и виртуозного соло прекрасной Татьяны Крицкой, а завершается её же выступлением в ансамбле, где благодаря визуальным эффектам из танцовщицы буквально бьёт свет.

«Упражнения в искренности» — очень точное название для спектакля, в котором тексты личных писем одной семьи переводятся на язык танца. Искренность становится не темой, а техникой, на которой строится танец.

Камерный балет Наиля Ибрагимова «Пантера» (Казань) показал на фестивале одноактный балет «Шахта» — мужскую историю, жёсткую драму взаимоотношений в закрытом профессиональном сообществе. Он не очень танцевальный, скорее пластический на грани пантомимы, но вместе с челябинским балетом показывает, насколько разнообразен мир российского contemporary dance, одним из основоположников которого является Евгений Панфилов.

Показанная в финале фестиваля «Поэма странствий» — хореографическое посвящение Евгению Панфилову — не поразила новациями в танцевальном языке, да и драматургически выстроена не блестяще; но в спектакле чувствуется поиск, желание найти собственный путь в современном танце. На этом непростом пути Евгений Панфилов, выходец из очень глубокой глубинки, простой парень, который до конца жизни не научился складно говорить, но как никто ярко высказал себя в балете, — настоящая путеводная звезда для тех, кто следует за ним.

Мини-фестиваль с чётким разделением функционала по трём дням: наследие, гости, премьера — удачная находка театра. В Перми уже не первый год предпринимаются попытки сделать день рождения Евгения Панфилова — 10 августа — ежегодной датой торжества современного танца, и, думается, для этого наконец-то найден подходящий формат.

Есть ли жизнь за МКАДом — пермская версия

Есть ли театральная жизнь за пределами академических сцен? В Индустриальном районе Перми работают два серьёзных репертуарных театра, у которых есть преданная постоянная публика. Они, конечно, маленькие, камерные, но, что называется, «настоящие»: с постоянными площадками, со стабильными труппами и с ищущими, харизматичными лидерами.

Пермский молодёжный театр в самом конце 2024 года переехал в собственное помещение на ул. Мира, 11; уходящий 2025 год стал для него годом обустройства на новом месте. Репертуар коллектива, в котором с равным энтузиазмом работают артисты с разным профессиональным бэкграундом, поражает величиной и разнообразием: классика — Островский, Чехов, Достоевский; очень много актуальной драматургии — Анна Яблонская, Ярослава Пулинович, Маша Конторович, Андрей Иванов; собственные инсценировки, детские спектакли и даже советская драматургия.

В вечер открытия театра на новом месте была показана премьера «Чайки» (16+) в постановке худрука — молодого режиссёра Ильи Лямина. Замахнувшись на Антона нашего Павловича, постановщик сумел создать свежую, живую и метафоричную версию одной из самых по­пулярных в мире пьес. В вечном споре, кто такой Костя Треплев — бессильный графоман или непонятый современниками провозвестник искусства будущего? — режиссёр решительно встаёт на сторону героя.

Театр «Туки-Луки», который квартирует недалеко от Пермского молодёжного, на той же улице Мира, в ДК им. Гагарина, возник не вчера. Детищем культового пермского режиссёра и актёра-кукольника Сергея Кудимова сего­дня руководит его ученик — молодой режиссёр с очень театральной фамилией Алексей Миронов. «Туки-Луки» активно работает как театр детский и кукольный, но этим его деятельность вовсе не исчерпывается. В декабре труппа представила собственную версию «Пугачёва» (16+) по тексту Сергея Есенина.

Очень дерзкая попытка на фоне пусть старого, но всем памятного спектакля Юрия Любимова на Таганке с Высоцким в роли Хлопуши показала новые возможности маленького театра. Оказалось, что в нём замечательная мужская труппа; сам Алексей Миронов, сыгравший Пугачёва, внешне напоминает Есенина, и это даёт спектаклю какое-то новое измерение: главный герой — не мрачный головорез, а светлый, поэтичный искатель лучшего будущего. В роли Хлопуши — Алексей Турпанов, который не копирует Высоцкого, его Хлопуша — загадочный, немного мистический юродивый, очень русский и очень пермский персонаж. То, что театр «в анамнезе» кукольный, сказывается в остроумном обращении с реквизитом и минималистичной, полифункциональной сценографии Ярослава Колчанова, где чёрные металлические бочки превращаются то в столбы, то в пушки, то в прожекторы.

Огромный бонус для меломанов: оригинальную музыку к спектаклю написали всё тот же Андрей Михайлов, неоднократно упомянутый в этом обзоре и почти вездесущий, и Алёна Иванова, певица и мультиинструменталистка из заводного девчачьего дуэта «Пальчик мимо». Вместе музыканты добились очень необычного звука — авангардного и в то же время глубоко архаичного. Виолончель Алёны звучит почти как «гудок» — квадратная народная скрипка.

Это, конечно же, далеко не все маленькие театры в Перми, достойные внимания. И вообще, список интересных явлений и событий, которые могли ускользнуть от внимания зрителя в прошедшем году, но могут заявить о себе в будущем, гораздо шире, чем этот обзор.

