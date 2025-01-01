Ответственность за территорию «Метафракс Кемикалс» подводит итоги юбилейного для предприятия года Поделиться Твитнуть

Компания «Метафракс Кемикалс» принимает самое активное участие в развитии территории своего присутствия. В свой юбилейный, 70-й год рождения предприятие реализует социально значимые проекты, помогает сохранять историческую память и поддерживает масштабные региональные события.

Стратегическое партнёрство

В этом году «Метафракс Кемикалс» традиционно стал генеральным партнёром Пермского инженерно-промышленного форума — центральной площадки для диалога между бизнесом, наукой и властью.

В обширную программу форума вошло более 50 мероприятий для представителей бизнеса, с участием крупнейших предприятий прошло 20 научно-технических советов. В тематических сессиях, заседаниях и дискуссиях, посвящённых различным аспектам промышленного инжиниринга, кадрового потенциала и молодёжной политики Пермского края, приняли участие представители управляющей компании «Росхим», топ-менеджеры АО «Метафракс Кемикалс» и специалисты предприятия. Кроме того, руководители посетили одни из центральных событий форума — пленарную сессию «Создано в Пермском крае» и расширенное заседание Совета директоров промышленных предприятий Прикамья с участием губернатора региона Дмитрия Махонина.

В присутствии главы Прикамья состоялось подписание АО «Росхим» генеральных соглашений о сотрудничестве с ведущими пермскими вузами — ПНИПУ и ПГНИУ. Стороны будут осуществлять взаимодействие, связанное с обучением школьников и студентов.

В деловую программу форума вошла также пресс-конференция организаторов «Большой олимпиады Росхим» по химии и химической технологии, участие в которой приняли учащиеся пермских школ и ученики «Метафракс класса» губахинской школы № 14.

Отметим, что вопросы развития кадрового потенциала, привлечения и сохранения молодых сотрудников стали одной из ключевых тем форума. В этом году компания «Метафракс Кемикалс» возглавила рейтинг предприятий, системно и последовательно выстраивающих молодёжную политику, составленный экспертами Ассоциации работающей молодёжи.

На ПИПФ-2025 впервые был представлен трек «Культура». В ходе театрального бранча депутат Законодательного собрания Прикамья Мария Коновалова рассказала об опыте сотрудничества компании «Метафракс Кемикалс» и Пермского театра оперы и балета — в частности, о фестивале «Тайны горы Крестовой», который за свою 14-летнюю историю стал геобрендом Пермского края. Проект успешен, и сейчас организаторы не ограничиваются только форматом фестиваля.

«Мы устраиваем выезды труппы в территории, поддерживаем гастроли в Мариинском театре и другие мероприятия», — объяснила Мария Коновалова.

Альберт Худайбирдин, управляющий директор по производству АО «Метафракс Кемикалс»:

— В год 70-летия компании мы особенно остро осознаём свою ответственность не только за производственные показатели, но и за развитие территории. Мы не отделяем себя от региона, мы здесь живём и работаем, вкладываемся в развитие города и края. Наши проекты в сфере профориентации, поддержки молодёжи и культуры — тому подтверждение. Для нас это стратегические инвестиции в кадровый и интеллектуальный потенциал, который обеспечит конкурентоспособность компании, Губахинского округа и всего региона на долгие годы вперёд.

Историческая память

По традиции на форуме был представлен стенд предприятия, знакомящий участников и гостей форума с технологиями и продукцией компании. В этом году он притягивал не только взрослых, но и детей, поскольку был оформлен в стиле комиксов, в основу которых легли иллюстрации детской научно-популярной книги Марии Шапошниковой «Небывалые происшествия вокруг Алёши Зайцева». Эта книга — продолжение совместного проекта компании «Метафракс Кемикалс» и губахинского Музея КУБа, посвящённого 70-летнему юбилею предприятия. Первый экземпляр издания во время презентации книги на форуме управляющий директор по производству Альберт Худайбирдин вручил Дмитрию Махонину.

Отметим, что в год своего юбилея компания поддержала издание ещё двух книг. Одна из них — «Книга памяти шахтёров Губахи» Натальи Хороманской. По словам автора, это своего рода справочник, в который вошли в основном архивные документы, фотографии, сведения из статей местных СМИ о горняках, в разное время погибших на шахтах Губахи.

Начальник отдела корпоративных коммуникаций АО «Метафракс Кемикалс» Анастасия Вольф подчерк­нула на презентации книги, что поддержка этого проекта — часть системной работы по сохранению исторического наследия Кизеловского угольного бассейна, которую «Метафракс Кемикалс» ведёт совместно с общественностью и администрацией округа.

Второе поддержанное компанией издание — «Повесть о школе» — посвящено истории школы № 1 посёлка Верхняя Губаха. Книга вышла в свет при личном участии почётного гражданина Губахинского округа, бывшего генерального директора предприятия Владимира Даута. Автором выступила ветеран педагогического труда, почётный работник общего образования Екатерина Зинская. В книге она рассказала о школе, работавшей в ныне исчезнувшем шахтёрском городе, о педагогах, посвятивших жизнь образованию детей, а также о выпускниках, в разное время переступивших порог этого учебного заведения.

Вперёд, в будущее!

Важным просветительским мероприятием к 70-летию предприятия стала выставка «Большая химия» в Губахе — совместный проект «Метафракс Кемикалс» и Музея КУБа.

С предприятием неразрывно связаны судьбы нескольких поколений губахинцев. И выставка рассказывает обо всех этапах становления и развития компании. При её создании были использованы фотографии, архивные документы, хроники, особое внимание при этом было уделено современному этапу и тесной связи развития завода с жизнью Губахи.

В экспозиции представлены уникальные артефакты. Например, часть коллекции рельсов из железнодорожного цеха, товары народного потребления, производимые предприятием в советские годы, изделия из губахинского полиамида, технические документы по строительству «Большого метанола».

В пространстве для детей ребят знакомят с продукцией компании и её применением, предлагают им самим собрать коллекцию метанола и рассмотреть под микроскопом пентаэритрит.

Отметим, что работа выставки в Музее КУБа про­длится до конца августа 2026 года.

А через 30 лет, когда «Метафракс Кемикалс» будет отмечать 100-летний юбилей, уже будущие поколения промышленников откроют капсулу времени, которая заложена на пересечении двух дорог, соединяющих производства и цеха компании. В преддверии 70-летия Губахинского завода на знаковом месте собрались три поколения сотрудников: молодые специалисты, опытные стажисты и ветераны.

В послании активисты молодёжной организации предприятия, ставшие инициаторами акции, пожелали грядущему поколению неустанно трудиться, настойчиво овладевать знаниями, опытом, ценить вклад ветеранов и приумножать традиции предприятия, быть целеустремлёнными, смелыми и счастливыми. Саму капсулу поместили в металлическую стелу с изображением логотипа Губахинского химического завода, а поверх неё Альберт Худайбирдин и заместитель управляющего директора по производству Виктор Майер закрепили памятные таблички. К слову, Мария Коновалова передала используемый при этом гаечный ключ на хранение в городской музей, и теперь он тоже войдёт в историю.

«Мы внимательно наблюдаем, как развивается «Метафракс Кемикалс», и хотим пожелать, чтобы в будущем и мы, и вы, ныне работающие здесь, и будущее поколение заводчан всегда могли гордиться нашим предприя­тием», — резюмировала председатель Совета ветеранов АО «Метафракс Кемикалс» Людмила Красных.

